Empujones y reclamos airados: el tenso momento que protagonizó Carlos Tevez tras la derrota de Talleres ante Riestra

Reacción de Tevez en la derrota de Talleres

Talleres de Córdoba sumó una nueva decepción y el público reaccionó con ira. En la última presentación en el mítico Mario Alberto Kempes, el conjunto de Carlos Tevez cayó frente a Deportivo Riestra y el malestar se apoderó de La T.

Un gol anulado a Federico Girotti que pudo cambiar el destino del espectáculo y el grito de Jonatan Goitía que vulneró la resistencia de Guido Herrera marcaron el desconcierto generalizado cuando el cronómetro imponía una nueva frustración cordobesa.

La máxima tensión se vivió cuando el cuarto árbitro, Agustín Vegetti, levantó el cartel para informar que Bryan Ferreyra había adicionado cinco minutos en el complemento. Fue entonces cuando comenzaron los reclamos, cargados de insultos y amenazas.

El primero en protestar fue Pablo Pérez, colaborador de Tevez en el banco de suplentes de Talleres. El ex volante de Newell’s le exigió con vehemencia al juez el escaso tiempo a recuperar. Y luego se involucró el propio Apache, quien en un principio intercedió para separar a los involucrados, pero terminó empujando a la autoridad con una clara postura amenazante.

Cuando finalizó el compromiso, desde las tribunas se escuchó el tradicional “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, en referencia al pésimo presente que atraviesa el combinado cordobés. Es que en Talleres reina una duda constante: ¿Podrá Carlos Tevez revertir la mala actualidad del equipo o será el momento en que deba dar un paso al costado? Lo cierto es que La T suma 461 minutos sin convertir goles, y lleva 5 presentaciones sin alegrías.

La escasa producción del equipo desde la llegada del estratega con pasado en Rosario Central e Independiente se afianza en que de los siete partidos que dirigió, sólo pudo ganar en una oportunidad (2-1 ante el Rojo). Luego acumuló dos empates (contra Godoy Cruz y San Martín de San Juan que concluyeron sin goles) y cuatro derrotas (2-1 frente a San Lorenzo, 1-0 contra Lanús, 3-0 frente a Atlético Tucumán y 1-0 con Riestra).

“Yo creo que es más mental, que otra cosa. En tres partidos tuvimos muchas situaciones de gol y hoy el equipo buscó por todos lados”, analizó el DT en conferencia de prensa. Y agregó: “Obvio que es una situación de mierda. Nos hacemos cargo de lo que nos toca. Pero hay que seguir trabajando para adelante”.

Lejos de dimitir, el Apache sostuvo que seguirá luchando por revertir el momento: “Hoy encontré el equipo que a Carlos Tevez le gustaría tener en el futuro. Hay que seguir. Algún día esto se tiene que dar vuelta. El equipo tiene un rumbo, pero lamentablemente, no la estamos metiendo”.

Con relación a la falta de gol, el ex delantero de la Juventus, Manchester City, Boca, West Ham y Corinthians, entre otros equipos, destacó: “Cuando menos lo esperemos el gol va a llegar. Lo trabajamos. No se olvidaron de hacer goles los pibes, creo que es un problema mental”.

“Hoy los vi mucho más enteros. Sabíamos que Riestra era un equipo que tiene en claro su idea de juego. Si seguimos trabajando de la misma manera algún día esto se tiene que dar vuelta”, insistió Tevez. Y concluyó: “Este no es momento para lamentarse. Hay que estar frío y saber la situación que estamos viviendo. Como líder, tengo que estar tranquilo y buscar la mejor solución”.

Sin dudas, el parate de la actividad por la doble fecha FIFA de las Eliminatorias rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene le vendrá bien al Apache para elaborar un plan de cara a los próximos compromisos en condición de visitante frente a Tigre (14 de septiembre a las 20) y Rosario Central (21 de septiembre a las 19). Es decir, que Talleres recién volverá a encontrarse con su público el 27 de septiembre, cuando reciba a Sarmiento de Junín. Para esas alturas, en La T esperan contar con una actualidad diferente.