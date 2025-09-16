Detuvieron a uno de las barras de Independiente prófugo por los incidentes frente a la U de Chile: la pasión que lo traicionó

Federico Argüello cayó intentando ir a la cancha

Guillermo Francella está en boca de todos en estos momentos por Homo Argentum, pero lo que no deja de tener vigencia es su papel en la película El Secreto de sus ojos y su frase premonitoria: “Se puede cambiar de novia, de casa, de barrio, de todo menos de equipo de fútbol”. Y una vez más, la realidad imitó a la ficción: Federico Argüello, uno de los barras de Independiente que estaban prófugos desde 20 días atrás tras el salvaje ataque a los hinchas de la Universidad de Chile en el Libertadores de América tras la suspensión del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cayó esta tarde cuando intentaba ingresar al estadio de Berazategui para ver el partido entre el equipo local y Muñiz por el torneo de Primera C. En un trabajo conjunto entre la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), a cargo del doctor Guillermo Cimadevilla, y el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de la Nación que lleva adelante Franco Berlín, se instalaron los teléfonos inteligentes para chequear la identidad de quienes ingresaban, porque tenían el dato de que Argüello iba también a la tribuna del equipo Naranja. Y cuando quiso entrar, lo detuvieron y lo llevaron a la Departamental de la zona a la espera de su indagatoria, que será mañana en la fiscalía de los doctores Mariano Zito y Sebastián González que llevan la causa.

La foto de Argüello que recorrió el mundo

Argüello, miembro de la primera línea de Los Dueños de Avellaneda, la facción oficial que domina la tribuna de Independiente, está imputado por lesiones graves agravadas por su comisión en espectáculos deportivos que tiene pena de prisión efectiva. Y como estaba en calidad de prófugo, aunque pida su excarcelación parece imposible que el juez de garantías, José Luis Arabito, se la conceda. Así será el primer preso de la barra de Independiente por lo sucedido aquella noche de terror.

Argüello, con buzo rojo y capucha, uno de los barras de Independiente que irrumpió en la tribuna visitante aquella noche

La imagen que lo delató en la parte alta de la tribuna Sur del Libertadores de América recorrió el mundo. Argüello está pegándole a un hincha de Universidad de Chile que, ya ensangrentado y desnudo, abre los brazos pidiendo clemencia. Además, la ropa de ese simpatizante, como código tumbero, fue colgada de los parantes de la bandeja superior de la tribuna Pavoni como señal de victoria. Toda una señal de qué tipo de delincuentes eran los que habían ido a copar la parada, después de los graves incidentes que habían comenzado los barras chilenos desde antes que comenzara el encuentro, que fue suspendido cuando estaba empatado uno a uno y que en una insólita decisión la Conmebol se lo dio por perdido solamente a Independiente en su carácter de organizador y dejó que el equipo trasandino clasifique a cuartos de final donde enfrentará este jueves a Alianza Lima. En otra de las imágenes que la Aprevide aportó a la causa judicial, Argüello aparece junto a otro barra agrediendo también a otro simpatizante visitante que también termina ensangrentado y con diferentes traumatismos en su cuerpo.

Argüello era buscado desde el 28 de agosto

A Argüello la Policía lo había ido a detener el 28 de agosto cuando salieron las órdenes de captura, insólitamente una semana después de producirse los hechos, lo que permitió a los ocho imputados por la barbarie darse a la fuga. En su caso, tiene una calificación menor que el resto. Porque hay seis barras que están por tentativa de homicidio, con expectativa aún mayor de pena, mientras que otro más tiene también lesiones graves pero se le suma el delito de robo en poblado y en banda. Mientras esto ocurre, la cúpula de la barra de Independiente tiene derecho de admisión aunque siguen entrando al estadio aquellos que no fueron alcanzados por la prohibición a cargo de Cristian Iturbe, el referente elegido como nuevo jefe de Los Dueños de Avellaneda a la espera que se defina la situación de los dos capos, Mario Nadalich y Juan Ignacio Lenczkik, que tienen por ahora prohibición de concurrencia.