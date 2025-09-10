La dura crítica de un histórico de Uruguay a Bielsa por la polémica de los cambios ante Chile: “Me duele si soy jugador”

La selección de Uruguay que comanda Marcelo Bielsa cerró su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con un pálido empate sin goles en Santiago ante la eliminada Chile. A pesar de que la Celeste sacó el boleto a la Copa del Mundo, en el país rioplatense hay cuestionamientos hacia el entrenador argentino por su manera de dirigir al equipo.

El ex futbolista y actual entrenador interino de Danubio, Gustavo Matosas, se refirió de una manera crítica a Bielsa luego de que el orientador rosarino tan solo realizara dos variantes de las cinco disponibles en el duelo ante los chilenos. El defensor Kevin Amaro reemplazó al delantero Brian Rodríguez y Darwin Núñez le dejó su lugar a Federico Viñas. “Hay que preguntarle por qué hizo dos cambios nada más”, expresó en diálogo con el programa Carve Deportiva de Uruguay.

Al tiempo que los periodistas le respondieron sobre las declaraciones del Loco en la conferencia de prensa posterior, en la cual el técnico afirmó que no encontró entre los suplentes opciones que pudieran mejorar a los que estaban en cancha, Matosas replicó: “Eso sí que me duele si soy jugador. Si me dice eso mi contestación sería: ‘¿Para qué carajo me citaste?’. Porque yo, por ejemplo, lo que traje a Danubio es para mejorar lo que tenía. Entonces, lo mal que hizo Bielsa que los eligió él y no los puso. Y decir eso aparte, me duele... Los suplentes los elige él".

Bielsa había respondido ayer ante los medios acerca de los pocos cambios realizados en el equipo ante Chile: “Cuando uno observa el juego ve las necesidades que presenta el equipo según los momentos, y no observé que hubieran jugadores que pudieran darnos lo que al equipo le estaba faltando. El equipo estaba con dificultades para culminar los ataques y con dificultades para neutralizar los desplazamientos de los laterales rivales. Esos eran los cambios que necesitábamos hacer y no vi que hubiera mejores opciones para resolver los problemas del equipo que las que utilizamos”.

Acerca del rendimiento de Uruguay en Santiago, Bielsa remarcó: “La actuación fue muy alta en nuestro último partido, ante Perú, fue el mejor partido nuestro de las Eliminatorias. Hoy (por ayer) estábamos convencidos de que debíamos repetir eso. Respecto al juego por las bandas, no contamos con Pellistri y Araújo, pero la actuación de Brian Rodríguez del encuentro anterior lo colocaba en muy buen nivel, y Olivera es un muy buen jugador que nosotros estamos esperando que crezca y que sea una solución. El hecho de no tener en el campo a un volante ofensivo, más allá de tener tres mediocampistas muy buenos, nos hizo extrañar un jugador de desequilibrio individual. Pasamos mucho tiempo del partido sin lograr recuperar la pelota y como dije anteriormente, la actuación no fue satisfactoria. No hay una justificación que indique por qué no pudimos repetir una actuación similar a la del partido anterior. No tuvimos orden defensivo, los jugadores corrieron mal y eso genera un gran desgaste”.

Por otro lado, Matosas también destacó el juego que le gustaría que tenga la selección uruguaya y citó un ejemplo que le vio a un equipo del argentino. “Si el señor Bielsa fuera tan amable de permitirme una acotación, le diría: ‘Replique en Uruguay lo que usted hizo en Newell’s, donde yo lo enfrenté con San Lorenzo, presión constante en toda la cancha”.