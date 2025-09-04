Las imágenes de Franco Colapinto y Flavio Briatore juntos tras el tenso fin de semana en Países Bajos en la F1

Franco Colapinto y Flavio Briatore compartieron un evento. Es la primera vez que se encontraron luego de las críticas del italiano

La reciente aparición conjunta de Franco Colapinto y Flavio Briatore en un evento de Alpine en Milán en el marco del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 echó por tierra cualquier especulación sobre el vínculo entre ambos luego de las declaraciones del italiano en la previa a la carrera en Países Bajos y la labor del argentino en carrera que fue su mejor actuación con el equipo francés al terminar undécimo.

En un video que compartió el propio Briatore en una historia de su cuenta de Instagram, se lo ve con buena química junto a Colapinto. En las imágenes aparecen hablando y el argentino hasta sonrió en tres oportunidades. Luego, cuando Flavio debió tomar el micrófono, Franco lo miró con atención.

Como fue un evento del equipo francés también estuvo presente Pierre Gasly, quien llegó al lugar con Colapinto. El francés condujo el auto y el argentino se ubicó en la butaca del acompañante. Luego se los vio juntos y charlando con Briatore.

La imagen de los tres protagonistas compartiendo escenario sugiere un buen clima interno en el equipo, luego de días marcados por declaraciones críticas y expectativas elevadas. Aunque cabe aclarar que Alpine es último en el Campeonato Mundial de Constructores y su monoposto es el peor de la temporada.

El evento fue en la presentación de la nueva gama de vehículos deportivos de Alpine en la capital lombarda. Los modelos exhibidos, que destacan por su potencia y lujo interior, sirvieron de marco para mostrar una imagen de unidad en el equipo, de cara a los próximos desafíos.

También estuvo presente Pierre Gasly en el evento

El desempeño de Colapinto en Zandvoort resultó ser un punto de inflexión. Aunque el piloto argentino completó una carrera destacada, no logró sumar puntos al finalizar en la undécima posición, al poder superar a Gasly debido a que la orden del equipo llegó en la vuelta 70, a dos del final.

Este resultado se produjo en un contexto de presión, ya que, antes de la competencia, Briatore, asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, había manifestado públicamente sus dudas sobre la preparación del argentino para la F1. En palabras del directivo italiano, “quizás necesite dos años más para estar en la Fórmula 1”.

Sin embargo, la actuación del argentino en la carrera principal llevó a un cambio de perspectiva en el seno del equipo. El propio Briatore reconoció posteriormente: “Franco hizo una muy buena carrera, probablemente la más fuerte de esta temporada hasta ahora; lo dio todo”.

Con la mira puesta en Monza, el equipo busca consolidar este espíritu de colaboración para alcanzar los puntos en una pista que trae buenos recuerdos a Colapinto. El argentino ya ha conseguido tres victorias en categorías menores en el circuito italiano y vivió allí su debut en la máxima categoría en 2024, de la mano de Williams.

Este viernes, Colapinto no formará parte de la primera práctica libre (8:30 de Argentina) y su A525 será conducido por Paul Aron, uno de los tres pilotos de reserva del team galo. Franco se subirá al auto para la segunda tanda de ensayos que será a las 12:00.