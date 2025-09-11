El video del tenso cruce entre Nico González y Kendry Páez: las provocaciones y los insultos que la transmisión no mostró

Tenso cruce entre Nico González y Kendry Páez en el partido Ecuador-Argentina por las Eliminatorias

La escena que más dio que hablar tras la victoria de Ecuador 1-0 ante Argentina en Guayaquil en el cierre de las Eliminatorias, no fue un gol ni una jugada polémica, sino el tenso intercambio entre Kendry Páez y Nico González en los minutos finales. El video de ese cruce, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo el joven ecuatoriano respondió a un gesto del argentino, en un duelo que sintetizó la intensidad de un partido cargado de emociones.

El encuentro, disputado en un Monumental repleto de hinchas ecuatorianos, marcó el cierre de la clasificación sudamericanas para ambos equipos. Ecuador se impuso sobre el vigente campeón del mundo, un resultado que fue celebrado con euforia por la afición local. El ambiente en el estadio reflejó la importancia simbólica del triunfo, pese a que los dos equipos estaban clasificados.

La tensión en el campo fue palpable desde el inicio, con decisiones arbitrales controvertidas a cargo de Wilmar Roldán y dos expulsiones que elevaron la temperatura del partido. Moisés Caicedo vio la tarjeta roja por el lado ecuatoriano, mientras que Nicolás Otamendi fue expulsado en el conjunto argentino. Ambos futbolistas quedaron automáticamente fuera del debut en el próximo Mundial.

El ingreso de Kendry Páez se produjo a los 59 minutos, cuando Guillermo Marino y Nicolás Chiesa, quienes ocuparon el lugar del suspendido Sebastián Beccacece, decidieron sustituir a Enner Valencia. El delantero histórico del Tri tuvo así su despedida oficial en las Eliminatorias, mientras que Páez, ex jugador de Independiente del Valle y actual integrante del Racing de Estrasburgo, entró para aportar control en el mediocampo tras la expulsión de Caicedo.

Ambos se midieron por la última fecha de las Eliminatorias

Fue en los instantes finales cuando se produjo el episodio que acaparó la atención de los aficionados. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo Nico González se acerca a Páez y le muestra el parche de campeón del mundo. El ecuatoriano respondió con una actitud desafiante, señalando con los dedos el marcador favorable y pronunciando una frase que se volvió viral: “Uno cero, aquí te cagas”.

El partido, considerado uno de los más intensos de toda la Eliminatoria, dejó secuelas también fuera del campo. Tras la derrota, varios jugadores argentinos recurrieron a las redes sociales para expresar su malestar. Entre ellos, el propio Nicolás González ironizó sobre la celebración ecuatoriana, al afirmar que “parecía que habían sido campeones del mundo después del partido”.

En cuanto a la clasificación, la victoria permitió a Ecuador asegurarse el segundo puesto en las Eliminatorias, finalizando a 9 puntos de Argentina. Cabe recordar que la selección ecuatoriana inició la competencia con 3 puntos menos debido a una sanción impuesta por la FIFA por la mala inclusión de un jugador en la anterior clasificación para Qatar 2022. Este resultado también tuvo impacto en el ranking internacional, ya que la derrota provocó que Argentina descendiera al tercer puesto en la clasificación de la FIFA.

El año próximo en la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, Argentina buscará revalidar su título ecuménico y Ecuador intentará superar la fase de grupos por segunda vez, luego de lo hecho en Alemania 2006.