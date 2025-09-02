Matías Caruzzo dio detalles de la relación Riquelme-Palermo y contó un dato desconocido de la final de Libertadores 2012 que perdió Boca

Matías Caruzzo contó detalles desconocidos del día que Riquelme anunció su adiós de Boca post final de Libertadores 2012

La controversia en torno a la salida de Juan Román Riquelme tras la final de la Copa Libertadores 2012 volvió a cobrar fuerza luego de que Matías Caruzzo ofreciera una versión inédita sobre los hechos ocurridos en el vestuario de Boca Juniors. El ex defensor, quien fue titular en aquel partido decisivo ante Corinthians, detalló que la decisión del ídolo xeneize de abandonar el club se comunicó únicamente después de la derrota, desmintiendo así los rumores que señalaban que el plantel estaba al tanto antes del encuentro.

Durante una entrevista con Dupla Técnica, Caruzzo abordó sin evasivas el tema que durante más de una década alimentó especulaciones entre hinchas y medios. El ex zaguero central aclaró de entrada su relación con el ex capitán: “A mí me gusta decir la verdad, no doy vueltas. Y no soy amigo de Riquelme”. A continuación, reconstruyó la secuencia de hechos que marcaron aquella jornada en Brasil. Según su testimonio, la tarde previa al partido, un tuit publicado por el hermano de Riquelme encendió las alarmas en el entorno del equipo. “Lo que pasó fue un tuit del hermano la tarde previa del partido. Posteriormente jugamos y perdimos, jugamos recontra mal, tuvimos una situación de gol, Corinthians no más que eso, pero las que tuvo la metió y se terminó”, reconoció el futbolista al referirse al rendimiento del equipo en el estadio Pacaembú.

Matías Caruzzo integró el plantel de Boca que cayó en la final de la Libertadores 2012 ante Corinthians

Tras la derrota, el vestuario de Boca se convirtió en escenario de una noticia inesperada para la mayoría de los jugadores. “Después del partido, en el vestuario, nos comunicó que no iba a seguir jugando y se iba de Boca porque no tenía más fuerzas”, afirmó el defensor, quien insistió en que la decisión de Riquelme se conoció únicamente tras el pitazo final: “No fue antes del partido”.

La versión de Caruzzo también incluyó una autocrítica sobre la gestión de la información en las horas previas al encuentro. “Sí hubo una negligencia del hermano que tuiteó que iba a hacer un anuncio importante post final”, admitió el ex jugador, al tiempo que reconoció que ese mensaje generó incertidumbre entre los integrantes del plantel. “Sí hubo comentarios entre nosotros de ‘vos sabés algo?’ pero él lo dijo en el vestuario post partido”, agregó, subrayando que la comunicación oficial de la salida de Riquelme se produjo únicamente en la intimidad del vestuario.

La publicación del hermano de Riquelme que hace referencia Caruzzo, en la previa de la final de Copa Libertadores de Boca ante Corinthians en 2012

El contexto de la final de la Copa Libertadores 2012 estuvo marcado por la tensión y el malestar dentro del plantel, especialmente en la relación con la dirigencia. Caruzzo describió el ambiente que se vivía en la concentración: “Siempre hubo clima de final en el hotel”, aseguró, reforzando la idea de que la presión y la expectativa eran palpables desde antes del partido. Pero reconoció que lo que sí los desenfocó fue el tema Roncaglia. “Fue una sensación rara porque hasta último momento no sabíamos si viajaba o no. Incluso para él, que se sentía en una situación incómoda”. El problema con el lateral derecho fue que como ya estaba vendido, Boca no pagó un seguro y se perdió disputar esa final.

En otro orden, Caruzzo dio detalles de cómo era la convivencia de dos de los máximos ídolos de Boca: Riquelme y Palermo. “Esa pregunta también me la hacía yo. Es un tema que te metes ahí adentro y ves que tenés amigos, familiares hinchas de Boca, de River y todos te preguntan ¿es verdad? ¿Se saludan?“, comenzó su relato.

Juan Roman Riquelme festeja junto a Martín Palermo luego de convertir el tercer gol de Boca frente a Unión Maracaibo, correspondiente al grupo 3 de la copa Libertadores 2008 (FOTO NA)

Y también desmintió los rumores de que había una mala relación: “Yo estuve un año entero y la verdad que fue normal. ‘Buen día, hasta mañana’, charlas grupales donde hablaba uno u otro. Capaz que Martín tomaba mate con uno, Román con otro y yo con otro. Era eso, una relación normal. Nunca fueron amigos, como yo tampoco lo soy con ninguno de los dos”.

La trayectoria de Matías Caruzzo en Boca Juniors comenzó a mediados de 2010, cuando llegó procedente de Argentinos Juniors tras consagrarse campeón, en una transferencia de 2 millones de euros. Durante su paso por el club, disputó 94 partidos oficiales, anotó 2 goles, brindó 2 asistencias, recibió 17 tarjetas amarillas y fue expulsado en 2 ocasiones. Además, formó parte de los planteles que conquistaron el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012.