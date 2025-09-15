La gran atajada mano a mano de uno de los héroes en el título de Platense a Cristiano Ronaldo

Cozzani le tapó un mano a mano a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo volvió a brillar en la victoria de Al Nassr por 2 a 0 sobre Al Kholood. Si bien el astro lusitano no convirtió, su producción fue determinante en el triunfo válido por la segunda fecha de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Los goles de Sadio Mané y Martínez sellaron el resultado, pero una de las escenas más destacadas del espectáculo fue la que tuvo como protagonista a Juan Pablo Cozzani, quien se sacó el gusto de taparle un peligroso mano a mano a la leyenda con pasado en el Real Madrid, Manchester United y Juventus.

El arquero que dejó una huella imborrable en Platense, dado que se convirtió en uno de los héroes del Calamar en los duelos de los octavos, cuartos y semifinales en la conquista del Torneo Apertura (incluyendo una memorable tanda de penales ante River en el Monumental), volvió a exponer su firmeza bajo los tres palos, aunque en esta ocasión lo hizo en Medio Oriente.

El golero, que no estuvo en la recordada final del elenco de Vicente López ante Rosario Central en diciembre de 2023, se puso el buzo del Marrón un mes después y se transformó en el héroe del equipo que logró el histórico campeonato.

Formado en Lanús, Cozzani pasó por los clubes mendocinos San Martín y Deportivo Maipú antes de desembarcar en Platense en 2024. Y sus notables actuaciones lo llevaron a Al Kholood de Arabia Saudita.

El triunfo de Al-Nassr pudo argumentarse gracias al gran presente de su arquero suplente Raghed Al-Najjar, quien detuvo un penal ejecutado por Myziane Maolida en los minutos finales del encuentro. Ese momento fue determinante para sellar la victoria y mantener la solidez defensiva del equipo dirigido por el portugués Jorge Jesús.

El desarrollo del partido mostró un contraste marcado respecto al debut de la temporada, en el que el elenco de CR7 había goleado 5-0 a Al-Taawoun, con un grito desde los doce pasos de Cristiano Ronaldo y un doblete de João Félix.

En esta ocasión, tras el regreso del parate internacional por los compromisos de la fecha FIFA, el conjunto local evidenció una falta de concentración en los primeros movimientos y generó escasas oportunidades de peligro.

La acción más relevante de la primera mitad fue un disparo potente de Angelo, mientras que el legendario goleador lusitano intentó sorprender con un tiro libre antes del descanso, pero la pelota se fue alta y desviada, sin inquietar a Cozzani.

Por su parte, Al-Kholood aprovechó la velocidad de sus atacantes para explotar la defensa adelantada y dispuso de dos ocasiones cerca del final del primer tiempo. Sin embargo, la imprecisión en el último pase impidió que se abriera el marcador, llevando el partido al descanso el marcador en blanco.

El inicio de la segunda parte trajo una modificación táctica clave: João Félix adelantó su posición para desempeñarse como segundo delantero, en lugar de su habitual rol de mediapunta. Este ajuste le permitió a Al-Nassr generar más espacios y pronto consiguió llegar al primer gol. Fue cuando Mané se asoció con Kingsley Coman en una jugada de toques rápidos y definió con precisión para celebrar el 1-0.

La ventaja pudo ampliarse unos instantes más tarde, cuando un centro desviado del ex Atlético de Madrid terminó en los pies de Cristiano Ronaldo, pero el experimentado delantero perdió el equilibrio y no logró concretar la ocasión a escasos metros del arco. Además, Coman dispuso de una oportunidad clara tras un remate de Mané, pero no logró capitalizar el rebote que había dejado el ídolo de Platense.

El segundo tanto de Al-Nassr llegó tras un córner ejecutado por Marcelo Brozovic, que fue capitalizado por Martínez. Y cerca del final Al-Kholood tuvo la posibilidad de descontar con el penal, pero la ejecución de Maolida no fue eficiente y la pelota terminó en los guantes del arquero.