Ganó el Balón de Oro, volvió tras una larga lesión, pero su equipo perdió no levanta y aclaró: “No soy Messi”

Rodri volvió después de su dura lesión

El regreso de Rodri al once titular del Manchester City tras una prolongada ausencia a causa de una dura lesión no logró revertir el flojo comienzo de temporada en el equipo dirigido por Pep Guardiola. En su primer compromiso como titular (desde septiembre de 2024), el volante español completó los 90 minutos en la derrota frente al Brighton, resultado que marcó la segunda caída consecutiva para los Citizens.

Tras el tropiezo, el mediocampista ofreció una analítica autocrítica sobre el momento que atraviesa el conjunto británico y su propio proceso de recuperación. La figura que había sido galardonada con el Balón de Oro, subrayó la dificultad de retomar a su mejor versión después de casi un año alejado de las canchas debido a la rotura de ligamento cruzados. “No soy Messi. No voy a volver y hacer que el equipo gane una y otra vez. Esto es un trabajo colectivo. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando se ganaba, necesitaba a todos los compañeros. Es una cuestión de todos”, subrayó después de su regreso.

El español insistió en la necesidad de tiempo para readaptarse al ritmo competitivo y advirtió que su sola presencia no garantiza victorias. “Tengo que recuperarme y alcanzar mi mejor nivel. Por volver no vamos a ganar. Esto es un deporte colectivo y espero que tras el parate de la fecha FIFA estemos mucho mejor”, enfatizó.

La autocrítica de Rodri se extendió al análisis del rendimiento global del Manchester City. El mediocampista reconoció que el equipo atraviesa una fase de transición, marcada por la incorporación de nuevos jugadores y cambios en el plantel, aunque rechazó que estos factores sirvan de justificación para los resultados adversos. “Nos falta algo, esa es la realidad. Con los cambios y los nuevos refuerzos, es difícil, pero estas no son excusas. Aprovecharemos el descanso para despejar la mente y volver más fuertes”, destacó.

En su diagnóstico, el madrileño identificó errores básicos como una de las causas del bajo rendimiento. “Necesitamos mirarnos a nosotros mismos para recuperar el nivel de antes. Algunos de los errores que cometemos, son errores de niños”, señaló.

La derrota ante el Brighton y la autocrítica de Rodri llegan en un contexto de presión para el Manchester City, que se prepara para afrontar una nueva presentación en la Premier League, en lo que significará el derby frente al Manchester United.

Por su parte, la selección española está concentrada para comenzar a preparar los partidos ante Bulgaria y Turquía, los dos primeros de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial del próximo año que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

La actual campeona de Europa viajará a Sofía, donde se presentará en el Estadio Vasil Levski, frente a Bulgaria; y luego se trasladará a Konya, donde el domingo 7 jugará su segundo encuentro del grupo ante Turquía.

Rodri Hernández fue una de las principales novedades en la lista elaborada por el entrenador, Luis de la Fuente, quien también llamó a Dani Carvajal (Real Madrid), ambos ya recuperados de sus graves lesiones de rodilla. Además, incluyó al extremo Jesús Rodríguez, del Como.

Entre los 26 seleccionados, también está Yeremy Pino, ahora nuevo jugador del Crystal Palace. “Estamos con mucha ilusión, como siempre, por representar a la selección y defender al país. Esperamos que sean dos victorias muy bonitas para nuestro país y nuestra selección”, valoró el ex del Villarreal.