El imponente récord de espectadores que logró la pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez para la historia del boxeo

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Terence Crawford se consagró como campeón indiscutido de peso supermediano tras imponerse por decisión unánime a Canelo Álvarez en una noche histórica para el boxeo en la que más de 41 millones de espectadores sintonizaron el combate en directo por la plataforma de streaming Netflix, lo que lo convierte en el enfrentamiento por un título masculino más visto del siglo XXI.

El Allegiant Stadium de Las Vegas, sede del evento, fue escenario de una velada que no solo batió récords de audiencia, sino que también estableció una nueva marca de recaudación para el recinto. Según indicó la cadena ESPN, la empresa a cargo de la transmisión alcanzó un pico de más de 24 millones de conexiones simultáneas, mientras que la audiencia promedio por minuto se situó en 36,6 millones de espectadores en vivo y en el mismo día, según cifras de VideoAmp y la propia plataforma.

El evento encabezó la lista de lo más visto en la plataforma en 30 países, entre ellos Estados Unidos, México, Canadá, Irlanda y Australia, y se ubicó entre los diez primeros en otros 91 países. En términos económicos, la recaudación superó los USD 47 millones, la cifra más alta registrada en el estadio y la tercera más grande en la historia del boxeo, solo por detrás de los combates entre Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao (USD 72 millones) y Mayweather frente a Conor McGregor (USD 55 millones).

El combate, que fue el primer evento de boxeo celebrado en el Allegiant Stadium, evidenció el dominio técnico del púgil estadounidense de 37 años, quien desplegó una estrategia basada en movimientos precisos y un manejo efectivo de la distancia. Crawford se convirtió en el primer boxeador en la era de los cuatro cinturones en conquistar el estatus de campeón indiscutido en tres categorías diferentes. Durante los 12 asaltos, neutralizó la ofensiva de Álvarez con jabs bien colocados y una defensa sólida, mantuvo el control del ritmo y evitó los ataques más peligrosos del mexicano.

Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió en el último asalto, cuando Crawford conectó un golpe de izquierda que giró a Álvarez casi 180 grados, dejándolo visiblemente desconcertado. La reacción del mexicano, con una expresión de perplejidad tras recibir el impacto en el mentón, se viralizó en redes sociales.

La pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez fue el combate por un título más vito en el siglo XXI (AP Foto/David Becker)

El veredicto de los jueces confirmó la superioridad de Crawford, quien se impuso con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113. El estadounidense, originario de Nebraska, mostró una técnica depurada, apoyada en un juego de pies elaborado y una notable capacidad para esquivar los ataques de su rival. Álvarez intentó revertir la tendencia en los asaltos intermedios con ataques frontales, pero se encontró con un oponente en óptimas condiciones físicas y mentales, que supo responder con golpes precisos y evitar el intercambio directo.

Tras la pelea, Crawford expresó su satisfacción por el triunfo y luego de superar las dudas que lo rodeaban: “Me siento genial. Cualquiera puede ser un don nadie”, afirmó ante la prensa. El campeón recordó que durante años se le cuestionó su capacidad para atraer público y por su forma de ser dentro y fuera del ring, pero consideró que la noche del sábado disipó cualquier duda sobre su valía en el cuatrilátero.

Tras su derrota, la estrella del boxeo mexicano se quedó con un récord de 63 victorias, dos empates y tres derrotas en su carrera profesional y reconoció la magnitud de la hazaña de su rival. “Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford”, declaró, al mismo tiempo que admitió que nunca antes había experimentado una reacción física como la provocada por el golpe decisivo de su adversario. En la conferencia posterior al combate, Saúl fue más allá y hasta llegó a comparar a Crawford con Mayweather: “Creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather”, en alusión a su derrota ante el estadounidense en 2013.

El análisis técnico del enfrentamiento destacó el control ejercido por Crawford a través del jab y su habilidad para evitar la potente derecha de Álvarez. Aunque el mexicano buscó cambiar el rumbo del combate con golpes directos, la respuesta de Crawford fue mantener la distancia y devolver la iniciativa con golpes bien calculados. Con la victoria, el estadounidense elevó su récord a 42 triunfos, 31 de ellos por nocaut, y solidificó su posición como uno de los nombres más importantes del boxeo contemporáneo.