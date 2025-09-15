La llamativa reacción de Nico González cuando advirtió que lo grabaron cantando antes de una entrevista

Nico González ya dejó su sello en el Atlético de Madrid. En su estreno en el Metropolitano, el ex Argentinos no solo debutó como titular, sino que también concretó su primer gol de cabeza, una especialidad que ha marcado durante toda su trayectoria en Europa.

Con apenas un par de entrenamientos en sus espaldas, Diego Simeone decidió incluirlo en el once inicial, y el futbolista respondió con una actuación que incluyó el segundo tanto del partido, sumándose así a una selecta lista de jugadores que han marcado en su primera presentación como los casos de Sorloth (2024), Luis Suárez (2020), Camello (2019), Borja Garcés (2018), Kevin Gameiro (2016), Sinama Pongolle y Heitinga (2008).

Conforme con su producción en la victoria por 2 a 0 sobre el Villarreal, el extremo no ocultó su felicidad e improvisó una canción ante las cámaras. "Bamboléo... Bamboléo“... improviso la figura de La Scaloneta, pero cuando observó que estaba frente al lente que registra a los protagonistas luego de los partidos, le pidió a un periodista que no guardara el increíble material musical. “No filmes eso”, dijo después de reaccionar ante su sorpresa. Pero lamentablemente, ya era tarde y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

La llegada de Nico González al Colchonero se concretó en el último día del mercado de pases, aportando al equipo un perfil distinto al habitual. El club buscaba polivalencia, agresividad y capacidad goleadora, y el argentino demostró desde sus primeros minutos que no requería un periodo de adaptación al estilo de juego del Cholo.

El recorrido del atacante surgido del Semillero del Mundo en Europa abarca ocho temporadas, con etapas en el Stuttgart (tres años), la Fiorentina (tres años) y la Juventus, club del que llega cedido a préstamo. En Alemania, especialmente durante su paso por la Segunda División, ya empezó a registrar cifras destacadas, como los 14 goles en 27 partidos que contribuyeron al Ascenso del Stuttgart. Su explosión definitiva llegó en la Fiorentina, donde en su primer año generó 15 tantos, cifra que aumentó a 17 en la segunda temporada y a 21 en la tercera.

En su debut con el Aleti, Nico González actuó por la banda izquierda, aportando trabajo defensivo y presencia en el área rival, especialmente en las jugadas generadas por Llorente y Giuliano Simeone. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles le permite ser tanto socio como competencia para el menor de los Simeone, ya que, pese a ser zurdo, suele rendir mejor por la derecha, pero también puede desempeñarse como carrilero o delantero centro si la situación lo requiere.

La decisión de Simeone de ubicarlo en la izquierda respondió a la ausencia de Baena y Almada. Cuando ambos regresen, la competencia interna aumentará, algo que el técnico valora positivamente, ya que también elevará el nivel del plantel. Por el momento, Nico González ha dejado claro que es un futbolista de carácter y capacidad aérea, presentándose ante los hinchas con un gol de cabeza en su primer partido. Y una canción que permanecerá guardada en el corazón albirrojo.

El Colchonero no tuvo un buen arranque en la competencia local, en la cual no pudo ganar en las primeras tres jornadas, con dos empates y una derrota, pero logró recuperarse para sumar sus primeros tres puntos y acomodarse en la tabla de posiciones con 7 unidades.

Esta semana tendrá el debut en la Champions League 2025/26 como visitante del Liverpool el miércoles 17 de septiembre. El domingo 21 deberá enfrentar, también fuera de casa, al Mallorca por la fecha 5 de La Liga.