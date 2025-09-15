Deportes

La llamativa reacción de Nico González cuando advirtió que lo grabaron cantando antes de una entrevista

El extremo del Atlético de Madrid marcó un gol en su debut ante el Villarreal, pero después del partido protagonizó una curiosa escena

Guardar

Nico González ya dejó su sello en el Atlético de Madrid. En su estreno en el Metropolitano, el ex Argentinos no solo debutó como titular, sino que también concretó su primer gol de cabeza, una especialidad que ha marcado durante toda su trayectoria en Europa.

Con apenas un par de entrenamientos en sus espaldas, Diego Simeone decidió incluirlo en el once inicial, y el futbolista respondió con una actuación que incluyó el segundo tanto del partido, sumándose así a una selecta lista de jugadores que han marcado en su primera presentación como los casos de Sorloth (2024), Luis Suárez (2020), Camello (2019), Borja Garcés (2018), Kevin Gameiro (2016), Sinama Pongolle y Heitinga (2008).

Conforme con su producción en la victoria por 2 a 0 sobre el Villarreal, el extremo no ocultó su felicidad e improvisó una canción ante las cámaras. "Bamboléo... Bamboléo“... improviso la figura de La Scaloneta, pero cuando observó que estaba frente al lente que registra a los protagonistas luego de los partidos, le pidió a un periodista que no guardara el increíble material musical. “No filmes eso”, dijo después de reaccionar ante su sorpresa. Pero lamentablemente, ya era tarde y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

La llegada de Nico González al Colchonero se concretó en el último día del mercado de pases, aportando al equipo un perfil distinto al habitual. El club buscaba polivalencia, agresividad y capacidad goleadora, y el argentino demostró desde sus primeros minutos que no requería un periodo de adaptación al estilo de juego del Cholo.

El recorrido del atacante surgido del Semillero del Mundo en Europa abarca ocho temporadas, con etapas en el Stuttgart (tres años), la Fiorentina (tres años) y la Juventus, club del que llega cedido a préstamo. En Alemania, especialmente durante su paso por la Segunda División, ya empezó a registrar cifras destacadas, como los 14 goles en 27 partidos que contribuyeron al Ascenso del Stuttgart. Su explosión definitiva llegó en la Fiorentina, donde en su primer año generó 15 tantos, cifra que aumentó a 17 en la segunda temporada y a 21 en la tercera.

En su debut con el Aleti, Nico González actuó por la banda izquierda, aportando trabajo defensivo y presencia en el área rival, especialmente en las jugadas generadas por Llorente y Giuliano Simeone. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles le permite ser tanto socio como competencia para el menor de los Simeone, ya que, pese a ser zurdo, suele rendir mejor por la derecha, pero también puede desempeñarse como carrilero o delantero centro si la situación lo requiere.

La decisión de Simeone de ubicarlo en la izquierda respondió a la ausencia de Baena y Almada. Cuando ambos regresen, la competencia interna aumentará, algo que el técnico valora positivamente, ya que también elevará el nivel del plantel. Por el momento, Nico González ha dejado claro que es un futbolista de carácter y capacidad aérea, presentándose ante los hinchas con un gol de cabeza en su primer partido. Y una canción que permanecerá guardada en el corazón albirrojo.

El Colchonero no tuvo un buen arranque en la competencia local, en la cual no pudo ganar en las primeras tres jornadas, con dos empates y una derrota, pero logró recuperarse para sumar sus primeros tres puntos y acomodarse en la tabla de posiciones con 7 unidades.

Esta semana tendrá el debut en la Champions League 2025/26 como visitante del Liverpool el miércoles 17 de septiembre. El domingo 21 deberá enfrentar, también fuera de casa, al Mallorca por la fecha 5 de La Liga.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLa LigaAtlético de MadridNico GonzálezCholo SimeoneFútbol Europeodeportes-argentina

Últimas Noticias

Alpine reveló la mejora que aplicó en el auto de Franco Colapinto en las últimas carreras de Fórmula 1

El responsable técnico del equipo contó los avances en sus coches. Por qué son claves y cómo funcionan. Los detalles

Alpine reveló la mejora que

Los regalos que intercambiaron Neymar y Paredes que causaron furor entre los hinchas de Boca Juniors: “Gracias hermano”

El astro brasileño y el mediocampista del Xeneize se obsequiaron sus camisetas y las redes sociales estallaron

Los regalos que intercambiaron Neymar

Graves disturbios en la sede de Colón: enfrentamientos entre hinchas y policías y un futbolista herido

El Sabalero se encuentra en una delicada posición en la Primera Nacional y un grupo de fanáticos encabezó una protesta, que terminó en violencia

Graves disturbios en la sede

Argentina se consolida en la élite del tenis mundial con ocho jugadores en el Top 100

La Legión se ubica como el cuarto país con más representantes en la primera centena de la clasificación ATP Tour, una cifra que solo superan Estados Unidos, Francia e Italia

Argentina se consolida en la

Crece la interna en Red Bull: el nuevo compañero de Verstappen, el rookie que sería promovido y los que pujan por la última butaca

La escudería de los Dos Toros, que tiene a Racing Bulls como equipo satélite, empieza a definir sus duplas titulares de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Crece la interna en Red
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tormentas, frío y crecidas: cómo

Tormentas, frío y crecidas: cómo estará el tiempo en el AMBA antes de la llegada de la primavera

Condenaron a 23 miembros de la banda narco que Mauro Novellino manejaba desde la cárcel

Docentes de la UBA realizaron clases públicas antes de la marcha contra el veto a la ley de financiamiento universitario

Una mujer creyó que tenía tendinitis y terminó enfrentando una grave enfermedad

Un auto estaba esperando para cargar GNC y se prendió fuego a metros de una estación de servicio en Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
Más apoyo para la iniciativa

Más apoyo para la iniciativa de la OTAN Centinela Oriental: Reino Unido enviará cazas Typhoon a Polonia

Receta de limones en conserva, rápida y fácil

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

TELESHOW
Lali Espósito anunció su película

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano

Daniela Celis conmovió con un mensaje esperanzador tras el accidente de Thiago Medina: “Vamos a lograr su evolución”

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven