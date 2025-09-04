La agenda de Lionel Messi con la selección argentina hasta el Mundial 2026

El calendario de partidos que le quedarían a Lionel Messi con la selección argetina (REUTERS/Rodrigo Valle)

Lionel Messi disputará esta noche su último partido oficial con la selección argentina en territorio nacional y generó una fuerte expectativa entre los fanáticos. El propio capitán dejó abierta esta alternativa al referirse al próximo encuentro ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, previsto para hoy a partir de las 20:30 en el Estadio Monumental.

En palabras del astro, “va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos... Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”. Estas declaraciones, realizadas tras una destacada actuación con el Inter Miami en la que anotó dos goles y condujo a su equipo a la final de la Leagues Cup, reavivaron los rumores sobre el futuro del máximo goleador de la historia albiceleste.

A sus 38 años, Messi continúa mostrando un nivel sobresaliente tanto en la MLS como cada vez que representa a la Selección dirigida por Lionel Scaloni. Aunque el propio futbolista aclaró que no contempla el retiro de inmediato, reconoció que el desenlace de su carrera se aproxima, lo que inevitablemente afecta también su ciclo con la selección nacional. De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el enfrentamiento ante Venezuela marcará su despedida de los partidos oficiales en suelo argentino.

Tras ese compromiso, la Selección viajará a Guayaquil para medirse con Ecuador el 9 de septiembre a las 20 (hora argentina), cerrando así su participación en las Eliminatorias. Hasta la fecha, Messi disputó 193 partidos con la camiseta nacional, en los que convirtió 112 goles y brindó 59 asistencias, consolidándose como el máximo artillero histórico del equipo. Habrá que esperar para saber si el astro viajará para ese duelo o volverá a Florida para enfocarse en el agitado calendario del Inter Miami, que define su clasificación a los playoffs.

La agenda de Lionel Messi con la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

El calendario internacional prevé que los equipos nacionales retomen la actividad en las ventanas FIFA de octubre y noviembre. Según información oficial de la AFA, el plantel dirigido por Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con partidos programados ante Venezuela y Puerto Rico (rivales todavía no confirmados oficialmente). Las sedes iniciales serían el Hard Rock Stadium de Miami y el Soldier Field de Chicago. Posteriormente, en noviembre, la selección campeona del mundo tiene previsto viajar a Luanda (Angola) y luego a Kerala (India), en el marco de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes.

La siguiente ocasión en la que Messi podría vestir oficialmente la camiseta argentina será en la Finalissima frente a España, un torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este encuentro está programado para la ventana FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31 de marzo), aunque la fecha y la sede aún deben definirse, decisión que se tomará entre septiembre y noviembre de este año durante las Eliminatorias Europeas. Entre las ciudades candidatas para albergar el evento figuran Londres, Qatar y Arabia Saudita. En la edición anterior, celebrada en 2022, Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley (Inglaterra). Durante esa ventana de marzo, la selección podría disputar un amistoso adicional.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina afrontaría dos amistosos entre el 1″ y el 9 de junio, fechas estipuladas por la FIFA para partidos internacionales. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.

Tras disputar la final de la Leagues Cup con el Inter Miami, donde el equipo estadounidense cayó por 3-0 frente a Seattle Sounders, Messi arribó a Buenos Aires acompañado por su familia y por Rodrigo De Paul. El lunes por la tarde, un grupo de hinchas lo aguardaba en el Aeropuerto de Ezeiza, donde el rosarino se detuvo junto a una reja para firmar autógrafos y responder preguntas. Consultado por su estado físico, el capitán argentino respondió: “Todo muy bien”. Luego, tanto él como De Paul se trasladaron al Predio de la AFA, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto, para sumarse a los entrenamientos del seleccionado.

<b>LOS PARTIDOS QUE PODRÍA JUGAR MESSI CON LA SELECCIÓN HASTA EL MUNDIAL 2026</b>

Messi planifica su agenda para disputar sus últimos partidos con la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

Fecha FIFA - Septiembre 2025

Martes 9/9 - 20:00 (hora argentina) | Eliminatorias Sudamericanas/18ª fecha: Ecuador vs. Argentina, Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Fecha FIFA - Octubre 2025

Viernes 10/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (sería Venezuela), Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

Lunes 13/10* | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (sería Puerto Rico), Soldier Field, Estados Unidos.

*Días y horarios a confirmarFecha FIFA - Noviembre 2025

Lunes 10/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Luanda, Angola.

Viernes 14/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Kerala, India.

Fecha FIFA - Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir.

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

Fecha FIFA - Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir**.

**Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina