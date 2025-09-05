Deportes

200 pilotos y 12 carreras con fines solidarios: así será el show del Turismo Nacional en el Autódromo de Buenos Aires

La categoría cumplirá con su evento especial en el Oscar y Juan Gálvez. Será un festival automovilístico. La entrada es gratuita y se recibirán donaciones de alimentos no perecederos


La largada de la Clase
La largada de la Clase 3 de TN en Buenos Aires (Prensa APAT)

El Turismo Nacional (TN) llevará a cabo este fin de semana su tercera edición de la Carrera de los 200 Pilotos en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, que otra vez tendrá fines solidarios ya que el público podrá ingresar con un alimento no perecedero y las donaciones serán enviadas a entidades benéficas. Será la novena fecha de la temporada y en las dos clases de la categoría habrá corredores invitados y de ahí surge el nombre del evento especial.

A los habituales animadores que incluyen a varios de los mejores pilotos nacionales, se sumarán figuras del mismo calibre. En la Clase 3, por ejemplo, el campeón Alfonso Domenech (VW Virtus) tendrá como invitado a Otto Fritzler, una de las joyas del automovilismo local y futuro piloto de Mercedes-Benz en el Turismo Carretera. Agustín Canapino correrá con el Chevrolet Cruze de Manuel Mallo. Facundo Ardusso con el Ford Focus de Fabián Yannantuoni. Bernardo Llaver con el Honda Civis de Matías Muñoz Marchesi. Emiliano Spataro con el Chevrolet Cruze de Jorge Barrio. Mauricio Lambiris con el Toyota Corolla de Thiago Martínez. Se suma el retorno a la actividad de Martín Basso, ex piloto internacional y figura del TC 2000, quien conducirá el Ford Focus de Matías Cohen.

Mientras que en la Clase 2 se destacan las presencias de “Josito” Di Palma con el Toyota Yaris de Iñaki Beitía o los ex campeones, Ezequiel Bosio (Clase 3) con el Toyota Yaris de Santiago Robledo y Leandro Vallasciani (Clase 2) con el VW Gol Trend de Alejo Borgiani.

Serán cuatro finales: en cada clase habrá una con los pilotos titulares y otra con los invitados. El Circuito 8 es el elegido para esta ocasión en el escenario porteño y un frenaje brusco en la primera curva (uno de los lugares de sobrepaso), tres rectas largas, un sector de mixtos, la curva rápida en la zona de Ascari y la Horquilla. Es un trazado en el que suelen verse buenos espectáculos.

La Clase 2 también brinda
La Clase 2 también brinda buenos espectáculos (Prensa APAT)

Respecto a los campeonatos, en la Clase 3 lidera Julián Santero con 248 puntos y es seguido por Jorge Barrio (199) y Jerónimo Teti (168), José Manuel Urcera (161) y Rodrigo Lugón (154). Mientras que en la Clase 2 manda Francisco Coltrinari (184) y detrás se ubican Juan Pablo Pastori (172), Bautista Damiani (172), Nicolás Posco (157) y Alejo Cravero (154).

El TN es una de las categorías nacionales más importantes y después del TC, es la más longeva del país con 64 años. Entre sus campeones resaltan nombres ilustres como los ex Fórmula 1 Carlos Alberto Reutemann, Ricardo Zunino y Esteban Tuero. También Gastón Perkins, Nasif Moisés Estéfano, Ángel Monguzzi, Rubén Daray, Gabriel Raies, Gustavo Der Ohanessian, Omar Darío Bonomo, Ernesto “Tito” Bessone, Patricio Di Palma, Leonel Pernía y José Manuel Urcera.

La categoría suele entregar buenos espectáculos debido a que sus autos no tienen cargar aerodinámicas como alerones u otros aditamentos y esto dificulta a los corredores por la inestabilidad de los vehículos en cuanto a la entrada de aire. Además, se mantiene la esencia del automovilismo ya que cada coche corre con un motor de su marca. También, el reglamento apunta a la paridad con especificaciones en cada modelo de vehículo. Al ser los coches originales, el eslogan histórico de la categoría es “Tu auto también corre”.

La presencia de Agustín Canapino
La presencia de Agustín Canapino será una de las grandes atracciones. El arrecifeño es el invitado de Manuel Mallo (@AgustinCanapino)

Serán un total de 12 carreras entre sábado y domingo, ya que a las cuatro finales del TN se suman las dos del Turismo Carretera 2000, las de la Fórmula 3 Metropolitana con sus tres series y la de la Copa Abarth. También habrá un desfile de autos históricos del Turismo Carretera y una exhibición de uno de los Crespi F1, un monoplaza similar a los usados en la serie de Ayrton Senna.

El público podrá ingresar con una entrada que se puede bajar de la página de la categoría. En cuanto a los alimentos, serán recibidos por Scouts de Argentina que también hará clasificación de las donaciones. En tanto que la Cruz Roja Argentina va a garantizar la trazabilidad de las donaciones. Luego se enviarán a entidades de bien público.

La gente no solo podrá divertirse con las carreras ya que también contará con números musicales con la presencia de Banda XXI, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

Todo está listo para listo para que este fin de semana se vuelva a vivir una gran fiesta en el Oscar y Gálvez, donde el Turismo Nacional llevará a cabo su evento más importante del año.



Turismo NacionalAgustín CanapinoCarlos ReutemannAutódromo de Buenos Airesdeportes-argentina

