Escándalo en Ecuador: un histórico jugador pidió por la salida de Beccacece y postuló a un exitoso entrenador europeo

Jefferson Montero, histórico jugador de Ecuador, fue muy duro con el entrenador de La Tri, Sebastián Beccacece

A horas del encuentro entre Ecuador y Argentina, que marcará el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, se desató un verdadero escándalo en la Tri. La polémica se originó en torno a su entrenador, Sebastián Beccacece, por el pedido de un histórico futbolista ecuatoriano para que removieran al argentino. Se trata de Jefferson Montero, quien propuso abiertamente la contratación de José Mourinho para liderar al equipo en la próxima Copa del Mundo.

La propuesta de Montero, que incluyó la sugerencia de realizar una consulta popular para decidir el cambio de entrenador, generó respuestas tanto dentro del plantel como en el propio cuerpo técnico, evidenciando tensiones internas pese a la reciente clasificación al Mundial 2026 y provocó un debate nacional sobre el futuro de Beccacece.

El planteamiento del ex futbolista del combinado nacional surgió tras el empate sin goles ante Paraguay en Asunción, resultado que, aunque aseguró la presencia de Ecuador en su sexta Copa del Mundo, no disipó las dudas sobre el funcionamiento del equipo. El ex internacional ecuatoriano, mundialista en Alemania 2006, expresó su descontento al observar la actitud del plantel tras el partido: “Vi un video de los chicos cabizbajos luego del partido ante Paraguay, todos lo vimos. Dije ‘wow’, estos chicos necesitan algo mejor, alguien que dirija el barco mejor, y esa fue la reacción mía”, declaró Montero en diálogo con Fútbol Sin Cassette.

Jefferson Montero, histórico jugador de Ecuador, cargó contra Sebastián Beccacece

La crítica de Montero no se limitó al análisis deportivo, sino que incluyó una propuesta concreta: buscar la contratación de un entrenador de renombre internacional. “Aquí lo que hay que hacer es simple, cambiar el entrenador porque se viene a jugar un Mundial. Hagamos una posible oferta para Mourinho y que pueda dirigirnos en el Mundial y yo creo que a los chicos les va a encantar la idea”, afirmó el ex jugador. Montero argumentó que, con la generación actual de futbolistas ecuatorianos, el país debe aspirar a un técnico de primer nivel, citando el ejemplo de Brasil con la llegada de Carlo Ancelotti. “Tenemos jugadores extraordinarios, ¿por qué no pensar en un entrenador top?”, insistió.

La propuesta de Montero incluyó incluso un mecanismo de financiamiento, sugiriendo que la afición podría contribuir económicamente para hacer viable la llegada de Mourinho. “La gente se ha volcado, algunos proponen que los ecuatorianos pongamos un dólares cada mes y podemos pagarle a Mourinho. Hay que pensarlo, Brasil lo hizo con Ancelotti, por qué Ecuador no puede hacerlo con Mourinho”, sostuvo Montero. Además, planteó la posibilidad de que el marketing asociado al nombre de Mourinho podría cubrir los costos: “Mourinho se puede pagar solo con la banca privada. Con el marketing que él tiene, se puede pagar solo. La camiseta de Ecuador con el nombre de Mourinho atrás vas a generar muchos. Nada es imposible, si dice no, no pasa nada, pero se intentó”, explicó.

La reacción dentro del entorno de la selección no se hizo esperar. Hernán Galíndez, arquero de Huracán y titular en la “Tri”, respondió a las críticas de Montero, diferenciando entre cuestionamientos constructivos y aquellos que, a su juicio, exceden lo deportivo. “Cuando la crítica es deportiva y tiene fundamentos, se puede aceptar. Cuando va por otro lado es muy difícil”, manifestó Galíndez. El guardameta también señaló la particularidad de que ex jugadores propongan nombres de entrenadores, restando importancia a la polémica dentro del grupo.

Sebastián Beccacece, entrenador de la selección de Ecuador (REUTERS/Cesar Olmedo)

Por su parte, Sebastián Beccacece optó por minimizar el impacto de las declaraciones de Montero, enfocándose en la preparación del equipo para el Mundial. “Cada uno es libre de expresar lo que siente, después está la responsabilidad. Mi responsabilidad es centrarme en las cosas que me aportan y transformar lo que creemos que puede llegar a ser positivo. No es aconsejable gastar energía en lo que no depende de uno y uno cree que puede ser algo que no sume”, afirmó el técnico argentino. Beccacece subrayó que el trabajo del cuerpo técnico se desarrolla puertas adentro, priorizando el desarrollo de un plan para el equipo y evitando distracciones externas.

El contrato de Beccacece con la Federación Ecuatoriana de Fútbol se extiende hasta diciembre de 2026, tras haber sido renovado por la clasificación anticipada al Mundial. Durante su gestión, el entrenador dirigió 10 partidos oficiales por Eliminatorias, con un balance de 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. La “Tri” aseguró su boleto mundialista dos fechas antes del cierre de la clasificatoria, aunque la falta de gol se mantiene como una preocupación, ya que el equipo acumula cuatro partidos sin convertir.

En la antesala del último encuentro de las Eliminatorias, que se disputará este martes en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil frente a Argentina, Beccacece recupera a tres titulares: Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Alan Franco. El once probable para enfrentar a los campeones del mundo incluye a Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Nilson Angulo.

La controversia sobre el futuro del banquillo ecuatoriano se mantiene abierta, con sectores que respaldan la continuidad de Beccacece y otros, como Montero, que insisten en la necesidad de un cambio para aprovechar la que consideran una generación dorada. “Todos queremos un cambio porque tenemos una generación dorada y hacer uno de los Mundiales más grandes de nuestra historia. Si no tuviéramos esta generación, no hablaría de esto”, concluyó Montero.