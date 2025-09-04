Deportes

Conmoción en Brasil: un arquero murió tras atajar un penal en un torneo amateur de futsal

Antonio Edson dos Santos Sousa se desvaneció en el campo de juego segundos después de detener un lanzamiento. IMÁGENES SENSIBLES


Conmoción por la muerte de un arquero brasileño

El futsal del noreste de Brasil quedó conmocionado por la muerte del arquero Antonio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, durante una tanda de penales en el municipio de Augusto Correa, en Pará. El hecho se produjo en pleno torneo de la Semana de la Independencia de 2025, celebrado en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, según reportó el medio local G1. Testigos, jugadores y aficionados presenciaron el desplome repentino del arquero después de realizar una atajada y caminar hacia sus compañeros para celebrar.

La secuencia del accidente fue confirmada por participantes del encuentro, además de quedar registrada en una cámara que grabó la jornada. Pixé, de 38 años, había contenido un disparo desde el punto de penal, y cuando empezó a caminar para unirse al festejo de su equipo cayó al suelo repentinamente.

Los jugadores solicitaron de inmediato atención médica y el arquero recibió los primeros auxilios en las instalaciones del gimnasio, antes de ser trasladado con urgencia al hospital local de São Miguel, según detalló Lance!. La causa oficial de la muerte todavía no fue divulgada por las autoridades sanitarias.

La conmoción provocada por el deceso de Edson llevó a las autoridades municipales de Augusto Correa a anunciar la suspensión de todos los partidos programados, según comunicó la organización del torneo. Tanto compañeros como rivales pusieron de manifiesto el impacto emocional causado por la tragedia deportiva. Correa, de 34 años, era parte del equipo llamado “Sindmoto”, quienes también difundieron su dolor por lo sucedido en redes sociales: “En este momento de dolor, expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y compañeros, deseándoles fuerza y ​​consuelo".

Además de la reacción de la comunidad local, la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un comunicado oficial en el que lamenta la pérdida e invita a honrar la memoria del deportista. El mensaje subrayó: “Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antonio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos”. En el mismo comunicado, la federación reafirma la huella que deja Pixé, destacando: “Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antonio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal”.

Pixé era considerado una figura reconocida en el deporte amateur regional. En el torneo de la Semana de la Independencia participaban equipos de varias ciudades del nordeste de Pará. Las autoridades aún no ofrecieron información precisa sobre si el arquero presentaba antecedentes médicos o algún diagnóstico previo. Se aguarda que el hospital emita un reporte oficial en los próximos días.

El comunicado completo de la Federación

Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos.

En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal.

FEDERACIÓN DE FUTSALE DE PARÁ - FEFUSPA

