El lapidario análisis de una leyenda de la selección alemana: “Estamos a años luz de poder hablar de ganar la Copa del Mundo”

La selección de Alemania no inició de buena manera las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (REUTERS/David W Cerny)

El momento que vive la selección de Alemania ha generado un sinfín de críticas y análisis puertas adentro y fuera del país. Entre las voces más respetadas que se han expresado en las últimas horas sobresale la de Toni Kroos, campeón del mundo en 2014, quien trazó un diagnóstico contundente sobre las dificultades de su selección tras la derrota ante Eslovaquia y la posterior victoria contra Irlanda del Norte por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Las declaraciones de Kroos, difundidas en el pódcast “Einfach mal Luppen” que comparte con su hermano Felix, se convirtieron rápidamente en virales. Allí, la leyenda del Real Madrid expresó una visión crítica: “Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional. Es así. Vamos justitos. Pero también da igual la lista, con los partidos que tienen debería bastar con lo que hay”. Esta frase resume el sentir del ex mediocampista sobre la profundidad y la calidad de la plantilla alemana, a la que nota muy ajustada para las competencias de máximo nivel.

Toni Kroos criticó el presente de la selección de Alemania (EFE/Alberto Estévez)

El intercambio entre los hermanos Kroos no dejó lugar para eufemismos. Felix ironizó que, al ver la última convocatoria, sintió que “nunca había sido tan fácil ser internacional”. Para el campeón del mundo, el diagnóstico no pasa por una falta de compromiso ni de entrega. En contraste con lo que sostuvo el entrenador Julian Nagelsmann, quien después de la derrota frente a Eslovaquia habló de “falta de actitud”, el ex volante de la Casa Blanca apuntó a deficiencias mucho más profundas en el funcionamiento colectivo y la jerarquía individual. “Creo que es un tema de confianza y de calidad”, sentenció.

“Falta un convencimiento, un entendimiento propio, y dos o tres jugadores en los que los demás puedan apoyarse, futbolistas con esa aura de ‘esto lo resolvemos’”, amplió el ex centrocampista. La baja de figuras clave –como Musiala– ha dejado al plantel con Wirtz como principal referente ofensivo, pero sin ese núcleo sólido que inspire al resto. “Eso resulta limitante. Yo nunca diría que nadie tiene ganas de jugar estos partidos”, enfatizó.

A la hora de analizar el camino que deberá atravesar la Mannschaft para sellar su boleto a la Copa del Mundo, el volante esbozó: “Si me hubieras preguntado por jugadores de Eslovaquia o de Irlanda del Norte que conozco, serían exactamente cero. Grupo improvisado o no, contra este tipo de equipos debería bastar con lo que hay y tener todo mejor pinta. La gran suerte es que nos ha tocado un grupo del que prácticamente no puedes quedar eliminado”. Además de Eslovaquia e Irlanda del Norte, Alemania comparte el Grupo A con Luxemburgo.

A pesar de todo, Kroos se permite un análisis realista, sin renunciar a cierta esperanza. “No debemos olvidar que actualmente no estamos entre los que pueden tener grandes ambiciones. Hay otros que son simplemente mejores. Sin embargo, creo que si todos están en forma, seguimos teniendo virtudes”. No obstante, la conclusión del actual contexto es tan lapidaria como elocuente: “Que actualmente estemos a años luz de poder hablar la Copa del Mundo es cierto. Pero: tampoco se juega este verano, sino el que viene. A día de hoy realmente no estamos bien. Pero esperemos a que se recuperen los jugadores adecuados en verano…”, confesó.

Tras dos jornadas, el combinado germano comparte el segundo lugar de su zona con Irlanda del Norte, ambos 3 unidades. El líder es Eslovaquia con puntaje ideal y cierra la clasificación Luxemburgo, sin puntos. Vale recordar que el primero clasifica directamente a la cita máxima que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá; mientras que el segundo afrontará un playoff.

Pese a todo, Kroos se apoyó en una analogía de su experiencia en el Real Madrid para proponer que la situación puede cambiar si surgen los liderazgos adecuados y se recupera la confianza interna. “Muchas veces en septiembre u octubre escuchaba que ese año no éramos favoritos para la Champions. Y en mayo la situación era muy diferente”.