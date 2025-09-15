Deportes

Con presente en la Selección Sub 20: el Inter Miami de Messi oficializó la llegada de un nuevo refuerzo

Se trata de Mateo Silvetti, un joven delantero de 19 años que tiene el sueño de convertirse en el socio del mejor futbolista de la historia

La confirmación del Inter Miami

Una nueva apuesta se pondrá la camiseta rosa para acompañar a Lionel Messi en el Inter Miami. Es que la llegada de Mateo Silvetti a Las Garzas generó una gran expectativa en la franquicia de Estados Unidos, debido a su pasado reciente en la Selección Sub 20, de donde lo conoce el DT Javier Mascherano.

La incógnita permanecerá latente sobre la adaptación del argentino, dado que no disputa un partido oficial desde hace más de cuatro meses a causa de una lesión.

Durante su etapa en Newell’s, el delantero registró seis goles y dos asistencias, cifras que reflejan su potencial ofensivo. Sin embargo, la prolongada ausencia en las canchas y el proceso de recuperación en el que aún se encuentra han hecho que su incorporación pueda compararse con las de Baltasar Rodríguez y Allen Obando, quienes no tuvieron mucho rodaje en el combinado del estado de La Florida.

Javier Mascherano, quien conoce de cerca las capacidades de Silvetti por su experiencia previa en la selección juvenil, se refirió a la situación del atacante en declaraciones brindadas en su última conferencia de prensa. “Mateo está disponible. Hay que tener en cuenta que tuvo una lesión hace cuatro meses atrás y desde ese tiempo no juega un partido oficial. Estuvo entrenando hace un mes y medio; y necesita rodaje. Hoy no tenemos demasiado tiempo, tendrá que agarrarlo a medida que vayamos jugando”, afirmó el DT.

La expectativa en torno a la adaptación de Silvetti se ve condicionada por la premura con la que deberá recuperar ritmo competitivo, ya que el propio entrenador reconoció que el tiempo para que el jugador alcance su mejor forma es limitado. La evolución de su estado físico y su desempeño en los próximos encuentros serán determinantes para despejar las dudas que rodean su incorporación a Inter Miami.

El delantero de 19 años que había sido adquirido por un grupo empresario hace algunos meses ya fue presentado oficialmente por la franquicia de la MLS, en la que será el décimo jugador argentino del plantel dirigido por Mascherano. Recientemente, firmó un contrato hasta diciembre de 2029, con opción a extender el vínculo por otro año más.

El interés del Inter Miami por Silvetti no es reciente. Desde febrero, el nombre del delantero surgido de la cantera de Newell’s Old Boys circuló como posible refuerzo, aunque su llegada se demoró por cuestiones físicas. El futbolista, que recibió el alta médica el 11 de agosto tras una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, no volvió a sumar minutos en el equipo rosarino. El técnico Cristian Fabbiani ya preveía su salida, por lo que optó por no incluirlo en la rotación, a pesar del desequilibrio individual que podía aportar a la Lepra.

En cuanto a los detalles de la transferencia, en Rosario se comenta que la ficha de Silvetti ya había sido adquirida por un grupo empresario, con una cifra que rondaría los 4 millones de dólares. La entidad del Parque Independencia vendió el 100% del pase del delantero y dentro del monto convenido existen algunos bonus adicionales por objetivos a cumplir por el propio jugador. Su contrato con Newell’s tenía vigencia hasta diciembre de 2025, pero la operación aceleró los tiempos. Desde su debut en 2024, el extremo sumó 37 partidos y seis goles con la camiseta rojinegra, consolidándose como una de las revelaciones del año. Firmó contrato hasta 2029 y llevará la camiseta Nº 24.

Silvetti y Messi, juntos en el predio de Ezeiza de la Selección

“Me vengo sintiendo muy bien, me vengo entrenando para poder estar, para ayudar al equipo. Tengo muchas ganas. Después, depende del cuerpo técnico, considero que estoy apto para jugar. Estuve una semana con la Selección Sub 20 en la que hicimos fútbol, me siento muy bien”, declaró en la previa del choque del Inter Miami ante Seattle Sounders este martes desde las 20.30, en el Chase Stadium.

Vale aclarar que Argentina disputará el Mundial Sub 20 de Chile a fin de mes y el próximo domingo Diego Placente dará la lista de citados. ¿Estará Silvetti?

