Deportes

El lapidario análisis de una leyenda de la selección alemana: “Estamos a años luz de poder hablar de ganar la Copa del Mundo”

El ex futbolista de la Die Mannschaft criticó el momento que atraviesa el combinado dirigido por Julian Nagelsmann

Guardar
La selección de Alemania no
La selección de Alemania no inició de buena manera las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (REUTERS/David W Cerny)

El momento que vive la selección de Alemania ha generado un sinfín de críticas y análisis puertas adentro y fuera del país. Entre las voces más respetadas que se han expresado en las últimas horas sobresale la de Toni Kroos, campeón del mundo en 2014, quien trazó un diagnóstico contundente sobre las dificultades de su selección tras la derrota ante Eslovaquia y la posterior victoria contra Irlanda del Norte por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Las declaraciones de Kroos, difundidas en el pódcast “Einfach mal Luppen” que comparte con su hermano Felix, se convirtieron rápidamente en virales. Allí, la leyenda del Real Madrid expresó una visión crítica: “Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional. Es así. Vamos justitos. Pero también da igual la lista, con los partidos que tienen debería bastar con lo que hay”. Esta frase resume el sentir del ex mediocampista sobre la profundidad y la calidad de la plantilla alemana, a la que nota muy ajustada para las competencias de máximo nivel.

Toni Kroos criticó el presente
Toni Kroos criticó el presente de la selección de Alemania (EFE/Alberto Estévez)

El intercambio entre los hermanos Kroos no dejó lugar para eufemismos. Felix ironizó que, al ver la última convocatoria, sintió que “nunca había sido tan fácil ser internacional”. Para el campeón del mundo, el diagnóstico no pasa por una falta de compromiso ni de entrega. En contraste con lo que sostuvo el entrenador Julian Nagelsmann, quien después de la derrota frente a Eslovaquia habló de “falta de actitud”, el ex volante de la Casa Blanca apuntó a deficiencias mucho más profundas en el funcionamiento colectivo y la jerarquía individual. “Creo que es un tema de confianza y de calidad”, sentenció.

“Falta un convencimiento, un entendimiento propio, y dos o tres jugadores en los que los demás puedan apoyarse, futbolistas con esa aura de ‘esto lo resolvemos’”, amplió el ex centrocampista. La baja de figuras clave –como Musiala– ha dejado al plantel con Wirtz como principal referente ofensivo, pero sin ese núcleo sólido que inspire al resto. “Eso resulta limitante. Yo nunca diría que nadie tiene ganas de jugar estos partidos”, enfatizó.

A la hora de analizar el camino que deberá atravesar la Mannschaft para sellar su boleto a la Copa del Mundo, el volante esbozó: “Si me hubieras preguntado por jugadores de Eslovaquia o de Irlanda del Norte que conozco, serían exactamente cero. Grupo improvisado o no, contra este tipo de equipos debería bastar con lo que hay y tener todo mejor pinta. La gran suerte es que nos ha tocado un grupo del que prácticamente no puedes quedar eliminado”. Además de Eslovaquia e Irlanda del Norte, Alemania comparte el Grupo A con Luxemburgo.

A pesar de todo, Kroos se permite un análisis realista, sin renunciar a cierta esperanza. “No debemos olvidar que actualmente no estamos entre los que pueden tener grandes ambiciones. Hay otros que son simplemente mejores. Sin embargo, creo que si todos están en forma, seguimos teniendo virtudes”. No obstante, la conclusión del actual contexto es tan lapidaria como elocuente: “Que actualmente estemos a años luz de poder hablar la Copa del Mundo es cierto. Pero: tampoco se juega este verano, sino el que viene. A día de hoy realmente no estamos bien. Pero esperemos a que se recuperen los jugadores adecuados en verano…”, confesó.

Tras dos jornadas, el combinado germano comparte el segundo lugar de su zona con Irlanda del Norte, ambos 3 unidades. El líder es Eslovaquia con puntaje ideal y cierra la clasificación Luxemburgo, sin puntos. Vale recordar que el primero clasifica directamente a la cita máxima que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá; mientras que el segundo afrontará un playoff.

Pese a todo, Kroos se apoyó en una analogía de su experiencia en el Real Madrid para proponer que la situación puede cambiar si surgen los liderazgos adecuados y se recupera la confianza interna. “Muchas veces en septiembre u octubre escuchaba que ese año no éramos favoritos para la Champions. Y en mayo la situación era muy diferente”.

Temas Relacionados

selección de AlemaniaToni KroosEliminatorias de Europa

Últimas Noticias

El nuevo desafío del hijo de Ronaldinho tras fichar por un club de Inglaterra: “Nunca intenté ser mi padre”

El joven de 20 años quiere forjar su propio camino, alejado de la sombra de la leyenda del fútbol brasileño

El nuevo desafío del hijo

Dolor en el fútbol por la muerte de Carlos Silva, el ex arquero de Boca Juniors que fue ayudante de campo de Menotti en Rosario Central

El jugador uruguayo, que pasó por clubes argentinos, sufrió una descompensación cuando viajaba en su auto rumbo a la Costa Atlántica

Dolor en el fútbol por

Una fanática sufrió una terrible golpiza durante un partido de NFL y la sacaron del estadio con el rostro ensangrentado: “Me dejaron aquí sin nada”

Una discusión durante el duelo entre Rams y los Texans escaló al punto de terminar en una violenta gresca entre fanáticas. IMÁGENES SENSIBLES

Una fanática sufrió una terrible

El TC2000 correrá en un circuito callejero de Buenos Aires en 2026: todos los detalles

La categoría hizo oficial el proyecto que mudará las emociones a Villa Soldati, mientras el Autódromo Óscar y Juan Gálvez se prepara para ser la casa del MotoGP

El TC2000 correrá en un

Los “10” de la era Scaloni en la selección argentina cuando Lionel Messi no estuvo presente

El director técnico de la Albiceleste apostó por que uno de los jóvenes talentos utilice el clásico dorsal de la Pulga

Los “10” de la era
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Argentina, con la expectativa

La Argentina, con la expectativa de empleo más baja del mundo: qué sectores muestran señales de repunte y cuáles no

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

Axel Kicillof: “El lío financiero que hay hace un tiempo en Argentina es todo de Milei”

Mercados: rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

YPF presentará ante inversores en Milán su plan para producir GNL argentino en la conferencia más importante del sector

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

La Unión Europea apuesta por sanciones coordinadas a escala internacional para ponerle límites a Putin

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

TELESHOW
Wanda Nara recordó cómo conquistó

Wanda Nara recordó cómo conquistó al público italiano cuando escribió dos libros: “Me armé una personalidad nueva”

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”