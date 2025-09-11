La Legislatura porteña declaró a la tenista Alejandra Pérez Giménez como Personalidad Destacada en el deporte

La tenista Alejandra Pérez Giménez junto a la diputada Patricia Glize (FOTO: LegisCABA/Laura Palmiotti).

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte a Alejandra Pérez Giménez, jugadora de tenis senior, actual número 1 del Ranking Argentino en la categoría Seniors +55 y número 13 en el Ranking mundial ITF Masters Tour.

La diputada Patricia Glize, autora del proyecto, entregó la distinción a Pérez Giménez en un acto realizado en el Salón Montevideo del Palacio Legislativo, ante la presencia del público integrado por figuras del deporte, familiares y amigos de la homenajeada.

En el inicio de las alocuciones, Glize indicó: “La trayectoria de Alejandra es la de una deportista excepcional, destacada por la perseverancia y le disciplina”. Y recordó: “La constancia y el sacrificio de viajar desde muy joven y estar lejos de su familia para poder competir a nivel internacional, ella ha sido y es una figura inspiradora”.

El Salón San Martín fue el escenario para la distinción (LegisCABA/Laura Palmiotti).

Luego saludaron a la agasajada sus hijas, se proyectaron videos de colegas tenistas y se leyó el cálido saludo del embajador de los Estados Unidos y de su esposa. A su turno, Pérez Giménez remarcó que la edad no es ningún limitante y que el tenis es para todas las edades. Además, subrayó la importancia de la continuidad y la constancia. Y concluyó: “A pesar de los años, uno en el tenis mejora día a día. Por ahí perdemos un poquito de velocidad, pero mejoramos cosas técnicas”.

Alejandra Pérez Giménez nació en Rosario, el 29 de abril 1967, pero antes de cumplir 2 años se radicó en la Ciudad de Buenos Aires. Desde muy chica mostró su pasión por el tenis, deporte que empezó a practicar a muy temprana edad y posteriormente a enseñarlo. Fue así que comenzó a competir a los doce años y a los 18 se convirtió en profesional, llegando a obtener ranking en la Asociación de Tenis Femenino (WTA por su sigla en inglés de Women’s Tennis Association).

Desde 2017, Alejandra Pérez Giménez lidera el ranking seniors +55 (Fuente: Instagram).

También entrenó en norteamérica, específicamente en la academia de Nick Bollettieri, donde se prepararon, entre otros, Andre Agassi y Monica Seles. También practicó la disciplina en la academia de Patricio Apey, junto a Gabriela Sabatini y Mercedes Paz. En las categorías menores siempre estuvo en los primeros puestos del ranking metropolitano y del ranking nacional, representando a la Ciudad de Buenos Aires. A los 15 años ya jugaba representando al Club Ciudad en Primera división. Y a los 17 años representó a la Argentina en el Campeonato Sudamericano de Tenis, en Curitiba, Brasil.

Si bien a los 23 años abandonó la competencia como jugadora, siguió vinculada al tenis como profesora. Años después, y luego de un certamen, la deportista estaba entrenando a una de las hijas, cuando uno de los entrenadores la invitó a participar en un mundial realizado en Estados Unidos, lo que la llevó a competir en varios torneos preliminares en todo el país: “Ahí empezó la adrenalina de querer seguir”.

Alejandra Pérez Giménez, nueva Personalidad Destacada deportiva de la Ciudad de Buenos Aires (LegisCABA/Laura Palmiotti).

De esta manera, Pérez Giménez volvió a competir, pero ahora en la categoría seniors +55, representando a la Argentina en torneos internacionales. En la actualidad, y desde 2017, es N°1 del ranking argentino en dicha categoría (organizado por la Asociación Argentina de Tenis) y N°13 en el ranking mundial ITF Masters Tour. Allí figura como la única argentina entre los 100 mejores de la tabla.