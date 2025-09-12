La revolucionaria propuesta de Max Verstappen para mejorar las carreras en la Fórmula 1

Michael Schumacher lidera el pelotón con su Ferrari seguido de Rubens Barrichello y el resto. La imagen es de 2004 cuando la F1 tenía motores V10 aspirados, es decir, sin turbo (REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo)

El debate sobre el futuro de la Fórmula 1 se intensifica ante la inminente llegada de la nueva era reglamentaria en 2026, y Max Verstappen manifestó su deseo de que la categoría recupere las características técnicas de los monoplazas de principios de siglo. El piloto neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, considera que los cambios previstos en el reglamento deberían orientarse hacia vehículos más ligeros y compactos, similares a los que se utilizaban entre finales de los 2000 y comienzos de la década de 2010, antes del cambio a la tecnología híbrida en 2014.

La próxima temporada marcará un punto de inflexión con la introducción de modificaciones sustanciales tanto en el chasis como en las unidades de potencia. Entre las novedades más destacadas figuran la reducción del tamaño de los coches, la implementación de aerodinámica activa y una distribución equitativa del 50 % entre motores eléctricos y de combustión. Estas medidas buscan revertir la tendencia de los últimos años, en los que los monoplazas han incrementado considerablemente su tamaño, dificultando los adelantamientos y restando emoción a las competencias.

Verstappen señaló que la clave para mejorar el espectáculo reside en volver a coches más livianos y pequeños, una meta que, según él, solo se alcanzará si se revisa la normativa sobre motores. El neerlandés explicó que los propulsores actuales, aunque muy eficientes, presentan dimensiones considerables, lo que obliga a alargar el chasis y aumentar la necesidad de sistemas de refrigeración, resultando en vehículos de gran tamaño. “Lo más importante son los coches más ligeros, más pequeños”, afirmó el tetracampeón del mundo en testimonios publicados por Motorsport. “Pero eso sólo es posible si se modifica la normativa sobre motores”.

Al recordar la era de los motores V8 atmosféricos, cuando los monoplazas pesaban aproximadamente 180 kg menos que los actuales, Verstappen expresó su preferencia por un regreso a ese tipo de configuración. “Creo que si podemos conseguir un tipo de coche similar al de la era 2010, o incluso antes, estaría bien, porque creo que ayudaría a las carreras. Pero al final del día, yo no soy el que decide”, declaró el piloto.

Max Verstappen dio sus ideas para poder mejoras las carreras de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

El desafío para Red Bull, la escudería de Verstappen, será aún mayor en 2026, ya que estrenará su propia unidad de potencia tras haber dependido de motores suministrados por Honda desde 2019 y, anteriormente, por Renault, Ferrari y Cosworth. Esta transición genera incertidumbre sobre el rendimiento del equipo, especialmente ante los rumores de que Mercedes podría contar con el motor más potente bajo la nueva normativa.

Verstappen viene de ganar en Italia y sigue siendo tercero en el campeonato detrás de los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes son los máximos candidatos al título.

Pese a las especulaciones, Verstappen evitó establecer expectativas concretas para Red Bull en la próxima temporada, subrayando la cantidad de incógnitas que rodean el nuevo orden competitivo. “Es un gran signo de interrogación, pero honestamente creo que no hay mucha gente que pueda decir ahora mismo, ‘sí, vamos a ser muy, muy buenos’”, añadió el neerlandés. “No tienes ninguna garantía. Sé que es un gran reto lo que estamos haciendo, con nuestro propio motor, pero también es un reto muy emocionante”.

El piloto también destacó que desarrollar una unidad de potencia propia representa la mejor oportunidad para que Red Bull mantenga su competitividad, al no depender de la disposición de otros fabricantes para suministrar motores. Además, advirtió que el nuevo reglamento, por su complejidad, exigirá no solo un propulsor eficiente, sino también un chasis bien diseñado. “El reglamento es tan complejo que, por supuesto, el motor va a ser muy importante, pero también hay que asegurarse de construir un buen coche”, puntualizó.

De cara al inicio de la nueva era, Verstappen anticipó que las primeras carreras supondrán un reto considerable para todos los equipos, que deberán integrar de manera óptima la unidad de potencia con el resto del monoplaza y su comportamiento en pista. “Creo que las primeras carreras van a ser un gran reto para todos integrar todo muy bien, desde la unidad de potencia hasta el coche y el comportamiento en general, así que espero que pueda dar algunas carreras interesantes”, concluyó el tetracampeón del mundo.