Escándalo en un clásico de la Liga Mendocina: batalla campal, agresión a un agente de seguridad y suspensión

Un nuevo episodio de violencia se vivió en el fútbol argentino. Es que el estadio Rafael Alonso prometía un espectáculo vibrante por el clásico de la Liga de Mendoza, pero terminó abruptamente cuando el duelo entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio fue suspendido tras una gresca generalizada.

La decisión del árbitro de interrumpir el encuentro se produjo después de que la tensión en el campo escalara a niveles incontrolables, dejando en suspenso la definición del partido y trasladando la resolución al Tribunal de Disciplina de la competición.

El desarrollo del partido había transcurrido con intensidad y un ambiente cargado de expectativas, reflejado en las tribunas y el despliegue de un colorido tradicional, como sucede cada vez que se ven las caras los equipos de la región. Sin embargo, el clima se vio alterado a los 45 minutos del primer tiempo, cuando una jugada polémica marcó el inicio de los disturbios.

En ese instante, el delantero de Rodeo del Medio, David Pizarro, cayó al césped tras un contacto de Fernando Mesa, pero el árbitro Matías Fernández ignoró la infracción. La reacción inmediata del atacante, quien se levantó para reclamar la acción, derivó en su expulsión, por lo que el juez consideró una protesta desmedida.

La roja directa a Pizarro desencadenó el primer enfrentamiento colectivo, que se extendió durante un tiempo prolongado e involucró a los protagonistas de ambos equipos, la terna arbitral y el personal de seguridad privada, quienes intentaron restablecer el orden en el campo. Tras la reanudación del juego, Fray Luis Beltrán logró abrir el marcador. Fue gracias a un lateral interpretado por Ortega, que continuó con la intervención de Nicolás Arce hasta que Iván Villarreal logró concretar el codiciado 1 a 0.

El final de la primera etapa no estableció la calma. Al sonar el silbato que marcaba el cierre para que los futbolistas se fueran a los vestuarios, se produjo un nuevo tumulto. Esta vez protagonizado por el capitán de Rodeo del Medio, Misael Torres, quien fue expulsado tras una discusión acalorada. Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales reflejaron cómo el jugador empujó en dos ocasiones a un miembro de la seguridad privada, provocando la caída del agente y agravando la situación.

Lo llamativo fue que en las tribunas, algunos hinchas que tenían trompetas y bombos, comenzaron a entonar las estrofas de la popular zaga de Rocky. Como si se tratara de una escena surrealista, las imágenes entregaron una cuota de humor en un episodio lamentable.

Ante la escalada de violencia y la imposibilidad de controlar a los protagonistas, Matías Fernández optó por suspender el clásico. Ahora, la continuidad del encuentro y las eventuales sanciones quedarán en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina, que deberá analizar los hechos y determinar los pasos a seguir.