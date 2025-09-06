Alex Márquez tuvo una insólita caída a 4 vueltas del final y su hermano Marc le ganó la carrera: “Es la victoria de la que menos contento estoy”

Un inesperado giro en la recta final del Gran Premio de Cataluña permitió a Marc Márquez adjudicarse su octava victoria consecutiva en una carrera al esprint, consolidando su posición como líder y acercándose a su primera oportunidad de título en la temporada. El desenlace se produjo cuando Alex Márquez, quien había dominado la prueba y mantenía una ventaja de casi un segundo sobre su hermano, sufrió una caída en la curva 10 a solo cuatro vueltas del final, quedando fuera de competencia cuando parecía tener la victoria asegurada.

“Es la victoria de la que menos contento estoy”, declaró Marc por la frustración de su hermano. Además, aseguró estar feliz por sumar para Ducati en el campeonato de constructores y añadió: “Cuando Alex se ha ido al suelo yo tiré la toalla, porque él iba más rápido. Pero igual en ese momento se relajó y llegó la caída, aunque sigue siendo favorito para mañana porque tiene el mejor ritmo”.

Desde el inicio, Álex Márquez realizó una salida impecable, manteniendo la primera posición frente a la presión de Fabio Quartararo y Marc Márquez. En los compases iniciales, Marc Márquez intentó adelantar a Quartararo, pero el francés recuperó la posición y permitió que Pedro Acosta también superara al piloto de Ducati. No obstante, en la frenada de la recta, Marc Márquez logró situarse en la segunda plaza tras una intensa batalla con Quartararo y Acosta, lo que otorgó a Álex Márquez un margen adicional al frente de la carrera.

A medida que avanzaban las vueltas, Marc Márquez marcó el mejor tiempo en el tercer giro, aprovechando el aire limpio para intentar reducir la diferencia con su hermano, que superaba el medio segundo. Sin embargo, pese a su esfuerzo, la brecha no se cerró completamente y la ventaja de Alex Márquez se mantuvo estable durante la quinta vuelta.

El desarrollo de la prueba también estuvo marcado por el avance de Fabio Di Giannantonio, quien superó a Pedro Acosta en la cuarta vuelta. El piloto del Red Bull KTM mostró resistencia en los primeros compases, pero el ritmo de las Ducati terminó imponiéndose. Di Giannantonio se acercó progresivamente a Quartararo, quien ocupaba la última posición del podio provisional, abriendo la posibilidad de un triplete para Ducati en un circuito donde las Desmosedici habían enfrentado dificultades en la jornada inicial.

Alex y Marc Márquez, protagonistas en la carrera sprint del MotoGP en Catauluña (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

En la séptima vuelta, los hermanos Márquez se destacaron como los únicos capaces de rodar por debajo del 1:39, mostrando un ritmo muy parejo. No obstante, el piloto de Gresini conseguía ampliar ligeramente su ventaja en el último sector del trazado.

La carrera estuvo marcada por varios incidentes. Jorge Martín y Franco Morbidelli protagonizaron una caída en la parte final del circuito, tras un contacto que dejó a ambos fuera de la competencia, aunque sin consecuencias físicas. Poco después, las dos Aprilia quedaron eliminadas en una sola vuelta, cuando Fermín Aldeguer impactó a Marco Bezzecchi en la curva cinco durante la lucha por la novena posición, dejando a la escudería de Noale sin representantes en pista.

El momento decisivo llegó cuando Alex Márquez perdió el control en la curva 10, a tres vueltas del final, y se vio obligado a abandonar la carrera. En ese instante, su ventaja sobre Marc Márquez era de casi un segundo. Este incidente dejó el camino libre para que el piloto de Ducati se encaminara en solitario hacia la victoria, con más de un segundo de diferencia respecto a Quartararo.

Lo curioso es que Alex había declarado en la previa: “Con el neumático nuevo puedo hacer diferencia con Marc, pero con neumático usado él estará ahí seguro. Lo pongo en la quiniela conmigo par luchar por la sprint y luego algunas sorpresas que surgirán sobre la marcha”.

La bandera a cuadros confirmó el triunfo de Marc, quien no partía como favorito ni parecía en condiciones de disputar la victoria con su hermano. El error de Álex Márquez resultó determinante y permitió a Marc Márquez sumar un nuevo oro, liderando un podio completado por Quartararo y Di Giannantonio. Con esta victoria, Marc Márquez se acerca aún más a su primera bola de partido de la temporada.