Miguel Russo seguirá internado por un cuadro de infección urinaria: el emotivo mensaje de Guillermo Barros Schelotto

Miguel Russo continuará internado por un cuadro de infección urinaria (Fotobaires)

Miguel Ángel Russo continuará internado al menos un día más hasta que la infección urinaria esté completamente controlada, indicaron fuentes relacionadas al entorno del entrenador de Boca Juniors. La decisión de mantenerlo alojado en la clínica ubicada en la Capital Federal responde a la necesidad de un seguimiento médico estricto, ya que su cuadro no permite, por el momento, un tratamiento ambulatorio.

Russo ya ha pasado dos noches en la clínica y no se prevé que reciba el alta en las próximas horas, dado que los controles clínicos realizados el último martes detectaron una complicación que requirió la administración de medicación por vía intravenosa.

El cuerpo médico identificó que la infección es causada por una bacteria resistente, lo que llevó a descartar un tratamiento ambulatorio y a mantener a Russo bajo observación. El entrenador de 69 años había ingresado el martes 2 de septiembre por la mañana al centro médico para realizarse chequeos de rutina, pero le detectaron una infección urinaria que lo obligó a permanecer bajo observación por 24 horas. Durante la noche del martes, Miguel Russo recibió antibióticos e hidratación por vía intravenosa.

Durante su estadía en la clínica, el entrenador recibió la visita de su hijo Ignacio Russo, delantero de Tigre, y, de acuerdo con su entorno, mantiene un buen ánimo, aunque insiste en regresar a su domicilio para reincorporarse a sus funciones.

En este contexto, el respaldo de figuras del fútbol argentino se ha hecho sentir en torno a la situación de Miguel Ángel Russo. Y uno de los que expresó públicamente su apoyo al técnico de Boca fue Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez y uno de los máximos ídolos del Xeneize. “Ojalá se puede recuperar y pronto esté entrenando con Boca”, expresó el Mellizo. Y agregó: “No sé cuál es su situación actual, sí que estuvo internado en el hospital. Le deseamos lo mejor. Más allá de haberlo tenido como entrenador y de haberlo conocido, es una persona del fútbol argentino y se merece lo mejor”.

La relación entre Russo y Barros Schelotto se remonta a 2007, cuando ambos compartieron vestuario en Boca Juniors. En ese entonces, el actual entrenador de Vélez transitaba el final de su carrera como futbolista, mientras que Russo iniciaba su ciclo como director técnico del club. Durante esa etapa, Barros Schelotto disputó apenas seis partidos bajo la conducción de Russo, siendo titular en solo uno de ellos. Su despedida del club se produjo en un Superclásico en La Bombonera, donde Russo le permitió ingresar en los minutos finales, antes de que el Mellizo partiera a Estados Unidos para sumarse al Columbus Crew.

Guillermo Barros Schelotto habló de la internación de Miguel Russo y le envió fuerzas (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Pese a la reserva tanto en el entorno íntimo de Russo como en las filas del Xeneize, y a los momentos de inactividad en algunos entrenamientos del plantel –algo que ya había acontecido durante su ciclo anterior en el Ciclón– el técnico no se ausentó en ninguno de los compromisos que disputó el primer equipo de Boca Juniors en su tercera etapa al mando. Desde su llegada a mediados de año y hasta el presente, dirigido 11 partidos incluidos el Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, enlazando tres triunfos consecutivos que devolvieron el ánimo y mejoraron la posición del club en su zona y en la Tabla Anual.

A pesar del hermetismo que rodeó siempre la información sobre su salud, tanto desde Boca Juniors como desde sus allegados, Russo trabajó sin apartarse de sus obligaciones, incluso cuando en 2017, al frente del equipo colombiano Millonarios, le diagnosticaron cáncer de próstata. Durante ese difícil tramo, inició el tratamiento médico y al mismo tiempo consiguió que los colombianos conquistaran el Torneo Finalización 2017, consolidando así su imagen como referente de fortaleza y tenacidad.

“Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”, expresó Miguel Russo durante una entrevista con Infobae en noviembre del año pasado, poco después de asumir en San Lorenzo.

Mientras tanto, la rutina de Boca Juniors continúa bajo la conducción de Claudio Úbeda, quien, junto al resto del cuerpo técnico —Juvenal Rodríguez como segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino como preparadores físicos, y Cristian Muñoz en el rol de entrenador de arqueros—, asumió la dirección de los entrenamientos. Este equipo técnico estuvo al frente de las prácticas tanto ayer como hoy por la mañana y se espera que continúe con la misma dinámica en el doble turno programado para mañana.