El particular look de la madre de Colapinto para ir a votar: el valioso objeto de su hijo que lució

Andrea Trofimczuk asistió a cumplir con su obligación ciudadana después de seguir la labor del piloto nacional en el Gran Premio de Italia

El casco especial que utilizó la madre de Colapinto para ir a votar

Este domingo se celebraron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires en medio de un fin de semana especial para el deporte argentino porque, a la misma hora que se votaba en todo el Conurbano, Franco Colapinto salió a la pista del Circuito de Monza para afrontar una nueva carrera en la Fórmula 1, en este caso el Gran Premio de Italia. Mientras tanto, a más de 11.000 kilómetros, lo acompañó una persona que marcó su vida: Andrea Trofimczuk, su madre.

Ella siguió de cerca la labor de su hijo en Europa y, luego de que terminó en la 17° colocación, se dirigió a una escuela de Pilar para ejercer su obligación ciudadana en la región bonaerense de la cual también es oriundo Franco.

Allí, generó una de las perlitas de la jornada eleccionaria, ya que en su retirada del establecimiento educativo se retiró en moto con un casco que utilizó el joven de 22 años durante su paso por Williams. Más allá de ser captada en el lugar, Andrea decidió no brindar declaraciones y se marchó rápidamente en el vehículo de dos ruedas.

Aníbal y Andrea, sus padres, acompañaron toda su carrera muy de cerca

Franco Colapinto se sumó a la academia de ese equipo en enero de 2023 y el 28 de noviembre de ese año integró los ensayos de final de temporada en Abu Dhabi. En julio de 2024, el director del team James Vowles confió en su potencial para darle el monoplaza de Logan Sargeant en la práctica libre 1 del GP de Silverstone.

A fines de agosto y principios de septiembre de ese año, le llegó su turno en la élite. Vowles desplazó a Sargeant por sus malos rendimientos en la butaca y tomó la decisión de abrirle un espacio al conductor argentino, quien brillaba en la Fórmula 2.

El Gran Premio de Italia fue su plataforma de presentación con un 12° lugar, después de partir en la 18° ubicación. A ese mismo circuito volvió este domingo para recordar viejas épocas, y también regresará el próximo 21 de septiembre a Bakú, donde tuvo su mejor performance en la categoría. En el circuito callejero de Azerbaiyán sumó cuatro puntos para el campeonato después de terminar en la octava colocación. A eso se agregó una unidad lograda por el 10° puesto alcanzado en Austin, Estados Unidos.

*El resumen del GP de Italia

Más allá de haber tenido un mal cierre de año con abandonos en Interlagos, Qatar y Abu Dhabi, sumado a un grave accidente en Las Vegas, Franco Colapinto se hizo un nombre en el paddock y llegó a ser nombrado como alternativa para conformar la plataforma de Red Bull. Finalmente, Alpine arregló una cesión de cinco años con Williams, como lo confirmó María Catarineu en un reportaje con Infobae.

De igual manera, su arribo a la escudería francesa se produjo como piloto de reserva porque Pierre Gasly conformaba dupla con Jack Doohan. Sin embargo, el australiano nunca pudo establecerse en la Fórmula 1 y sus flojos rendimientos, quedando incluso muy lejos de Gasly en pista, lo llevaron a ser eyectado después del GP de Miami.

Franco Colapinto dejó atrás los trabajos en el simulador para pasar a la acción en pista en carreras oficiales desde el Gran Premio de Emilia Romaña. A partir de ahí, Mónaco dio una sensación sobre lo que podía dar a bordo del monoplaza y Canadá reafirmó esta sentencia (ambos 13°), pero nunca estuvo tan cerca de sumar puntos hasta ahora como en Países Bajos. Una demora en la toma de decisiones de Alpine con Pierre Gasly le privó de la posibilidad de sumar unidades y debió conformarse con el 11°.

