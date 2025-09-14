Deportes

Un escándalo sexual sacude al fútbol en Francia: el ex presidente de un histórico club fue acusado de escalofriantes abusos

Roland Romeyer, ex titular del AS Saint-Étienne, fue señalado por empleadas debido al “acoso y ultrajes sexistas agravados por la relación jerárquica o la minoría”

Guardar
Roland Romeyer, presidente del club
Roland Romeyer, presidente del club Saint-Étienne, acusado de abuso sexual

Las acusaciones de acoso sexual y comportamientos sexistas contra Roland Romeyer, ex presidente del AS Saint-Étienne, sacudieron los cimientos del fútbol francés y pusieron en el centro del debate la cultura interna de uno de sus clubes históricos. Una investigación publicada por el periódico L’Équipe reveló testimonios de varias empleadas que describieron un ambiente laboral marcado por gestos y comentarios inapropiados, lo que desencadenó una reacción inmediata tanto en la institución como en las autoridades deportivas y judiciales.

El caso se abrió formalmente a finales de junio de este año, cuando la fiscalía de Saint-Étienne inició una investigación por “acoso y ultrajes sexistas agravados por la relación jerárquica o la minoría” contra Romeyer, quien dirigió el club entre 2006 y 2024. Según la información recabada por el medio francés, los hechos denunciados ocurrieron durante su mandato, antes de la venta del club al grupo canadiense Kilmer Sports Ventures.

Las primeras señales de alarma surgieron en septiembre de 2024, tras reuniones internas organizadas en colaboración con la asociación Her Game Too, dedicada a combatir el sexismo en el fútbol. Los testimonios recogidos por el diario deportivo detallan una serie de comportamientos reiterados por parte del ex titular del club. Empleadas y colaboradoras del AS Saint-Étienne relataron situaciones como intentos de tocarles las nalgas en los pasillos, besos en las comisuras de los labios, silbidos, tirones de coleta y una lamida en la mejilla al saludar a una trabajadora.

A estos gestos se sumaron comentarios de connotación sexual, como preguntas insinuantes sobre si alguna empleada “ya había pasado por debajo del escritorio” o alusiones al escote de las trabajadoras con frases como “¿Viniste en descapotable?”. El clima que describieron las víctimas era de intimidación y normalización de estas conductas, protegidas por el estatus y la trayectoria de Romeyer en el club.

Ante la gravedad de los testimonios, la nueva dirección del AS Saint-Étienne, encabezada por Kilmer Sports Ventures, ordenó una investigación interna entre febrero y mayo de 2025. Un abogado independiente escuchó a catorce personas, incluidos tres hombres. Según el informe citado por L’Équipe, la mayoría de los entrevistados optó por minimizar o restar importancia a los hechos, en muchos casos por temor a represalias o por encontrarse en posiciones laborales precarias. A través de su abogado Jean-Félix Luciani, Romeyer negó categóricamente todas las acusaciones y afirmó desconocer los hechos que se le imputan, asegurando que se defenderá con determinación cuando corresponda.

El AS Saint-Etienne quedó en
El AS Saint-Etienne quedó en medio de un escándalo en el fútbl de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

La reacción institucional del club no se hizo esperar. A comienzos de mes, el AS Saint-Étienne emitió un comunicado en el que condenó “toda forma de violencia y comportamiento inapropiado, tanto en el terreno de juego como fuera de él”, y reiteró su compromiso de cooperar plenamente con la justicia. Ivan Gazidis, director ejecutivo del club, anunció la apertura de una auditoría interna y subrayó la voluntad de la nueva gestión de romper con las prácticas del pasado y apostar por la transparencia. Esta postura busca restaurar la confianza de los socios y la afición en un momento de transición y reconstrucción para la entidad.

El impacto de la investigación trascendió rápidamente. En cuestión de horas, la noticia fue replicada por medios de información general y deportivos de toda Francia, lo que generó un intenso debate en redes sociales y aceleró una movilización de actores del sector. La asociación Her Game Too celebró la visibilización del caso, destacando que la cobertura mediática permitió que más mujeres se animaran a denunciar situaciones similares. De hecho, otros clubes comenzaron a recibir testimonios y la apertura de la palabra se extendió a distintas disciplinas deportivas. Según fuentes institucionales citadas por el diario, el número de denuncias aumentó considerablemente tras la publicación de la investigación, y plataformas como Signal-Sports, dedicadas a la recepción de quejas, experimentaron un renovado interés.

El caso Romeyer se inscribe en un contexto de cuestionamiento profundo de la gobernanza en el deporte francés. Informes recientes, como el del Instituto IRIS, ya advertían sobre la persistencia de prácticas autoritarias, opacas y sexistas en las estructuras deportivas. La dificultad de los clubes para implementar mecanismos efectivos de prevención y sanción ha quedado en evidencia, así como la brecha entre las expectativas sociales de transparencia y los modos de gestión aún vigentes en entidades históricas. El Ministerio de Deportes, que impulsa desde marzo de 2024 una reforma estructural del sector, considera que este tipo de revelaciones refuerzan la necesidad de sus esfuerzos. La ley del 8 de marzo de 2024 sobre protección en el deporte, hasta entonces poco difundida, ha cobrado nueva relevancia, y la ampliación de los criterios legales para el reconocimiento del acoso sexual, adoptada en marzo de 2025, podría convertir el caso en un precedente jurídico.

Las consecuencias económicas y de imagen para el AS Saint-Étienne y el fútbol francés son ya palpables. En un momento en que el sector busca atraer socios internacionales, el escándalo debilitó la reputación del club y generó una crisis de confianza entre sus aliados, según expresó la prensa francesa.

Temas Relacionados

Roland RomeyerAS Saint-ÉtienneFranciadeportes-internacional

Últimas Noticias

La fortuna que ganó Canelo Álvarez tras perder el título unificado de los supermedianos y el anillo “estilo Super Bowl” para Crawford

Ambos púgiles protagonizaron una de las peleas más rentables de la historia del boxeo

La fortuna que ganó Canelo

Corrió por segunda vez una maratón y cruzó la meta sin darse cuenta de que ganó una histórica medalla para Uruguay en el Mundial de atletismo

Julia Paternain consiguió la primera presea para su país en la máxima competencia de su deporte. Su increíble historia

Corrió por segunda vez una

El impactante golpe de Terrence Crawford a Canelo Álvarez que definió una histórica pelea para el boxeo: “Lo llevó a una nueva dimensión”

El púgil estadounidense conectó una izquierda contra la cara del mexicano en el 12° round que fue clave en el último asalto del combate en Las Vegas

El impactante golpe de Terrence

Colapinto, íntimo: su mejor amigo en la F1, las tres leyendas que invitaría a cenar y el mejor momento desde su debut

El piloto argentino de Alpine realizó una entrevista con el canal oficial de la Máxima en la que habló de su vida personal y cómo analiza su paso por la categoría

Colapinto, íntimo: su mejor amigo

Juan Manuel Cérundolo, Marco Trungelliti y Thiago Tirante buscarán este domingo tres títulos para el tenis argentino

Tras la clasificación albiceleste de este sábado al Final 8 de Copa Davis, los tenistas disputarán finales de Challengers. Todos los detalles

Juan Manuel Cérundolo, Marco Trungelliti
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la suba del dólar

Cómo la suba del dólar y el clima electoral impactan en la inflación de septiembre

Vuelve un clásico al mercado argentino: la nueva generación del Golf GTI llegará en 2026

Cerrarán desde este lunes una estación de la línea B del Subte por tres meses debido a trabajos de remodelación

¿Basura espacial o un meteorito?: una misteriosa bola de fuego atravesó el atardecer en tres provincias argentinas

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Polémica en Japón: retiran estatuas

Polémica en Japón: retiran estatuas de mujeres desnudas de los espacios públicos

Crisis en Nepal: la primera ministra interina prometió “acabar con la corrupción”

Australia invertirá 8.000 millones de dólares en defensa submarina con tecnología de EEUU

La posición de China y Rusia en la ONU frente a la crisis en Haití beneficia a la bandas armadas que en operan en la isla caribeña

Jair Bolsonaro volvió a salir de su prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico ambulatorio

TELESHOW
Agustina Macri habla sobre su

Agustina Macri habla sobre su último film: “Miss Carbón tuvo fuerza propia para ir adelante, nada ni nadie la detuvo”

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación

Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales