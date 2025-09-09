Deportes

Todos los goles de las Eliminatorias europeas: del impactante triunfo de Noruega al grito histórico de Cristiano Ronaldo

El combinado escandinavo pulverizó a Moldavia por 11 a 1, con cinco goles de Erling Haaland. Además, se destacaron Harry Kane y Kylian Mbappé

La actividad de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá comenzó en el Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, donde Armenia se impuso por 2 a 1 ante la República de Irlanda, en un duelo válido por la segunda fecha del Grupo F.

Los gritos de Eduard Spertsyan y Grant Ranos fueron determinantes para que el combinado liderado por Eghishe Melikyan se quedara con sus primeros tres puntos que le permiten soñar con avanzar a la fase de los Playoffs.

Si bien Evan Ferguson marcó el descuento para la visita y le puso una cuota de suspenso en el final, lo más destacado estuvo en la producción de Lucas Zelarrayán, quien desplegó su talento durante 80 minutos hasta que fue reemplazado por Zhirayr Shaghoyan. Sin dudas, la alegría que se dio en Armenia también se celebró en Córdoba, debido a los destellos de calidad que dejó en la cancha la figura de Belgrano.

En la misma zona, Portugal logró un triunfo clave en un choque caliente que se disputó en el Puskás Aréna de Budapest. El conjunto lusitano derrotó 3 a 2 a Hungría y su máxima leyenda, Cristiano Ronaldo, estableció un nuevo récord al consolidarse como el máximo goleador histórico de las Eliminatorias (39, igual que el guatemalteco Carlos Ruiz).

El ex Real Madrid, Juventus y Manchester United alcanzó los 39 tantos y junto al guatemalteco Pescadito Ruiz, es el máximo artillero en la historia de las competiciones clasificatorias para la Copa del Mundo.

Si bien Barnabas Varga había puesto en ventaja a los magiares, Bernardo Silva emparejó las acciones y CR7 apeló a su calidad para descolocar a Balász Tóth desde los doce pasos. El choque frenético volvió a igualarse gracias al oportunismo del delantero del Ferencváros, pero João Cancelo le puso cifras definitivas a la conquista del equipo a cargo de Roberto Martínez.

Sin dudas, la nota del día la dio Erling Haaland, quien convirtió en 5 oportunidades en la aplastante paliza de Noruega sobre Moldavia. En Ullevål, el representativo escandinavo se impuso con autoridad por 11 a 1 gracias a las conquistas de la estrella del Manchester City. Los otros intérpretes que llegaron a la red fueron Thelo Aasgaard, quien se adjudicó un póker, Martin Odegaard y Felix Myhre; mientras que Leo Oestigaard, en contra, selló el descuento para los de Serghei Cleșcenco.

Los nórdicos lideran el Grupo I con 15 unidades, seguidos de Italia que suma 9 gracias al electrizante triunfo que la Azzurra cosechó frente a Israel en el día de ayer.

Otro de los seleccionados que expuso su jerarquía con una aplastante goleada fue Inglaterra. Es que el elenco británico derrotó 5 a 0 a Serbia en el Stadion Rajko Mitić y dio un gran paso hacia la cita internacional del próximo año.

Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi y Marcus Rashford fueron los autores de los tantos del equipo dirigido tácticamente por el estratega alemán Thomas Tuchel.

En la misma zona, Albania logró un ajustado triunfo por la mínima diferencia contra Letonia y sueña con consolidarse como escolta del combinado de Reino Unido.

Finalmente, Francia sufrió más de lo imaginado ante Islandia; pero logró quedarse con los tres puntos al vencer a los nórdicos por 2 a 1. Kylian Mbappé y Bradley Barcola marcaron para Les Bleus, mientras que Andri Guðjohnsen anotó para el equipo de Arnar Gunnlaugsson.

OTROS RESULTADOS

AUSTRIA 2-1 BOSNIA Y HERZEGOVINA

Azerbaiyán 1-1 UCRANIA

CHIPRE 2-2 RUMANIA

Posiciones

Grupo D: Francia 6, Islandia, 3, Azerbaiyán 1 y Ucrania 1

Grupo F: Portugal 6, Armenia 3, República de Irlanda 1 y Hungría

Grupo H: Bosnia y Herzegovina 12, Austria 12, Rumania 7, Chipre 4 y San Marino 0

Grupo I: Noruega 9, Italia 9, Israel 9, Estonia 3 y Moldavia 0

Grupo K: Inglaterra 15, Albania 8, Serbia 7, Letonia 4 y Andorra 0

