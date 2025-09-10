Deportes

La dura crítica de un histórico de Uruguay a Bielsa por la polémica de los cambios ante Chile: “Me duele si soy jugador”

El entrenador y ex futbolista Gustavo Matosas opinó acerca de la estrategia del argentino en el empate por Eliminatorias en Santiago

Guardar

La selección de Uruguay que comanda Marcelo Bielsa cerró su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con un pálido empate sin goles en Santiago ante la eliminada Chile. A pesar de que la Celeste sacó el boleto a la Copa del Mundo, en el país rioplatense hay cuestionamientos hacia el entrenador argentino por su manera de dirigir al equipo.

El ex futbolista y actual entrenador interino de Danubio, Gustavo Matosas, se refirió de una manera crítica a Bielsa luego de que el orientador rosarino tan solo realizara dos variantes de las cinco disponibles en el duelo ante los chilenos. El defensor Kevin Amaro reemplazó al delantero Brian Rodríguez y Darwin Núñez le dejó su lugar a Federico Viñas. “Hay que preguntarle por qué hizo dos cambios nada más”, expresó en diálogo con el programa Carve Deportiva de Uruguay.

Al tiempo que los periodistas le respondieron sobre las declaraciones del Loco en la conferencia de prensa posterior, en la cual el técnico afirmó que no encontró entre los suplentes opciones que pudieran mejorar a los que estaban en cancha, Matosas replicó: “Eso sí que me duele si soy jugador. Si me dice eso mi contestación sería: ‘¿Para qué carajo me citaste?’. Porque yo, por ejemplo, lo que traje a Danubio es para mejorar lo que tenía. Entonces, lo mal que hizo Bielsa que los eligió él y no los puso. Y decir eso aparte, me duele... Los suplentes los elige él".

Bielsa había respondido ayer ante los medios acerca de los pocos cambios realizados en el equipo ante Chile: “Cuando uno observa el juego ve las necesidades que presenta el equipo según los momentos, y no observé que hubieran jugadores que pudieran darnos lo que al equipo le estaba faltando. El equipo estaba con dificultades para culminar los ataques y con dificultades para neutralizar los desplazamientos de los laterales rivales. Esos eran los cambios que necesitábamos hacer y no vi que hubiera mejores opciones para resolver los problemas del equipo que las que utilizamos”.

Acerca del rendimiento de Uruguay en Santiago, Bielsa remarcó: “La actuación fue muy alta en nuestro último partido, ante Perú, fue el mejor partido nuestro de las Eliminatorias. Hoy (por ayer) estábamos convencidos de que debíamos repetir eso. Respecto al juego por las bandas, no contamos con Pellistri y Araújo, pero la actuación de Brian Rodríguez del encuentro anterior lo colocaba en muy buen nivel, y Olivera es un muy buen jugador que nosotros estamos esperando que crezca y que sea una solución. El hecho de no tener en el campo a un volante ofensivo, más allá de tener tres mediocampistas muy buenos, nos hizo extrañar un jugador de desequilibrio individual. Pasamos mucho tiempo del partido sin lograr recuperar la pelota y como dije anteriormente, la actuación no fue satisfactoria. No hay una justificación que indique por qué no pudimos repetir una actuación similar a la del partido anterior. No tuvimos orden defensivo, los jugadores corrieron mal y eso genera un gran desgaste”.

Por otro lado, Matosas también destacó el juego que le gustaría que tenga la selección uruguaya y citó un ejemplo que le vio a un equipo del argentino. “Si el señor Bielsa fuera tan amable de permitirme una acotación, le diría: ‘Replique en Uruguay lo que usted hizo en Newell’s, donde yo lo enfrenté con San Lorenzo, presión constante en toda la cancha”.

Temas Relacionados

Gustavo MatosasMarcelo BielsaSelección de Uruguaydeportes-argentina

Últimas Noticias

La emoción de Francisco Comesaña: “Quiero disfrutar de ponerme la camiseta de Argentina en la Davis”

En un momento clave de su carrera, el marplatense se ilusiona con su primera convocatoria a la Selección y con la posibilidad de hacerle su aporte al equipo en la serie ante Países Bajos

La emoción de Francisco Comesaña:

La selección argentina completó su tercera jornada de prácticas en Groningen y espera por el sorteo de la Copa Davis

El conjunto albiceleste continúa con la puesta a punto para el debut en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 ante Países Bajos, con la incógnita sobre quién será el segundo singlista

La selección argentina completó su

La receta de Tomás Etcheverry para la Davis: “La Copa saca algo diferente en uno y no importa el ranking”

Con una fuerte autocrítica, el platense analizó su temporada en el circuito y subrayó la importancia del protocolo de la AAT para brindar apoyo técnico y contención a los jugadores

La receta de Tomás Etcheverry

La divertida anécdota sobre Franco Colapinto en un vuelo con pilotos de la F1: “Era muy molesto”

Oliver Bearman reveló qué pasó con el argentino arriba de un avión y el video fue viral. Los detalles

La divertida anécdota sobre Franco

La sorprendente confesión de Mike Tyson sobre sus adicciones: las consecuencias que le produjo el fentanilo

El ex rey de los pesados reveló que lo utilizó “como analgésico”, pero sufrió los efectos colaterales: “Era como la heroína”

La sorprendente confesión de Mike
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei recibirá el lunes

Javier Milei recibirá el lunes en Olivos a la mesa bonaerense: crecen las internas por la campaña de octubre

Receta de flan de dulce de leche, rápida y fácil

Crecen las alertas por los incendios forestales en el centro del país: en Córdoba controlaron ocho focos en un día

La Justicia de Neuquén archivó la denuncia contra los fiscales que autorizaron el desalojo de mapuches

Argentina será sede de un encuentro clave sobre biobancos y conservación de muestras para investigación médica

INFOBAE AMÉRICA
“Blindaje para el cora”: universidad

“Blindaje para el cora”: universidad peruana presenta programa para potenciar la salud emocional de sus estudiantes

La presidenta Maia Sandu advirtió que Rusia libra una “guerra híbrida sin precedentes” para influir en las elecciones de Moldavia

Controversia por la eliminación del nuevo mural de Banksy en Londres

Jefferson Farfán: el top 10 jugadores de la historia según la ‘Foquita’

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

TELESHOW
Nicki Nicole habló por primera

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

Marcela Tinayre habló del furor de su audio viral “Voy a ir, pero con la peor de las ondas”: “Es impresionante”

La palabra de Jimena Buttigliengo tras la denuncia a su exmarido: “El mentiroso reúne pruebas de sus mentiras”

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”

El fuerte ida y vuelta ente Wanda Nara y Mauro Icardi: nuevos tatuajes, lobos e indirectas