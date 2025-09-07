Deportes

Comenzó la Liga Evolución de la Conmebol: los detalles de la fiesta de apertura y del inicio de la competencia

En Asunción, 700 jóvenes de las categorías Sub 13 Masculina, Sub 14 y Sub 16 Femenina demuestran su talento

Imagen de la fiesta de
Imagen de la fiesta de apertura

Del 5 al 14 de septiembre, Paraguay es la sede de la Liga Evolución, torneo creado por la Dirección de Desarrollo de la Conmebol y que reúne a los mejores talentos de los 10 países miembros de la entidad, en las categorías Sub 13 Masculina, Sub 14 y Sub 16 Femenina.

La séptima edición de la Fiesta Conmebol Evolución se desarrolló el viernes 5 de setiembre, con el desfile inaugural de todas las delegaciones participantes. El acto se llevó a cabo en la cancha ubicada en la sede de organización que nuclea a las federaciones del continente.

Estuvieron presentes autoridades como José Astigarraga, Secretario General, y Nery Pumpido, Director de Desarrollo y Secretario General adjunto. “La Fiesta Conmebol Evolución celebra el fútbol en su esencia más pura y busca el crecimiento del talento sudamericano”, subrayó el ex arquero argentino, campeón del mundo con la Albiceleste en México 86.

Como invitados especiales estuvieron presentes los atletas de Olimpiadas Especiales de Paraguay, quienes les entregaron las medallas de participación a las jóvenes promesas; todos recibieron la sentida ovación de los presentes, en un símbolo de lo que representa el evento.

Durante 10 días, más de 700 jóvenes vivirán una experiencia que busca el desarrollo integral de las futuras estrellas del fútbol sudamericano, donde la competencia deportiva se complementa con charlas educativas, actividades recreativas, talleres e intercambio cultural.

La deportividad quedó expuesta en
La deportividad quedó expuesta en los enfrentamientos

RESULTADOS DEL PRIMER DÍA DE COMPETENCIA

Sub 16 femenina

Grupo A: Colo Colo 2-1 Independiente Del Valle, Olimpia 0-0 River Plate.

Grupo B: Ferroviaria 12-0 Leonas de Tarija, Liga de Bogotá 1-1 Secasports.

Sub 14 Femenina

Grupo A: Independiente Del Valle 0-2 Nacional, Exótico Premium 1-4 São Paulo.

Grupo B: Ula FC 2-5 Gen Chile, River Plate 0-0 Olimpia.

Sub 13 masculina

Grupo A: Gen Chile 0-3 Palmeiras, Naranja Mekánica 0-1 Liga de Santander.

Grupo B: Cerro Porteño 2-0 Atlético Camino, Club Universitario 0 - 2 Newell’s.

RESULTADOS DEL SEGUNDO DÍA DE COMPETENCIA

Sub 16 Femenina:

Grupo A: River 3-Peñarol 0, Olimpia 1 - Colo Colo 0.

Grupo B: Secasports 0 - Alianza Lima 1, Liga de Bogotá 1 - Ferroviaria 2.

Sub 14 femenina

Grupo A: Sao Paulo 2 - Liga de Santander 2, Exótico Premium 0 - Independiente del Valle 5.

Grupo B: Olimpia 5 - Universitario 0, River 2 - Ula FC 1.

Sub 13 masculina

Grupo A: Liga de Santander 1 - Máquina Celeste 3, Naranja Mekánica 0 - Gen Chile 1.

Grupo B: Newell’s 3 - AUFI 0, Universitario 0 - Cerro Porteño 0.

El detalle es que en esta edición se incorporó como novedad un torneo de penales, aunque únicamente se desarrolla en la Fase de Grupos, al término del tiempo reglamentario de todos los partidos de esta etapa. El ganador sumará un punto adicional en la tabla general, sin importar el resultado del cotejo. En caso de empate en los penales, ninguno de los equipos sumará unidades.

