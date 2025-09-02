Un técnico argentino confesó que su sueño es dirigir a Boca: “Es como el Real Madrid, uno de lo más grandes del mundo”

Israel Damonte reveló su sueño de dirigir a Boca Juniors (En Boca de Todos)

Israel Damonte reveló su sueño de dirigir a Boca Juniors y hasta comparó al club de la Ribera con el Real Madrid, una de las instituciones más prestigiosas del fútbol mundial. Tras su salida de Sarmiento en octubre de 2024, el entrenador permanece sin club y no aceptó nuevas propuestas, aguardando una oportunidad que lo motive.

En una entrevista concedida al canal En Boca de Todos, el técnico de 43 años manifestó su deseo de liderar al equipo xeneize, al que definió como “el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo”.

A pesar de los rumores que lo vinculaban como posible mánager de Boca Juniors tras la disolución del Consejo de Fútbol, el propio Damonte desmintió cualquier contacto con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. “Nada. Pasa que soy ‘puteable’. Es mucho de las redes, de ‘Che, ¿a quién ponemos?’. Aparte dijeron que iba como director deportivo, cualquier cosa”, aclaró el DT.

En la entrevista, Damonte fue consultado sobre su interés en dirigir a Boca Juniors y respondió sin titubear: “Sí, obviamente”. Profundizó en su preparación diaria para estar listo ante un desafío de esa magnitud, afirmando: “Me preparo todos los días para estar listo para un club como el Real Madrid y para mí, Boca es eso, porque es el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo. ¿A quién no le gustaría jugar o dirigir una institución como esa?”.

Damonte dirigió a Colón de Santa Fe, Arsenal de Sarandí, Sarmiento de Junín y a Huracán (Fotobaires)

El técnico, oriundo de La Plata, también compartió detalles de una conversación que mantuvo con Gustavo Alfaro, quien dirigió a Boca Juniors en 2019 y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. Según Damonte, Alfaro le transmitió la intensidad que implica estar al frente del club: “Él me decía que Boca es una selección, pero todos los días. La selección es solo cuando llegan los jugadores: esa semana se para el país y es una locura. Boca es eso todos los días”.

Damonte remarcó su inclinación por los retos, definiéndose como alguien que se anima a asumir desafíos de gran envergadura: “Yo soy de animarme”. Durante su carrera como director técnico, dirigió a Colón de Santa Fe, Arsenal, Huracán y el propio Sarmiento en dos etapas, acumulando experiencia en el fútbol argentino.

A pesar de su anhelo, Damonte nunca tuvo la oportunidad concreta de llegar a Brandsen 805 para dirigir al equipo. En su trayectoria como entrenador, enfrentó a Boca Juniors en tres ocasiones y en todas resultó derrotado.

Más allá de su interés por el club de la Ribera, Damonte también expresó admiración por el trabajo de Marcelo Gallardo en River Plate. En una entrevista realizada en 2022, destacó: “Más allá de algunos momentos y de los resultados que quizás no se le han dado, para mí el mejor sigue siendo Gallardo. Aunque el equipo no tiene el funcionamiento que él quiere, lo sigue demostrando año tras año y eso es importante”.