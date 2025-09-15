Dos incógnitas y un probable cambio de esquema: la formación del Palmeiras para enfrentar a River por la Libertadores

Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras (EFE/ André Coelho)

El Palmeiras llega al enfrentamiento de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate con una racha imponente y un plantel repleto de figuras, pero también con dos incógnitas clave en su alineación titular. El equipo dirigido por Abel Ferreira se presentará este miércoles en el estadio Monumental tras haber ganado los seis partidos de la fase de grupos, con 17 goles a favor y solo cuatro en contra, y tras golear 4-1 a Internacional de Porto Alegre en su última presentación en el Brasileirao.

El conjunto paulista, que mantiene un invicto de diez partidos en el torneo local —siete victorias y tres empates—, se consolidó como el mejor primero de la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores. En octavos de final, superó con autoridad a Universitario de Perú: se impuso 4-0 como visitante y empató sin goles en la revancha. Ahora, el desafío será ante un River Plate que también llega en alza, tras eliminar por penales a Libertad de Paraguay y liderar su grupo con 12 puntos.

En la previa del duelo en Buenos Aires, Abel Ferreira debe resolver dos interrogantes en su formación inicial. La primera se encuentra en el lateral derecho, donde el argentino Agustín Giay, ex jugador de San Lorenzo, compite por un lugar con Khellven, quien llegó en el último mercado de pases procedente del CSKA Moscú. La segunda duda está en el mediocampo: Andreas Pereira, refuerzo incorporado por 10 millones de euros desde el Fulham, podría ingresar en lugar de Lucas Evangelista, quien ha mostrado un alto rendimiento junto a Aníbal Moreno en la zona central.

La decisión sobre la inclusión de Pereira no solo implica un cambio de nombres, sino que podría modificar la postura táctica del equipo. Con el mediocampista de 29 años, proveniente de la Premier League, el Palmeiras podría apostar por una propuesta más ofensiva, buscando una ventaja que le permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta en San Pablo. Por el contrario, la presencia de Evangelista reforzaría el equilibrio en la mitad de la cancha.

Lucas Evangelista de Palmeiras celebra su tercer gol con sus compañeros en la goleada ante Internacional en el Allianz Parque, Sao Paulo (REUTERS/Thiago Bernardes)

En el sector derecho del mediocampo, Maurício y el uruguayo Facundo Torres se disputan la titularidad, una elección que podría incidir en la elección del lateral derecho, ya que la dupla con Khellven o Giay ofrecería matices distintos en el balance defensivo y ofensivo del equipo.

El resto de la alineación no presenta mayores incógnitas. En la delantera, la sociedad entre Flaco López y Vitor Roque se ha consolidado como una de las más efectivas del fútbol sudamericano: en los últimos siete partidos, ambos participaron directamente en 15 goles del equipo. Además, el plantel cuenta con otros nombres de jerarquía internacional, como Weverton, Felipe Anderson, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez y Raphael Veiga, este último aún relevante pese a las lesiones sufridas.

En cuanto a las bajas, la única ausencia confirmada es la de Paulinho, quien no estará disponible hasta 2026. Por su parte, Bruno Rodrigues se recuperó de una lesión y está a disposición del cuerpo técnico. El propio futbolista expresó a TyC Sports: “El grupo está concentrado. Jugamos un gran partido ayer y hoy entrenamos concentrados en el miércoles para salir y hacer un gran partido. Sabemos que es de ida y vuelta, así que buscamos un resultado positivo”.

La probable formación de Palmeiras para el encuentro en el Monumental sería: Weverton; Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Maurício o Facundo Torres, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; Flaco López y Vitor Roque. La revancha se disputará la próxima semana en San Pablo.