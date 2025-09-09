La increíble historia del “piloto fantasma de Ferrari”: el misterio de seis años que enloqueció a la Policía

Las imágenes de la cuenta de YouTube en la que compartía sus aventuras resultaron clave (captura de pantalla de la cuenta TrackZone de Youtube)

Durante seis años, un hombre de 51 años desafió a las autoridades de la República Checa al conducir un Dallara GP2/08 de competición, decorado con los colores y logotipos de Ferrari, por carreteras abiertas al tráfico. La policía puso fin a esta persecución el domingo 7 de septiembre de 2025, cuando logró detener al conocido como el “piloto fantasma de Ferrari” en el municipio de Buk, a unos 60 kilómetros de Praga. El arresto, que se produjo tras una operación coordinada y la colaboración de varios testigos, marcó el cierre de una de las investigaciones más singulares y mediáticas de la región.

El operativo que permitió la captura del conductor se activó después de que varios ciudadanos alertaran sobre la presencia del monoplaza en la autopista D4, cerca de Dobris. Los testigos no solo notificaron a las fuerzas de seguridad, sino que también difundieron vídeos en los que se veía al vehículo en una estación de servicio. Gracias a estas imágenes y a las llamadas recibidas, las patrullas de la zona, apoyadas por un helicóptero, localizaron el coche en cuestión de minutos y lo siguieron hasta una propiedad privada, donde finalmente interceptaron al sospechoso.

Durante el arresto, el hombre intentó oponerse alegando que la policía estaba violando una propiedad privada, y posteriormente se negó a declarar en comisaría. Las pruebas de alcoholemia y drogas realizadas resultaron negativas, según confirmaron las autoridades a Marca.

El vehículo protagonista de esta historia es un Dallara GP2/08, un coche de competición diseñado para la antigua categoría GP2, que nunca contó con autorización para circular en vías públicas. El monoplaza estaba pintado con los icónicos colores rojos y los logotipos de Ferrari, e incluía la publicidad clásica que lucía el equipo durante la época de Michael Schumacher. Esta decoración llevó a muchos espectadores a confundirlo con un auténtico Fórmula 1, lo que contribuyó a la viralidad de los vídeos y a la notoriedad del caso en redes sociales.

La estación de servicio en la que recargó combustible (captura de pantalla de TrackZone en Youtube)

La persecución policial se remonta a 2019, cuando comenzaron a circular los primeros vídeos del “piloto fantasma de Ferrari” conduciendo a gran velocidad por las inmediaciones de Praga. Durante años, la identidad del conductor permaneció oculta, ya que siempre llevaba casco y vestimenta de piloto, lo que dificultó su identificación. A pesar de que el coche fue visto en numerosas ocasiones, las autoridades no lograron reunir pruebas concluyentes hasta el reciente operativo, que se benefició de la colaboración ciudadana y de la difusión de imágenes en redes sociales.

Un elemento clave en la propagación de las acciones del conductor fue la participación de su hijo, quien, según la investigación policial, colaboró en la grabación y difusión de los videos. Ambos utilizaban el canal de YouTube TrackZone para compartir imágenes de las incursiones del monoplaza por carreteras públicas, lo que amplificó el alcance del caso y atrajo la atención de medios y aficionados al automovilismo.

Tras la detención, el hombre quedó a disposición de la Justicia y enfrenta sanciones administrativas que incluyen la posible retirada de su permiso de conducir y multas que podrían ascender a varios miles de euros. Además, las autoridades mantienen el vehículo confiscado mientras se determina la sanción definitiva y se investiga si existen fundamentos legales para imputarle responsabilidad penal por poner en peligro la seguridad vial.

El caso ha generado un debate social en la República Checa sobre los riesgos asociados a la circulación de vehículos de competición en entornos urbanos y la influencia de las redes sociales en la replicación de conductas peligrosas.

El desenlace de este proceso podría influir en la manera en que las autoridades aborden futuras infracciones relacionadas con la exhibición de vehículos de competición en espacios públicos y la búsqueda de notoriedad en plataformas digitales.