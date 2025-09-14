Deportes

El penal que falló Lionel Messi en la visita del Inter Miami a Charlotte por la MLS

El rosarino intentó picar la pelota, pero el arquero rival adivinó su intención y le frustró el grito de gol

Messi malogró un penal con el Inter Miami: intentó picarla y el arquero se lo atajó

Inter Miami cae 2-0 con Charlotte FC como visitante y Lionel Messi fue uno de los protagonistas en la noche. El capitán de Las Garzas, quien compartió alineación con sus compatriotas Rodrigo De Paul, Tomás Avilés y Tadeo Allende, falló un penal a los 32 minutos del primer tiempo.

El rosarino no pudo capitalizar la pena máxima que a él le cometieron, ya que el arquero croata Kristijan Kahlina le adivinó la intención cuando Leo intentó picar la pelota.

Leo llegó a este encuentro tras tener su despedida en Buenos Aires de los partidos de Eliminatorias: anotó dos goles en el 3-0 sobre Venezuela de la 17ª fecha. El entrenador Lionel Scaloni decidió darle descanso en el juego ante Ecuador y Messi no viajó para jugar la última jornada del camino para el Mundial 2026. De todos modos, cerró la actividad albiceleste como el máximo artillero de las Eliminatorias por primera vez en su trayectoria tras sumar ocho gritos.

Con un descanso extra, el futbolista de 38 años se enfocó en buscar la clasificación a los playoffs de la MLS con las Garzas. El británico Sam Surridge, con 20 goles en 29 presentaciones del Nashville, arribó a esta jornada como el máximo artillero; aunque Messi desembarcó detrás de él con 19 tantos en 19 apariciones.

Hasta acá, Messi firmó 879 goles y 389 asistencias en 1121 partidos oficiales entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), París Saint Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (114 goles y 58 asistencias en 194 partidos) e Inter Miami (61 goles y 28 asistencias en 74 partidos).

Del otro lado aparece la imagen de un Cristiano Ronaldo que sigue firme en la carrera por alcanzar los mil goles a los 40 años. CR7 ya contabilizó 943 tantos en los 1286 que acumuló a lo largo de su camino profesional: hizo 5 goles con la camiseta de Sporting Lisboa, 450 con la del Real Madrid, 101 con la de Juventus, 145 con la de Manchester United, 141 con la de la selección de Portugal y 101 con la de Al Nassr.

Si bien de acá a fin de año tiene cuatro posibilidades más de vestir la camiseta de la selección argentina con las dos fechas FIFA para amistosos en octubre (ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos) y noviembre (contra Angola y un rival a confirmar), su camino en este 2025 tendrá muchos encuentros con el Inter Miami por la MLS.

El próximo martes 16 de septiembre recibirán al Seattle Sounders (desde las 20.30), el sábado siguiente 20 de septiembre será local también ante el DC United (a partir de las 20.30) y visitará el miércoles 24 al New York City FC (20.30) como antesala de los duelos contra Toronto (27/9), Chicago Fire (30/9), New England (4/10), Atlanta United (11/10) y Nashville SC (18/10).

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS

