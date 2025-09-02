Una tenista del US Open denunció el robo de su trofeo en un hotel de Nueva York: qué se sabe

La tenista rumana perdió su trofeo de Cleveland tras ganar su tercer título profesional (REUTERS/Amr Alfiky)

Sorana Cîrstea, tenista rumana de 35 años, sufrió el robo de uno de sus trofeos pocos días después de conquistar su tercer título individual en el circuito profesional, según denunció en redes sociales.

La pieza desapareció durante su estancia en el hotel Fifty Sonesta, en la ciudad de Nueva York, hecho que involucra tanto a la comunidad tenística internacional como a la propia jugadora, quien se mostró especialmente afectada por el valor sentimental de su trofeo.

Denuncia y petición de ayuda

La deportista recurrió a sus redes sociales para hacer pública la situación. En sus historias de Instagram, expuso un mensaje claro: “Quienquiera que haya robado mi trofeo de Cleveland de la habitación en The Fifty Sonesta, ¡por favor, devuélvalo! No tiene ningún valor material, solo sentimental. ¡Se lo agradecería muchísimo!”, expresó la tenista. La petición fue reiterada días después, el primero de septiembre, donde insistió en la importancia personal del reconocimiento extraviado.

Cîrstea pide ayuda en redes sociales para recuperar el trofeo robado en el Fifty Sonesta (Credito: soranacirstea vía Instagram)

De acuerdo con People, medio que siguió el caso de cerca, la jugadora recibió una oferta para reemplazar el trofeo por parte de los organizadores del torneo de Cleveland.

Cîrstea compartió con sus seguidores la propuesta de reposición, reafirmando que, si bien se trata de un objeto pequeño, encierra un gran logro profesional.

El trofeo de Cleveland y su relevancia

El trofeo fue obtenido el 23 de agosto, cuando Cîrstea venció a Ann Li en la final del Tennis in the Land. Este campeonato, disputado en la ciudad de Cleveland, sumó un título más a la trayectoria de la tenista, quien ya había alcanzado victorias en 2021 y 2008.

Al detallar el alcance de su triunfo, la deportista señaló que, más allá de su valor económico, el trofeo representa años de esfuerzo y dedicación al circuito profesional.

El trofeo de Cleveland representa un logro sentimental y profesional para la jugadora (Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn)

La pérdida afectó a la jugadora no solo desde el punto de vista sentimental, sino por el significado de cada trofeo en una carrera marcada por la constancia.

Ganar en Cleveland significó el tercer éxito de su trayectoria, un hito que celebró especialmente tras haberse consolidado como una figura relevante en el tenis femenino.

Reacciones y pasos institucionales tras el robo

Ante la situación, los organizadores del torneo fueron los primeros en brindar un gesto de apoyo, confirmando a través de un comunicado a People su disposición a reemplazar el trofeo perdido.

Este acto fue agradecido por Cîrstea, quien valoró la solidaridad del torneo y su interés en preservar el espíritu deportivo, más allá del objeto físico.

Los organizadores del torneo ofrecen reemplazar el trofeo perdido a Sorana Cîrstea (REUTERS/Amr Alfiky)

Sin embargo, el hotel Fifty Sonesta permaneció al margen. Consultados por el mismo medio, sus representantes declinaron realizar comentarios sobre el incidente ocurrido en sus instalaciones, generando interrogantes sobre las medidas de seguridad en los alojamientos frecuentados por deportistas de élite.

Investigaciones oficiales en Nueva York

En paralelo, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York comunicó a People que, después de revisar sus registros, no existe una denuncia formal presentada por la jugadora respecto al robo.

Esto añade una capa de incertidumbre, ya que el episodio aparece circunscrito al ámbito mediático y no a un proceso judicial por falta de reporte oficial.

La policía de Nueva York no recibió denuncia formal por el robo del trofeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de una denuncia formal podría dificultar la recuperación del trofeo o el esclarecimiento de los hechos, aunque la propia tenista priorizó la recuperación sentimental por encima de cualquier proceso legal.

La comunidad deportiva internacional expresó mensajes de apoyo, reconociendo el valor humano por encima del material.

Trayectoria reciente en el US Open

En el plano deportivo, la participación de Sorana Cîrstea en el US Open incluyó una victoria en la primera ronda del cuadro individual.

Más tarde, fue derrotada en la segunda ronda por Karolina Muchova, una de las principales cabezas de serie del torneo y semifinalista de la edición anterior. En dobles, hizo dupla con Anna Kalinskaya, aunque fueron eliminadas en la primera ronda.

Cîrstea continúa su carrera tras el incidente y recibe apoyo de la comunidad deportiva (REUTERS/Amr Alfiky)

Nacida y residente en Rumania, Cîrstea acumula tres campeonatos individuales desde su debut como profesional en la Asociación de Tenis Femenino (WTA), dos de ellos en temporadas recientes.

Más allá del incidente, la jugadora se mostró agradecida por las muestras de apoyo, enfocándose en sus próximos compromisos y en preservar su pasión por el deporte, a pesar de episodios adversos como el de Nueva York.

El caso del trofeo robado retrata tanto la vulnerabilidad de los deportistas fuera de las canchas, como el inquebrantable valor que confieren a los frutos de su esfuerzo y dedicación.