Los cambios que planea Scaloni en la Selección para enfrentar a Ecuador: los reemplazos obligados y la duda en ataque

La Albiceleste cerrará su participación en las Eliminatorias ante la Tri, en Guayaquil

Sin Messi, la selección argentina viajará a Ecuador

La selección argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales tras asegurar el primer puesto en las Eliminatorias Sudamericanas y sellar su clasificación al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Ecuador en Guayaquil el martes a las 20, en el cierre de la clasificatoria, y luego iniciará una gira de amistosos en Estados Unidos durante la próxima Fecha FIFA de octubre, según confirmó la AFA.

Con la clasificación garantizada y el liderazgo de la tabla asegurado, el plantel argentino retomó los entrenamientos tras la victoria ante Venezuela, en la que Lionel Messi anotó dos goles. De cara al encuentro ante Ecuador, el cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar con el capitán ni con Cristian Cuti Romero, ya que se encuentra suspendido.

Scaloni aún no definió la alineación titular y se espera que brinde detalles en la conferencia de prensa prevista para este lunes antes del viaje. El elenco nacional llegará a tierras ecuatorianas ese mismo día, por la tarde.

Scaloni aún no definió el equipo

En este contexto, varios futbolistas que no fueron titulares ante la Vinotinto buscan un lugar en el once inicial. Entre ellos, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Leonardo Balerdi aparecen como opciones firmes para ingresar desde el arranque.

El Toro, ingresó en el segundo tiempo del último partido y convirtió el segundo gol parcial, aunque todavía no está claro si compartirá la delantera con Julián Álvarez o si Scaloni optará por un solo delantero centro.

Por su parte, Mac Allister, se perfila como una variante segura en la mitad de la cancha, tras no haber sumado minutos en el partido anterior debido a su llegada tardía desde Inglaterra y a la reciente recuperación de una molestia muscular. En la defensa, Balerdi sería el elegido como reemplazante de Romero y busca consolidarse como alternativa tras su actuación destacada ante Chile en junio.

En cuanto a la conformación del mediocampo y el ataque, se prevé que Franco Mastantuono salga de la formación titular, luego de haberle ganado el puesto a Nico Paz frente a Venezuela. Además, Nicolás González, quien tuvo un ingreso positivo y cuenta con la confianza del cuerpo técnico, podría ocupar un lugar desde el inicio en Guayaquil, una ciudad que la Albiceleste ha visitado en solo dos ocasiones y donde mantiene un historial favorable.

La primera visita de Argentina a Guayaquil en Eliminatorias fue rumbo al Mundial 1962, con un triunfo por 6-3. La segunda se produjo en el camino a Qatar 2022, con un empate 1-1 gracias a un gol de Julián Álvarez. Habitualmente, Ecuador juega como local en Quito, pero en esta oportunidad el seleccionador Sebastián Beccacece decidió trasladar el partido a Guayaquil para evitar la influencia de la altitud de la capital, situada a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

El propio Beccacece explicó en declaraciones radiales: “Es el momento de intentar probarnos de igual a igual contra dos selecciones como Brasil y Argentina. Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático sino que podamos confiar en nuestras fuerzas”.

Tras el compromiso en Ecuador, el representativo nacional afrontará dos amistosos en octubre en territorio estadounidense. El primero será el viernes 10 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, y el segundo el lunes 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Estos encuentros marcarán el inicio de la preparación final de la Albiceleste antes del Mundial 2026.

La agenda de la Selección continuará en noviembre con la última gira internacional del año, que se desarrollará entre el 10 y el 18 de ese mes. El equipo viajará a África y Asia para disputar partidos en Angola e India, respectivamente, ante rivales que aún no han sido confirmados.

