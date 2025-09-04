Deportes

Las imágenes de Franco Colapinto y Flavio Briatore juntos tras el tenso fin de semana en Países Bajos en la F1

Ambos, junto a Pierre Gasly compartieron un evento de Alpine en Milán. Cómo reaccionó el argentino al lado del empresario italiano

Guardar
Franco Colapinto y Flavio Briatore compartieron un evento. Es la primera vez que se encontraron luego de las críticas del italiano

La reciente aparición conjunta de Franco Colapinto y Flavio Briatore en un evento de Alpine en Milán en el marco del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 echó por tierra cualquier especulación sobre el vínculo entre ambos luego de las declaraciones del italiano en la previa a la carrera en Países Bajos y la labor del argentino en carrera que fue su mejor actuación con el equipo francés al terminar undécimo.

En un video que compartió el propio Briatore en una historia de su cuenta de Instagram, se lo ve con buena química junto a Colapinto. En las imágenes aparecen hablando y el argentino hasta sonrió en tres oportunidades. Luego, cuando Flavio debió tomar el micrófono, Franco lo miró con atención.

Como fue un evento del equipo francés también estuvo presente Pierre Gasly, quien llegó al lugar con Colapinto. El francés condujo el auto y el argentino se ubicó en la butaca del acompañante. Luego se los vio juntos y charlando con Briatore.

La imagen de los tres protagonistas compartiendo escenario sugiere un buen clima interno en el equipo, luego de días marcados por declaraciones críticas y expectativas elevadas. Aunque cabe aclarar que Alpine es último en el Campeonato Mundial de Constructores y su monoposto es el peor de la temporada.

El evento fue en la presentación de la nueva gama de vehículos deportivos de Alpine en la capital lombarda. Los modelos exhibidos, que destacan por su potencia y lujo interior, sirvieron de marco para mostrar una imagen de unidad en el equipo, de cara a los próximos desafíos.

También estuvo presente Pierre Gasly en el evento

El desempeño de Colapinto en Zandvoort resultó ser un punto de inflexión. Aunque el piloto argentino completó una carrera destacada, no logró sumar puntos al finalizar en la undécima posición, al poder superar a Gasly debido a que la orden del equipo llegó en la vuelta 70, a dos del final.

Este resultado se produjo en un contexto de presión, ya que, antes de la competencia, Briatore, asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, había manifestado públicamente sus dudas sobre la preparación del argentino para la F1. En palabras del directivo italiano, “quizás necesite dos años más para estar en la Fórmula 1”.

Sin embargo, la actuación del argentino en la carrera principal llevó a un cambio de perspectiva en el seno del equipo. El propio Briatore reconoció posteriormente: “Franco hizo una muy buena carrera, probablemente la más fuerte de esta temporada hasta ahora; lo dio todo”.

Con la mira puesta en Monza, el equipo busca consolidar este espíritu de colaboración para alcanzar los puntos en una pista que trae buenos recuerdos a Colapinto. El argentino ya ha conseguido tres victorias en categorías menores en el circuito italiano y vivió allí su debut en la máxima categoría en 2024, de la mano de Williams.

Este viernes, Colapinto no formará parte de la primera práctica libre (8:30 de Argentina) y su A525 será conducido por Paul Aron, uno de los tres pilotos de reserva del team galo. Franco se subirá al auto para la segunda tanda de ensayos que será a las 12:00.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoFlavio BriatorePierre GaslyAlpine F1 TeamFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

“No estoy preparado para no verlo más como futbolista”: la confesión entre lágrimas del primer DT campeón con Messi en la Selección

Francisco Ferraro, quien comandó a la Pulga y a la Albiceleste durante el Mundial Sub 20 del 2005, se refirió a su posible retiro

“No estoy preparado para no

Aseguran que un empresario anónimo le dará su herencia millonaria a Neymar: qué fue lo que lo motivó

Se trata de un inversor de Porto Alegre, quien le destinará todo su patrimonio al astro del Santos. Los detalles

Aseguran que un empresario anónimo

La selección argentina de Messi jugará su último partido como local por las Eliminatorias ante Venezuela: hora, TV y formaciones

El equipo de Scaloni, ya clasificado a la Copa del Mundo 2026 y líder de la clasificación, se enfrentará a la Vinotinto en el estadio Monumental. Transmiten TyC Sports, DSports y Telefé desde las 20.30

La selección argentina de Messi

“Fiesta con 70 mujeres”: la explosiva versión sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Un reconocido periodista español sorprendió al revelar detalles de la actitud del futbolista del Barcelona cuando la cantante regresó a la Argentina

“Fiesta con 70 mujeres”: la

Video: la bandera especial para Messi y el cotillón que preparó la barra de River para el partido de la Selección

Aunque los líderes de Los Borrachos del Tablón tengan derecho de admisión, participaron de los preparativos

Video: la bandera especial para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Convención Constituyente en Santa Fe:

Convención Constituyente en Santa Fe: cuándo se votará la nueva constitución de la provincia

“Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”: lo amenazaron con secuestrarla si no pagaba y hay dos detenidos

¿Desayunar temprano o tarde? Qué recomiendan los científicos para una longevidad saludable

El vicepresidente del Banco Central habló sobre la tensión financiera: “Ya pasamos el peor momento”

Explotó una locomotora mientras tres trabajadores estaban realizando tareas en Bahía Blanca: fueron hospitalizados

INFOBAE AMÉRICA
La UE repudió la muerte

La UE repudió la muerte de trabajadores humanitarios en Ucrania por un ataque ruso en Chernígov

Ratas entrenadas en Tanzania ayudan a salvar vidas: detectan explosivos, desaparecidos y tuberculosis

Tras casi 50 años, recuperan patentes originales de Alfred Nobel ocultas en una casa de verano en Suecia

Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas

Los tres animales más ruidosos del planeta viven bajo el agua y sorprenden a la ciencia por su poder sonoro

TELESHOW
El encuentro de Ángel de

El encuentro de Ángel de Brito y Lucía Galán en Londres: “Te amo”

El incómodo momento de Emilia Mernes durante su concierto en México: “Me ofende”

La gran desilusión de Felipe Fort que no puede ocultar: “Me dijeron que no”

Ángela Torres reveló las consecuencias de su relación con Rusherking: “Vivía fingiendo que era millonaria”

Dolor en el mundo de la radio por la muerte de Mariano Twerski: el productor y periodista tenía 54 años