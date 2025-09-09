El futbolista de Boca Juniors que recibió una oferta y podría irse en los próximos días

Un futbolista de Boca podría ser transferido

Aunque la mayoría de los mercados están cerrados y Boca Juniors no registró movimientos por refuerzos en las últimas semanas, un jugador del plantel que no está dentro de la consideración del cuerpo técnico puede llegar a ser transferido. Se trata de Kevin Zenón, por quien hubo charlas con el CSKA de Rusia en los últimos días. Si bien los rusos anunciaron oficialmente la contratación de un extremo brasileño, en el Xeneize están atentos sobre la posible gestión de su venta.

Si bien no trascendieron números oficiales de la probable transacción, en la Ribera exigirían al menos unos 10 millones de dólares, la mitad del monto de su cláusula de salida fijada en USD 20 millones. Vale recordar que al Xeneize le pertenece el 80% de su ficha, ya que Unión de Santa Fe se quedó con el porcentaje restanto en el momento de su venta a principios de 2024. Según pudo saber Infobae, los rusos del CSKA enviaron una propuesta que fue estudiada por la directiva azul y oro. Hoy los cabecillas son el presidente Juan Román Riquelme y el integrante del Consejo de Fútbol Marcelo Delgado, el único miembro tras las salidas de Raúl Cascini y Chicho Serna.

Boca ya había rechazado hace algunas semanas una oferta de 7 millones de dólares del Olympiacos de Grecia por Zenón. Los clubes siguieron en contacto y cuando parecía que los griegos elevarían la propuesta con objetivos por cumplir que la hacían rondar en los 10 millones de dólares, lo dialogado no se trasladó a los papeles y esa oportunidad se cayó. El correntino de 24 años desea cambiar de aire y en las últimas horas se mostró en las redes sociales tomando una clase virtual de inglés.

Zenón, todavía con chances de salir de Boca (REUTERS/Gonzalo Colini)

El cierre del mercado en Rusia es el 11 de septiembre, por lo que la definición por la salida o continuidad de Zenón en el Xeneize debería darse de un momento a otro. ¿Intentarán los moscovitas cerrar al ex Tatengue a pesar de haber desembolsado 6 millones de dólares por el brasileño del San Pablo Henrique Carmo? El protagonismo de Zenón en Boca disminuyó en el último tiempo al punto tal que no sumó minutos en los últimos cuatro compromisos oficiales (en los últimos dos ni siquiera fue al banco de suplentes). Su ciclo parece estar cumplido y Boca no quiere regalarlo, aunque sabe que su cotización caerá si se queda en el club y no tiene vidriera.

Por otra parte, hay que mencionar que Boca rechazó una propuesta por el préstamo de Lucas Blondel del Corinthians de Brasil. El conjunto paulista que está duodécimo en el Brasileirao y disputará los cuartos de final de la Copa de Brasil ante Botafogo (está afuera en el plano internacional) pretendía una cesión con cargo y opción de compra, pero el Xeneize consideró bajo el precio de la ficha que fijaron los brasileños. El lateral derecho que es seguido por la selección de Suiza fue adquirido por la entidad boquense en 1.850.000 dólares y tiene contrato hasta fines de 2027.

A la espera del alta definitiva de Miguel Ángel Russo, que todavía no está confirmado para viajar junto a la delegación que este fin de semana partirá a Rosario para medirse con Central el domingo en el Gigante de Arroyito, sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez planifican qué once pararán ante el Canalla con dos bajas confirmadas: los lesionados Agustín Marchesín y Marco Pellegrino. Por ellos irían Leandro Brey y Ayrton Costa, quien venía de actuar como segundo marcador central ante Aldosivi en Mar del Plata.

Si Leandro Paredes vuelve en óptimas condiciones del viaje a Ecuador con la selección argentina, Boca saldría a jugar con Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. En tanto, se espera que vuelvan a estar concentrados los recuperados Tomás Belmonte y Ander Herrera.