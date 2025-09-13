El “Monstruo” Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev, por los títulos mundiales supergallo: horario y cómo ver la pelea en vivo

Naoya Inoue volverá a presentarse en Japón tras su éxito pasado en Las Vegas (Foto: AP Photo/John Locher)

El boxeo internacional se prepara para una de sus jornadas más esperadas: el japonés Naoya Inoue, invicto y considerado entre los mejores libra por libra, defenderá sus títulos mundiales supergallo frente al uzbeko Murodjon Akhmadaliev.

El combate se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Aichi International Arena de Nagoya, Japón, y ha generado una gran expectación global por la magnitud de los títulos en juego y el nivel de ambos contendientes.

La velada, que tendrá lugar en la ciudad natal de Inoue, pondrá en disputa los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y The Ring. La velada está programada para iniciarse alrededor de las 5:30 en Argentina, aunque la pelea estelar se iniciaría horas más tarde.

Naoya Inoue, apodado El Monstruo, llega a este combate con un récord impecable de 30 victorias, 27 de ellas por nocaut. Desde su debut profesional en 2012, el japonés ha construido una carrera que lo ha llevado a conquistar títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes. Solo tres rivales —Ryoichi Taguchi, David Carmona y Nonito Donaire— lograron completar los doce asaltos, aunque todos cayeron por decisión unánime.

Inoue, de 32 años, se consagró campeón mundial por primera vez en 2014 y, desde entonces, ha defendido sus coronas tanto en Japón como en escenarios internacionales, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido. Su última presentación fue en Las Vegas, donde noqueó a Ramón Cárdenas tras haberse recuperado de una caída en el segundo asalto, una experiencia que, según el propio Inoue, ha sido clave en su evolución como boxeador: “Me pregunté una y otra vez por qué me habían derribado dos veces, y sé la respuesta. Es precisamente por haber tenido esa experiencia que puedo convertirla en una ventaja en esta pelea”.

En la esquina opuesta estará Murodjon Akhmadaliev, de 30 años, campeón interino de la AMB. El uzbeko ostenta un récord de 14 victorias (11 por nocaut) y una sola derrota, sufrida en 2023 ante Marlon Tapales por decisión dividida. Akhmadaliev, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha forjado su carrera superando adversidades desde la infancia. “Mi familia era muy pobre. Comencé a trabajar cuando tenía unos 9 años en el parque de atracciones de la ciudad. Trabajé no solo para apoyarme, sino también para dar un paso adelante y asumir la responsabilidad de mi familia”, relató el púgil. Tras perder sus títulos ante Tapales, Akhmadaliev ha escalado nuevamente en el ranking y ahora busca recuperar el protagonismo mundial. “No he venido a Japón de turismo”, advirtió el uzbeko, decidido a arrebatarle el invicto a Inoue.

La pelea entre Inoue y Akhmadaliev trasciende los cinturones en juego. El combate se produce en un contexto de máxima atención mediática, ya que se celebrará pocas horas después del enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, lo que ha reavivado el debate sobre quién es el mejor boxeador libra por libra del mundo. Tanto la revista The Ring como el portal Transnational Boxing Rankings Board sitúan a Inoue como el segundo mejor del planeta, solo por detrás del ucraniano Oleksandr Usyk. El propio Inoue expresó su deseo de ofrecer una actuación a la altura de ese estatus: “Quiero dar una actuación digna de un campeón libra por libra”.

El duelo promete un choque de estilos: Inoue, explosivo y técnico, frente a un Akhmadaliev que combina presión y disciplina táctica. Ambos llegan motivados y con la intención de dejar huella en un fin de semana histórico para el boxeo. Akhmadaliev, conocido como “MJ” o “Kaka”, ha manifestado su confianza en poder sorprender al público japonés y al mundo: “Si soy honesto, creciendo en Uzbekistán, había muchas más cosas a las que tener miedo que los monstruos. No teníamos dinero en absoluto y yo era un niño pobre y flaco. Eso es algo que siempre encontraré motivador, recordando esos momentos más difíciles en los que no tenía nada. Eso es aterrador”.

En la previa, las declaraciones cruzadas han elevado la tensión. Akhmadaliev desafió a Inoue al afirmar: “No podemos seguir escuchando ‘próxima pelea, próxima pelea’, mientras siguen agregando otras peleas. Si Su Excelencia Turki Alalshikh quiere esta pelea, se hará. No hay pelea más importante en las 122 libras que la mía contra Inoue”. El japonés respondió con firmeza: “¿Por qué iba a huir de alguien que perdió contra Tapales? Si quiere esta pelea, debería aferrarse a su victoria y esperar”.

Estadio: Aichi International Arena (Nagoya, Japón)

Día: domingo 14 de septiembre

Horario estimado de la pelea estelar: 5.30AM (Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay) / 4.30 AM (Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 3.30 AM (Colombia, Perú y Ecuador) / 2.30 AM (México) / 10.30 AM (España) *

* No antes de estos horarios

Televisación: ESPN y Disney+ (Latinoamérica)

CARTELERA COMPLETA

• Naoya Inoue vs. Murodzhon Akhmadaliev, títulos mundiales AMB, CMB, OMB y FIB del peso supergallo (12 rounds)

• Toshiki Takei vs. Christian Medina, título mundial OMB peso gallo (12 rounds)

• Takada Yuni vs Matsumoto Ryusei, peso mínimo (12 rounds)

• Yudai Murakami vs. Toraya Imanaga, peso ligero (10 rounds)

• Ei Go vs. Shunpei Ohata, peso superpluma (8 rounds)

• Shimomachi Toshitaka vs. Han Sol Lee, peso supergallo (8 rounds)

• Ayano Taisei vs Nawa Yusuke, peso gallo (4 rounds)