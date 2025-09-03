Deportes

Escándalo en un clásico de la Liga Mendocina: batalla campal, agresión a un agente de seguridad y suspensión

Ocurrió en el partido que animaron Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio. En las tribunas, mientras los futbolistas protagonizaban la pelea, comenzó a sonar la melodía de Rocky. Las imágenes

Guardar

Un nuevo episodio de violencia se vivió en el fútbol argentino. Es que el estadio Rafael Alonso prometía un espectáculo vibrante por el clásico de la Liga de Mendoza, pero terminó abruptamente cuando el duelo entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio fue suspendido tras una gresca generalizada.

La decisión del árbitro de interrumpir el encuentro se produjo después de que la tensión en el campo escalara a niveles incontrolables, dejando en suspenso la definición del partido y trasladando la resolución al Tribunal de Disciplina de la competición.

El desarrollo del partido había transcurrido con intensidad y un ambiente cargado de expectativas, reflejado en las tribunas y el despliegue de un colorido tradicional, como sucede cada vez que se ven las caras los equipos de la región. Sin embargo, el clima se vio alterado a los 45 minutos del primer tiempo, cuando una jugada polémica marcó el inicio de los disturbios.

En ese instante, el delantero de Rodeo del Medio, David Pizarro, cayó al césped tras un contacto de Fernando Mesa, pero el árbitro Matías Fernández ignoró la infracción. La reacción inmediata del atacante, quien se levantó para reclamar la acción, derivó en su expulsión, por lo que el juez consideró una protesta desmedida.

La roja directa a Pizarro desencadenó el primer enfrentamiento colectivo, que se extendió durante un tiempo prolongado e involucró a los protagonistas de ambos equipos, la terna arbitral y el personal de seguridad privada, quienes intentaron restablecer el orden en el campo. Tras la reanudación del juego, Fray Luis Beltrán logró abrir el marcador. Fue gracias a un lateral interpretado por Ortega, que continuó con la intervención de Nicolás Arce hasta que Iván Villarreal logró concretar el codiciado 1 a 0.

El final de la primera etapa no estableció la calma. Al sonar el silbato que marcaba el cierre para que los futbolistas se fueran a los vestuarios, se produjo un nuevo tumulto. Esta vez protagonizado por el capitán de Rodeo del Medio, Misael Torres, quien fue expulsado tras una discusión acalorada. Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales reflejaron cómo el jugador empujó en dos ocasiones a un miembro de la seguridad privada, provocando la caída del agente y agravando la situación.

Lo llamativo fue que en las tribunas, algunos hinchas que tenían trompetas y bombos, comenzaron a entonar las estrofas de la popular zaga de Rocky. Como si se tratara de una escena surrealista, las imágenes entregaron una cuota de humor en un episodio lamentable.

Ante la escalada de violencia y la imposibilidad de controlar a los protagonistas, Matías Fernández optó por suspender el clásico. Ahora, la continuidad del encuentro y las eventuales sanciones quedarán en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina, que deberá analizar los hechos y determinar los pasos a seguir.

Temas Relacionados

Violencia en el fútbolLiga de MendozaFray Luis BeltránRodeo del MedioAscensodeportes-argentina

Últimas Noticias

Miguel Ángel Russo continuará internado por una infección urinaria: la visita especial que recibió

El entrenador de Boca Juniors seguirá siendo monitoreado en una clínica de Capital Federal al menos un día más

Miguel Ángel Russo continuará internado

Pekerman señaló al futbolista que cree que liderará la selección argentina tras el retiro de Messi: “Va a marcar la historia”

El ex entrenador de la Albiceleste destacó las actuaciones de Franco Mastantuono y aseguró que puede ser un futbolista clave para ganar partidos en el futuro

Pekerman señaló al futbolista que

Escándalo en la NBA: investigan a una franquicia por el desvío de millones de dólares del contrato de una de sus máximas figuras

La entidad sospecha que se intentó eludir el tope salarial y puso la lupa sobre un contrato de patrocinio por 28 millones de dólares

Escándalo en la NBA: investigan

El inquietante momento en el que una invasión de abejas provocó la suspensión de un partido: la reacción de los futbolistas

El encuentro entre Envigado y Millonarios por la Copa Colombia debió pararse dos veces. Finalmente pudo completarse y ganó el local 1-0, por la ida de los octavos de final

El inquietante momento en el

El posible equipo de Argentina para jugar con Venezuela: las dos dudas de Scaloni y el juvenil del Real Madrid que se sumó a la práctica

El entrenador no lo confirmó, pero dio indicios en la conferencia de prensa

El posible equipo de Argentina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fijaron una audiencia clave para

Fijaron una audiencia clave para que la Justicia se pronuncie sobre la imprescriptibilidad de la corrupción

Alertan que el almacenamiento subterráneo de carbono tiene un límite menor al estimado: las consecuencias

Quién es Cristian Mercatante, el ex participante de El Bar herido en el acto de Milei en Moreno

Un grupo de jóvenes arrojaron una botella de vidrio contra un colectivo en Guernica y una pasajera resultó herida

Un sospechoso muerto en un allanamiento por contrabando de cigarrillos en Formosa: los videos

INFOBAE AMÉRICA
El OIEA advirtió que Irán

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

Cómo 18 países lograron frenar delitos digitales masivos gracias a la innovación tecnológica

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

TELESHOW
La publicación de Mauro Icardi

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”