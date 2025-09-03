La historia detrás del periodista que emocionó a Scaloni: su pasado reciente como chofer y por qué se largó a llorar

Maximiliano De Vita Lemus es una de las tantas historias que existen en torno al periodismo, un oficio que se puede desempeñar en varios espacios por la multiplicidad de radios online, AM, FM, televisión y streaming, pero muchas veces se trata de iniciativas a pulmón. Hasta hace unos días, conducía un auto para una aplicación de viajes, pero las vicisitudes económicas se lo quitaron por falta de pago y lo obligaron “reinventarse”, como él mismo afirma en charla con Infobae después de haber hecho emocionar a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, un encuentro que será el último de Lionel Messi en condición de local por el certamen clasificatorio al Mundial.

Su pregunta estuvo vinculada a las sensaciones que le provocaba a Scaloni haber jugado con Leo y haberlo dirigido: “¿Es lo mejor que te pasó en la vida futbolística?“. La respuesta del Gringo dio continuidad a la conferencia hasta que el propio entrenador frenó el intercambio con el siguiente reportero cuando concentró su mirada en Maximiliano. “Está llorando este...”, soltó el DT y el cronista le respondió con una frase que dispara el eje de esta nota: “Me diste la alegría más grande de mi vida”.

Luego de provocar los aplausos de los presentes en la sala y generar la emoción del campeón del mundo, Lemus concedió un breve reportaje con este medio. La primera pregunta estuvo relacionada a cuál fue la raíz que germinó esas lágrimas. La mención al Mundial es inevitable: “La emoción se remonta al 2022, una circunstancia particular en mi vida. Fueron unos proyectos truncos, porque yo tenía planes de viajar a Qatar. Quería concretar ese sueño y se me vino abajo”.

A continuación, la historia que relata podría ser parte tranquilamente del libro Nuestro Mundial, de Andrés Burgo, que narra cómo se vivió ese mes memorable en la Argentina: “Tuve que seguir el Mundial desde otra óptica. Haciendo otras cosas. Encontré una serie de amigos, que tenían transmisiones para hacer y les di una mano. Fui relatando partido tras partido hasta la final, que fue bastante emotiva. Fueron momentos muy fuertes. A mí me desbordó y me refugié en el Mundial para canalizar mi angustia. Eso me hizo tranquilizar toda mi tristeza. El Mundial fue un escape a toda la angustia que viví durante todo 2022“.

Maximiliano trabaja en la Radio Ciudad de Venado Tuerto (Crédito: @maxidvl/Instagram)

Su primer recuerdo con la Scaloneta en Qatar se remonta al grito de más de 40 millones de habitantes cuando Montiel pateó el último penal de la serie contra Francia. “Argentina campeón del mundo”. En ese partido, padeció la criptonita de los relatores. Tras gritar el gol de Ángel Di María, el 2-0 de Argentina en el Lusail Stadium, rompió su garganta y transitó así lo que restó de la final. “Fue bastante fuerte lo que viví y recayó en esto. Y yo se lo tenía que decir tarde o temprano, se lo tenía que agradecer”, confesó.

Cuando se sentó en la conferencia, en el mismo lugar de siempre, bajo la estrella que dice “2022″ en honor a la gesta, Maximiliano tenía otra pregunta para Scaloni en referencia a la cantidad de veces que la Albiceleste se había enfrentado a europeos bajo su ciclo. Sin embargo, hubo alguien que lo llamó desde el más allá. “Creo que me iluminó mi mamá, a quien no la tengo desde 2017, que me dijo: ‘Andá por ese lado, preguntale por Messi, porque va a ser su último partido’. Mi mamá me ayudó mucho. Cambié la pregunta a mitad de la conferencia“.

Su búsqueda por una consulta “emocional” terminó con él y Lionel Scaloni inmersos en la sensibilidad del momento. La respuesta con lágrimas en sus ojos al oriundo de Pujato también tuvo un por qué: “Necesitaba agradecerle todo lo que hicieron en 2022. De alguna manera tenía que hacerle llegar mi reflexión. Nunca tuve la posibilidad de tener un cara a cara con él. Creo que salió del alma”.

Ahora, este jueves tendrá un desafío más, y está relacionado con el capitán del barco dentro de la cancha. “Hoy ya venía cargado de emoción porque para mí mañana es un día muy fuerte. Messi tiene 38 años. Yo tengo 44. A Messi lo vi jugar en las Juveniles, vi todo el proceso. Jamás en la vida me olvidaré de un tipo que vino a triunfar, y lo hizo. Y me queda una última bala. Mañana voy al partido. Yo me pedí zona mixta. Necesito una pregunta con Messi, algo que nunca pude lograr. Estuve cerca hace tres partidos atrás. Lo tuve enfrente y me sacaron el momento porque justo se fue“.

También realiza transmisiones en los canales de YouTube de Rey Deportivo y Verdolaga TV (Crédito: @maxidvl/Instagram)

“Yo espero conseguir lo que nunca pude conseguir en mi vida: hacerle una pregunta a Messi. Porque puede ser la única pregunta que le pueda hacer a él. Ojalá que lo pueda conseguir, y me voy a matar para conseguirlo, pero vamos a ver", anheló.

- ¿Ya pensaste cuál?

- No, no, no pensé cuál. Creo que cuando baje un poco las revoluciones de ahora me voy a enfocar mucho más para ver qué le puedo preguntar. Tengo que preguntarle algo que sea fuera de lo común. Messi es un tipo que se emociona fácil. Va a ser un día fuerte para él y para todos los que cubrimos la Selección y seguimos sus pasos. El día que nos vayamos de este mundo todos los que cubrimos Selección nos iremos con este recuerdo de que un grupo de personas nos hizo felices en un proceso de ocho años.

- ¿Te sorprendieron las repercusiones que tuvo el momento?

- Sí, me sorprendió la repercusión. En cinco segundos se viraliza todo en redes sociales. Se suman seguidores, te mandan mensajes periodistas, mis amigos, mi pareja. Ella estudia periodismo, ella tiene una discapacidad que no puede hablar, perdió la voz y yo le estoy enderezando el camino y le estoy haciendo entender que no hay nada que le impida no hacer periodismo. Ella va a coberturas, la acredito, se siente feliz, pregunta en conferencia con una aplicación. Ella se siente a gusto y todos los días me agradece por darle el lugar que quería y anhelaba desde hace muchísimo tiempo.

- ¿Desde cuándo cubrís a la Selección?

- Desde 2016. Viví el proceso con Sampaoli, la Comisión, lo de Tapia... Cuando vino Scaloni, estuve en la conferencia de prensa de presentación. Éramos 10 u 11 periodistas. No éramos el universo de periodistas que fue hoy, que la sala estaba llena. Me fui de esa conferencia y me dije a mí mismo: ‘Este tipo nos va a dar la mejor alegría del universo’. Dicho y hecho. Siempre pensé que este chico iba a triunfar.

- ¿Por qué te sentás en el mismo lugar en las conferencias de prensa en Ezeiza?

- Porque es la estrella que me identifica, la del 2022. Es por la que trabajé, la que soñé con viajar y no pude, y yo me siento ahí. Es la estrella que me acompaña y siento que también está mi mamá en ella.

Fue chofer de una aplicación de viajes

- ¿Qué pasó al término de la conferencia?

- Scaloni se fue, obviamente. No se acercó, ni mucho menos. Yo, obviamente, pedí disculpas por si se generó un tipo de incomodidad. Me dijeron que no había ningún tipo de problemas y que estaba muy bien que me haya descargado y que me haya servido. Se agradece mucho por entender el momento porque para mí fue fuerte. Era la oportunidad que necesitaba para poder agradecerle.

- ¿Cerraste una etapa?

- Hoy cerré una etapa importante. Necesitaba decirle esto a él y ahora me siento con el alma purificada. Porque ya le agradecí al mentor de todo esto. Y creo que lo cumplí, ahora me falta la otra media naranja. Si puedo lograr mañana lo que deseé durante mucho tiempo, vale más que ir a la Copa del Mundo.

- ¿Cuál es tu próxima etapa?

- Soñar con el 2026, está complicado. Tenés que tener alguien que te banque, que te ayude, se hace muy difícil. El martes me sacaron el auto por falta de pago y era mi fuente de trabajo y ya no la tengo más. Estoy buscando nuevos horizontes, me estoy tratando de reinventar. Y quizás esto sirvió para reinventarme.

- ¿Qué hacés?

- Para sobrevivir, ante la pérdida de mi auto, estoy haciendo streamings de transmisiones deportivas. Estoy buscando la posibilidad de tener algo en el medio que sirva realmente para poder sostenerme. Mi idea es vivir del periodismo porque soy feliz haciendo esto.

- ¿Seguiste relatando después del Mundial?

- Dejé de relatar un año y medio porque me afectó emocionalmente. Hasta que volví a tener cabeza y a acomodarme mis ideas. Ahora estoy metiéndole de a poquito, generando espacios para sobrevivir, de tener una moneda, se hace bastante difícil, pero le meto a fondo.