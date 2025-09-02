Las 11 figuras del fútbol que se quedaron sin club después del final del mercado de pases en Europa

Los clubes podrían contratarlos sin pagar grandes cantidades de dinero

El cierre del mercado de transferencias el pasado 1 de septiembre dejó a un grupo de futbolistas experimentados y de reconocido nombre sin equipo, configurando así un listado de agentes libres destacados en Europa tras el último periodo de fichajes. Entre las principales figuras que se encuentran disponibles sobresalen ex jugadores de la Premier League, campeones internacionales y talentos que todavía despiertan interés en grandes clubes.

En el arco, la lista incluye perfiles para distintas necesidades. Rui Patrício (AlAin) y Fraser Forster (Tottenham Hotspur), ambos de 37 años, mantienen plena vigencia y afrontan su condición de libres tras abandonar la portería de clubes top en la última década. También se suman opciones más jóvenes como Fran Vieites, quien completó 16 partidos oficiales la pasada temporada con el Real Betis repartidos entre liga, copa y competiciones europeas.

La defensa cuenta con alternativas codiciadas, donde el japonés Takehiro Tomiyasu se destaca como el agente libre de mayor valoración de mercado (casi 18 millones de euros, según cifras de Transfermarkt). Su etapa en el Arsenal terminó mediante una rescisión pactada de contrato en este mercado. Tomiyasu solo pudo disputar seis minutos en la temporada 2024-2025 debido a lesiones en la rodilla y se estima que su recuperación se pueda prolongar hasta tres meses más, un factor que complica su inminente integración a otro club europeo.

En ese sector también sobresalen defensores experimentados como Raúl Albiol (Pisa S. C.), con trayectoria en España y el fútbol continental, y especialistas en la banda izquierda como Sergio Reguilón (Tottenham), Juan Bernat (Getafe), Layvin Kurzawa (Boavista) y Benjamin Mendy. Todos enfrentan la oportunidad de negociar su regreso a competiciones de primer nivel fuera del tradicional periodo de mercado, tras dejar atrás contratos en la Premier, LaLiga y la Ligue 1.

Tomiyasu se convirtió en agente libre (Reuters)

El mediocampo ofrece perfiles de control y llegadas al área. Miralem Pjanic (CSKA de Moscú) y Oriol Romeu (ex Barcelona) suman experiencia en ligas top europeas y aportan variantes tanto en la contención como en la construcción ofensiva. Dentro de los mediapuntas se encuentran Christian Eriksen (Manchester United), Rafinha y Dele Alli (Como), futbolistas técnicos y con recorrido internacional que aguardan una nueva oportunidad tras sus recientes desvinculaciones contractuales.

Las bandas presentan opciones para diversos estilos de juego. Lorenzo Insigne (Toronto FC) y Cristian Tello aportan desequilibrio por izquierda, mientras que Hakim Ziyech (Al-Duhail SC), quien cumplió un ciclo breve en el fútbol de Qatar, quedó libre para volver a competir en Europa. La presencia de extremos polivalentes como Willian (Fulham) amplía las posibilidades para clubes que buscan reforzar su ataque sin desembolso en transferencias.

En el ataque, la nómina de agentes libres incluye delanteros de recorrido por ligas principales del continente. Wissam Ben Yedder (Sepahan FC), Kelechi Iheanacho (Middlesbrough F. C), Paco Alcácer (Sharjah F.C) y Diego Costa (Gremio) suman goles en Francia, España, Inglaterra y competiciones internacionales. Su situación contractual permite negociaciones inmediatas y posibles incorporaciones estratégicas fuera de calendario.

Diego Costa está sin equipo (Reuters)

Las reglas del mercado permiten que todos estos futbolistas, al no estar protegidos por un contrato en vigor, puedan ser inscritos en cualquier momento. Esta flexibilidad resulta especialmente atractiva para direcciones deportivas que buscan alternativas con poca inversión y experiencia comprobada en la alta competencia.

La ventana de transferencias dejó inversiones récord, como la llegada de Alexander Isak, Florian Wirtz o Benjamin Sesko a nuevos destinos, lo que llevó la atención a fichajes de gran impacto. Sin embargo, la oportunidad de incorporar nombres reconocidos sin coste de traspaso mantiene vigencia en la agenda de varios clubes europeos.

El once de figuras libres y un nutrido banco de suplentes

Portero: Rui Patrício

Defensas: Takehiro Tomiyasu, Raúl Albiol, Rúben Semedo, Sergio Reguilón

Centrocampistas: Oriol Romeu, Miralem Pjanić

Extremos: Lorenzo Insigne, Hakim Ziyech

Mediocentro ofensivo: Christian Eriksen

Delantero: Wissam Ben Yedder

Suplentes: Fraser Forster, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Dele Alli, Rafinha, Kelechi Iheanacho, Paco Alcácer, Diego Costa, Cristian Tello, Willian.