La Legislatura porteña declaró a la tenista Alejandra Pérez Giménez como Personalidad Destacada en el deporte

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte a Alejandra Pérez Giménez, jugadora de tenis senior, actual número 1 del Ranking Argentino en la categoría Seniors +55 y número 13 en el Ranking mundial ITF Masters Tour.
La diputada Patricia Glize, autora del proyecto, entregó la distinción a Pérez Giménez en un acto realizado en el Salón Montevideo del Palacio Legislativo, ante la presencia del público integrado por figuras del deporte, familiares y amigos de la homenajeada.
En el inicio de las alocuciones, Glize indicó: “La trayectoria de Alejandra es la de una deportista excepcional, destacada por la perseverancia y le disciplina”. Y recordó: “La constancia y el sacrificio de viajar desde muy joven y estar lejos de su familia para poder competir a nivel internacional, ella ha sido y es una figura inspiradora”.
Luego saludaron a la agasajada sus hijas, se proyectaron videos de colegas tenistas y se leyó el cálido saludo del embajador de los Estados Unidos y de su esposa. A su turno, Pérez Giménez remarcó que la edad no es ningún limitante y que el tenis es para todas las edades. Además, subrayó la importancia de la continuidad y la constancia. Y concluyó: “A pesar de los años, uno en el tenis mejora día a día. Por ahí perdemos un poquito de velocidad, pero mejoramos cosas técnicas”.
Alejandra Pérez Giménez nació en Rosario, el 29 de abril 1967, pero antes de cumplir 2 años se radicó en la Ciudad de Buenos Aires. Desde muy chica mostró su pasión por el tenis, deporte que empezó a practicar a muy temprana edad y posteriormente a enseñarlo. Fue así que comenzó a competir a los doce años y a los 18 se convirtió en profesional, llegando a obtener ranking en la Asociación de Tenis Femenino (WTA por su sigla en inglés de Women’s Tennis Association).
También entrenó en norteamérica, específicamente en la academia de Nick Bollettieri, donde se prepararon, entre otros, Andre Agassi y Monica Seles. También practicó la disciplina en la academia de Patricio Apey, junto a Gabriela Sabatini y Mercedes Paz. En las categorías menores siempre estuvo en los primeros puestos del ranking metropolitano y del ranking nacional, representando a la Ciudad de Buenos Aires. A los 15 años ya jugaba representando al Club Ciudad en Primera división. Y a los 17 años representó a la Argentina en el Campeonato Sudamericano de Tenis, en Curitiba, Brasil.
Si bien a los 23 años abandonó la competencia como jugadora, siguió vinculada al tenis como profesora. Años después, y luego de un certamen, la deportista estaba entrenando a una de las hijas, cuando uno de los entrenadores la invitó a participar en un mundial realizado en Estados Unidos, lo que la llevó a competir en varios torneos preliminares en todo el país: “Ahí empezó la adrenalina de querer seguir”.
De esta manera, Pérez Giménez volvió a competir, pero ahora en la categoría seniors +55, representando a la Argentina en torneos internacionales. En la actualidad, y desde 2017, es N°1 del ranking argentino en dicha categoría (organizado por la Asociación Argentina de Tenis) y N°13 en el ranking mundial ITF Masters Tour. Allí figura como la única argentina entre los 100 mejores de la tabla.