Deportes

La increíble historia del “piloto fantasma de Ferrari”: el misterio de seis años que enloqueció a la Policía

El hombre, de 51 años, fue apresado el fin de semana por conducir un Dallara GP2/08 de competición pintado como una Ferrari de Fórmula 1, con un guiño a Michael Schumacher

Guardar
Las imágenes de la cuenta
Las imágenes de la cuenta de YouTube en la que compartía sus aventuras resultaron clave (captura de pantalla de la cuenta TrackZone de Youtube)

Durante seis años, un hombre de 51 años desafió a las autoridades de la República Checa al conducir un Dallara GP2/08 de competición, decorado con los colores y logotipos de Ferrari, por carreteras abiertas al tráfico. La policía puso fin a esta persecución el domingo 7 de septiembre de 2025, cuando logró detener al conocido como el “piloto fantasma de Ferrari” en el municipio de Buk, a unos 60 kilómetros de Praga. El arresto, que se produjo tras una operación coordinada y la colaboración de varios testigos, marcó el cierre de una de las investigaciones más singulares y mediáticas de la región.

El operativo que permitió la captura del conductor se activó después de que varios ciudadanos alertaran sobre la presencia del monoplaza en la autopista D4, cerca de Dobris. Los testigos no solo notificaron a las fuerzas de seguridad, sino que también difundieron vídeos en los que se veía al vehículo en una estación de servicio. Gracias a estas imágenes y a las llamadas recibidas, las patrullas de la zona, apoyadas por un helicóptero, localizaron el coche en cuestión de minutos y lo siguieron hasta una propiedad privada, donde finalmente interceptaron al sospechoso.

Durante el arresto, el hombre intentó oponerse alegando que la policía estaba violando una propiedad privada, y posteriormente se negó a declarar en comisaría. Las pruebas de alcoholemia y drogas realizadas resultaron negativas, según confirmaron las autoridades a Marca.

El vehículo protagonista de esta historia es un Dallara GP2/08, un coche de competición diseñado para la antigua categoría GP2, que nunca contó con autorización para circular en vías públicas. El monoplaza estaba pintado con los icónicos colores rojos y los logotipos de Ferrari, e incluía la publicidad clásica que lucía el equipo durante la época de Michael Schumacher. Esta decoración llevó a muchos espectadores a confundirlo con un auténtico Fórmula 1, lo que contribuyó a la viralidad de los vídeos y a la notoriedad del caso en redes sociales.

La estación de servicio en
La estación de servicio en la que recargó combustible (captura de pantalla de TrackZone en Youtube)

La persecución policial se remonta a 2019, cuando comenzaron a circular los primeros vídeos del “piloto fantasma de Ferrari” conduciendo a gran velocidad por las inmediaciones de Praga. Durante años, la identidad del conductor permaneció oculta, ya que siempre llevaba casco y vestimenta de piloto, lo que dificultó su identificación. A pesar de que el coche fue visto en numerosas ocasiones, las autoridades no lograron reunir pruebas concluyentes hasta el reciente operativo, que se benefició de la colaboración ciudadana y de la difusión de imágenes en redes sociales.

Un elemento clave en la propagación de las acciones del conductor fue la participación de su hijo, quien, según la investigación policial, colaboró en la grabación y difusión de los videos. Ambos utilizaban el canal de YouTube TrackZone para compartir imágenes de las incursiones del monoplaza por carreteras públicas, lo que amplificó el alcance del caso y atrajo la atención de medios y aficionados al automovilismo.

Tras la detención, el hombre quedó a disposición de la Justicia y enfrenta sanciones administrativas que incluyen la posible retirada de su permiso de conducir y multas que podrían ascender a varios miles de euros. Además, las autoridades mantienen el vehículo confiscado mientras se determina la sanción definitiva y se investiga si existen fundamentos legales para imputarle responsabilidad penal por poner en peligro la seguridad vial.

El caso ha generado un debate social en la República Checa sobre los riesgos asociados a la circulación de vehículos de competición en entornos urbanos y la influencia de las redes sociales en la replicación de conductas peligrosas.

El desenlace de este proceso podría influir en la manera en que las autoridades aborden futuras infracciones relacionadas con la exhibición de vehículos de competición en espacios públicos y la búsqueda de notoriedad en plataformas digitales.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFerrariFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

Sin Messi, Argentina empata con Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias

La Albiceleste cierra la competición en la que se aseguró el primer lugar. Televisa TyC Sports y Telefe

Sin Messi, Argentina empata con

Colapinto sorprendió a Norris con una divertida costumbre argentina en el GP de Italia de F1: la reacción del inglés

Antes de la carrera en Monza, el piloto de Alpine recurrió a una tradición de su país en un hilarante momento que fue furor entre los fanáticos

Colapinto sorprendió a Norris con

Todos los goles de las Eliminatorias europeas: del impactante triunfo de Noruega al grito histórico de Cristiano Ronaldo

El combinado escandinavo pulverizó a Moldavia por 11 a 1, con cinco goles de Erling Haaland. Además, se destacaron Harry Kane y Kylian Mbappé

Todos los goles de las

“Animaladas procesales”: se recrudeció la pelea en tribunales por la indagatoria al presidente de San Lorenzo

El abogado de Marcelo Moretti hizo un planteo tras la decisión de la Cámara de Apelaciones que había dispuesto que el expediente debía quedar en la órbita nacional. Por ende, se suspendió otra vez su declaración en la causa por la coima

“Animaladas procesales”: se recrudeció la

Horacio Zeballos llegó a Países Bajos y se sumó a la Selección: “El día de la final del US Open, ya tenía la cabeza en la Copa Davis”

El marplatense arribó este martes a Groningen para disputar la segunda ronda de los Qualifiers 2025. El capitán argentino, Javier Frana, ya tiene al equipo completo de cara a la competencia del 12 y 13 de septiembre. El especial recibimiento al campeón

Horacio Zeballos llegó a Países
ÚLTIMAS NOTICIAS
Test de embarazo, casi dos

Test de embarazo, casi dos mil cajas de medicamentos y 900 blísteres: vendía remedios ilegales on line

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

El intendente de un pueblo de Santa Fe utilizó sus máquinas para arreglar un cráter en el acceso a una ruta nacional

“Micrometeoritos”: el extraordinario fenómeno que vivió un grupo de geólogos en Salta

Video: delincuentes armados le robaron el auto a una familia y luego volvieron por más

INFOBAE AMÉRICA
La crítica del CSW a

La crítica del CSW a Gustavo Petro: “Qatar es y ha sido el principal financiador de Hamas”

Marine Le Pen cuestionó el nombramiento de Sébastien Lecornu como premier francés: “Es el último cartucho del macronismo”

Irán y el OIEA firmaron en El Cairo un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

El primer ministro portugués pidió a Xi Jinping que aproveche su “estrecha relación” con Rusia para lograr la paz en Ucrania

TELESHOW
Las espectaculares fotos de Katy

Las espectaculares fotos de Katy Perry en la Argentina: “Se necesitan dos para bailar el tango”

La contundente respuesta de Mauro Icardi después de haberse tapado el tatuaje de Wanda Nara: “Mi amor hermoso”

La insólita comparación de Alex Caniggia con el personaje de La Máscara por el brillo de sus dientes en la oscuridad

Susana Giménez confirmó que se viene la serie sobre su vida: “Ahora todo el mundo cuenta todo”

Nico Vázquez mostró su entrenamiento de boxeo para Rocky: “Sombra sueltita y con velocidad”