El arquero Luiz Júnior tuvo un debut para el olvido por la Champions League. El arquero del Villarreal fue el protagonista de un insólito blooper que le permitió al Tottenham Hotspur llevarse un triunfo en el primer encuentro del torneo más importante de Europa a nivel clubes.

El error inesperado del arquero definió el partido en favor del conjunto inglés, que contó entre sus filas con Cristian Cuti Romero. El defensor argentino fue el capitán de los Spurs mientras que enfrente el que portó la cinta para el Submarino Amarillo fue su compatriota y compañero en la selección argentina, Juan Foyth. El encuentro, disputado en territorio británico, reunió a dos equipos con realidades opuestas: el Villarreal, reciente campeón de la Europa League, y el Tottenham, que regresaba a la máxima competencia continental con la ambición de consolidarse entre los protagonistas.

La jugada determinante se produjo en los primeros compases del partido. Un avance por la banda derecha iniciado por Pedro Porro y continuado por Lucas Bergvall generó un centro aparentemente controlable para el arquero brasileño del Villarreal. Sin embargo, Luiz Júnior cometió un fallo insólito y terminó introduciendo el balón en su propia portería, otorgando la ventaja al Tottenham antes de que se cumplieran los cuatro minutos de juego. El centro del sueco parecía accesible para el arquero brasileño, quien falló de manera sorpresiva y le regaló la apertura del marcador al dueño de casa.

El momento en que Luiz Junior, arquero del Villarreal, no puede controlar una pelota accesible y convierte en contra de su propia valla (REUTERS/David Klein)

A partir de ese momento, el desarrollo del partido se caracterizó por la escasez de situaciones de peligro. Pese a la intensidad mostrada en los primeros minutos, el espectáculo se tornó monótono y las oportunidades de gol fueron escasas.

En cuanto a las estadísticas, el Tottenham dominó la posesión con un 58%, mientras que el Villarreal fue más incisivo en ataque, registrando 10 remates al arco frente a los 9 del equipo inglés. La precisión en los pases favoreció a los locales, que alcanzaron un 84,9% de efectividad, en contraste con el 79,6% del conjunto español. El balance de infracciones resultó equilibrado, con 14 faltas cometidas por el Tottenham y 13 por el Villarreal.

Con este triunfo, el Tottenham se ubicó en la cuarta posición de la tabla, sumando sus primeros 3 puntos y un promedio de gol de 1, compartiendo la cima con otros equipos que también ganaron en la jornada inaugural. Por su parte, el Villarreal quedó relegado a la posición 34, sin unidades y con un gol en contra, producto de la desafortunada acción de Luiz Júnior, según consignó Olé.

La jornada inaugural de la Champions League dejó otros resultados destacados. El Benfica de Nicolás Otamendi cayó 3-2 ante el Qarabag, el Arsenal superó 2-0 al Athletic en San Mamés, el Union Saint-Gilloise venció 3-1 al PSV con gol de Kevin Mac Allister, y la Juventus igualó 4-4 con el Borussia Dortmund en un duelo vibrante. Además, el Real Madrid derrotó 2-1 al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu, con dos penales convertidos por Kylian Mbappé tras errores defensivos del conjunto francés.