El show de Mateo Retegui en el triunfo clave de Italia sobre Estonia: asistencia de taco y dos goles salvadores

Las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 siguieron su curso este viernes con la notable actuación de Mateo Retegui. El flamante refuerzo del Al Qadsiah de Arabia Saudita fue vital para destrabar un complejo partido en la goleada de Italia por 5-0 a la débil Estonia, que sufrió todos los goles en la segunda parte y tuvo como gran figura a su arquero Karl Hein.

La tetracampeona mundial, que busca dejar atrás 12 años sin jugar una Copa del Mundo y tuvo el debut de Gennaro Gattuso como entrenador, estaba obligada a ganar frente a sus hinchas en el Gewiss Stadium de Bérgamo, pero recién pudo desnivelar la balanza a los 12 minutos del complemento. Tras desparramar a Hein con infinidad de atajadas, la fortaleza visitante cedió tras un envío de Federico Dimarco sobre el costado izquierdo. Retegui anticipó a todos en el primer palo para elevar la pelota con su taco y Moise Kean aprovechó la asistencia para marcar para el 1-0.

A continuación, el delantero argentino se puso el traje de goleador para luchar una pelota con un rival, ceder el balón a Giacomo Raspadori, recibir la devolución y ejecutar un preciso disparo esquinado que se metió contra un palo para ampliar diferencias y llevar tranquilidad a los fanáticos a falta de 22‘ para el final. Instantes después, Raspadori convirtió el 3-0, Retegui marcó de cabeza el 4-0 a falta de 2‘ para cumplirse el tiempo regular y Alessandro Bastoni puso cifras definitivas en el descuento (5-0).

*El primer gol de Retegui

Tras su doblete y un pase gol, Mateo Retegui llegó a los ocho gritos y dos asistencias en 21 juegos con la selección europea. Volvió a convertir con el combinado nacional después de casi un año porque su último grito había sido el 14 de octubre de 2024, cuando metió un gol en el triunfo 4-1 de Israel por la UEFA Nations League. El ex hombre de Boca Juniors viene de racha porque ya había estampado un doblete el pasado fin de semana en el 3-1 de su equipo ante Al-Najma por la primera fecha de la Saudi Pro League.

La Azzurra necesitaba lograr los tres puntos, y mucho más después de la goleada 4-0 de Israel sobre Moldavia en condición de visitante. Tras disputarse la quinta jornada del Grupo I, Noruega -quedó libre- es el líder con 12 puntos y por ahora se quedaría con el boleto directo al Mundial. Los israelíes son sus escoltas con 9 unidades e irían al Repechaje, mientras que Italia está tercera (6) y se quedaría afuera de todo, pero en la próxima jornada, que se disputará este lunes desde las 15:45 (hora argentina), visitará a Israel en una auténtica final para igualarlo en el segundo peldaño.

*El segundo gol de Retegui

Por otro lado, Francia se impuso 2-0 a Ucrania en el estadio Municipal de Breslávia, en Polonia, con los tantos de Michael Olise y Kylian Mbappé en su presentación por el Grupo D, en el que también ganó Islandia por 5-0 sobre Azerbaiyán. Les Blues volverán al ruedo el martes desde las 15:45 contra los islandeses en su estreno como locales por estas Eliminatorias.

Además, Croacia sudó más de la cuenta para vencer 1-0 a Islas Feroe, Dinamarca y Escocia no salieron del 0-0 en Copenhague, Suiza goleó 4-0 a Kosovo, Bielorrusia perdió 5-1 ante Grecia, República Checa se llevó una victoria 2-0 ante Montenegro como visitante y Suecia igualó 2-2 en su visita a Eslovenia.

TODOS LOS RESÚMENES

ITALIA 5-0 ESTONIA

UCRANIA 0-2 FRANCIA

ISLAS FEROE 0-1 CROACIA

MONTENEGRO 0-2 REPÚBLICA CHECA

SUIZA 4-0 KOSOVO

DINAMARCA 0-0 ESCOCIA

ESLOVENIA 2-2 SUECIA

GRECIA 5-1 BIELORRUSIA

ISLANDIA 5-0 AZERBAIYÁN

MOLDAVIA 0-4 ISRAEL