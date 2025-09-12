Furor por el Mundial 2026 en Argentina: FIFA dio a conocer cuáles son los países que más tickets pidieron en el inicio de la venta de entradas

Los fanáticos argentinos prometen invadir en el Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)

El interés global por la Copa Mundial 2026 quedó reflejado en la respuesta masiva a un sorteo preferencial que en tan solo 24 horas registró más de 1,5 millones de inscripciones provenientes de 210 países. Esta cifra, confirmada por la FIFA, evidencia la magnitud de la expectativa que genera el torneo y la diversidad de su audiencia internacional. Argentina fue una de las naciones que más tickets solicitó en esta primera instancia.

El mayor volumen de solicitudes corresponde a residentes de Canadá, Estados Unidos y México, los tres países anfitriones del certamen. A continuación, destacan los aficionados de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania, lo que subraya el alcance mundial del evento y la pasión que despierta en distintos continentes.

El sorteo preferente de la tarjeta Visa (es necesario ser mayor de 18 años y no se exige ningún pago ni para inscribirse ni para resultar ganador) representa la fase inicial en la venta de boletos para el torneo y ofrece a los aficionados la primera oportunidad de asegurar su presencia en la que se anticipa como “la edición más esperada de la Copa Mundial de la FIFA". La hora de inscripción no influye en las probabilidades de ser seleccionado, y el plazo para participar permanecerá abierto hasta las 11:00 (hora del este) y 17:00 (hora del Pacífico) del viernes 19 de septiembre. Una vez concluido este periodo, se realizará una selección aleatoria y, a partir del 29 de septiembre, los participantes recibirán una notificación por correo electrónico con los resultados.

A quienes resulten seleccionados se les asignará una fecha y franja horaria para adquirir sus boletos, de acuerdo con la disponibilidad. El proceso de asignación de franjas horarias comenzará el 1° de octubre. La venta de entradas se iniciará con boletos para la fase de grupos, disponibles desde 60 USD. Los aficionados tendrán la posibilidad de adquirir boletos individuales para los 104 partidos del torneo, así como opciones de boletos por estadio y por equipo. Las siguientes etapas de venta también comenzarán el 1° de octubre, y toda la información sobre el calendario y los tipos de boletos puede consultarse en la sección tickets de la web de la FIFA.

Los fanáticos ya se preparan para la celebración del Mundial 2026 (Til Buergy/Keystone vía AP)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentó al respecto: “¡Wow! La respuesta de los aficionados al fútbol en todo el mundo ha sido increíble. Más de 1.5 millones de hinchas de 210 países se han inscrito en el Sorteo de Preventa Visa de la Copa Mundial de la FIFA 26 en tan solo 24 horas. La Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos va a unir al mundo".

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26, valoró el fenómeno de participación al afirmar: “Este gran número de inscripciones recibidas es prueba del enorme entusiasmo que suscita la Copa Mundial de la FIFA 26 en todo el mundo y de hasta qué punto está llamado este torneo a marcar un antes y un después en la historia del fútbol”, según declaraciones recogidas por la FIFA.

Hay que remarcar que ya se encuentran disponibles los paquetes de hospitality que incluyen boletos, accesibles a través de página de la FIFA. Las autoridades de la casa madre del fútbol internacional recomiendan a los aficionados adquirir sus entradas exclusivamente en su web, la única fuente oficial y recomendada para la Copa del Mundo 2026, advirtiendo que los paquetes de hospitality y boletos obtenidos por canales no oficiales podrían carecer de validez.

Antes del inicio de la cita mundialista, la selección argentina afrontaría dos amistosos entre el 1º y el 9 de junio, fechas estipuladas por la FIFA para partidos internacionales. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York.