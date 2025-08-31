Deportes

La llamativa reflexión de Paredes ante la chance de que Messi juegue ante Venezuela su último duelo oficial con la Selección en el país

El mediocampista fue figura en el triunfo de Boca ante Aldosivi: regaló una asistencia en el 2-0 en Mar del Plata

Paredes y Messi, juntos en
Paredes y Messi, juntos en la Selección (REUTERS)

Leandro Paredes volvió a ser determinante en el tercer triunfo consecutivo de Boca Juniors, que lo aleja fin de semana a fin de semana de la crisis futbolística en la que se vio envuelto. El mediocampista, de 31 años, ejecutó con maestría el córner para que Rodrigo Battaglia anotara de cabeza el 2-0 definitivo ante Aldosivi en Mar del Plata, cuando los locales apretaban en busca del empate.

Desde su precisión, el Xeneize se acomodó a dos puntos de Barracas Central, líder de la Zona A, disputadas siete jornadas del Torneo Clausura. Y está sacando pasaje para la próxima Copa Libertadores a partir de la Tabla Anual. “Estoy feliz, disfrutando mucho, viviendo lo que quería vivir, hoy día mejor porque estamos ganando”, subrayó el ex Roma y PSG, quien también protagonizó una tensa gresca con Cabral.

“Somos conscientes de que tenemos gente que va muy bien de arriba, que gana en las dos áreas, era importante para nosotros concentrarnos en esas jugadas y lo aprovechamos de la mejor manera”, dijo sobre los dos goles por la vía aérea: el primero llegó luego de una recuperación y un centro de Carlos Palacios, que derivó en el testazo preciso de Lautaro Di Lollo.

“¿Para qué estamos? Nos vemos para preparar cada partido de la mejor manera, ahora tenemos quince días, pienso en la Selección y cuando vuelva pensaré en el partido contra Central -en el que se medirá ante Ángel Di María- de la mejor manera", intentó no sumar presión a un equipo de Miguel Ángel Russo que parece comenzar a crecer.

Luego de quebrar la histórica racha de 12 partidos sin triunfos, Boca va encontrándose con buenas sensaciones. “Era lo que necesitábamos, confianza, no solo como grupo sino individual, muchos jugadores van ganando confianza, creciendo muchísimo, juegan de la mejor manera, tienen ganas de seguir creciendo y conseguir cosas; vamos por el buen camino”, diagnosticó.

“Para mí el tema de confianza ayudó muchísimo, estamos consolidando un muy buen grupo, hay gente que quiere lograr cosas importantes con esta camiseta, hoy no se jugó muy bien pero se ganó”, concluyó sobre el análisis del duelo ante el Tiburón.

Paredes, campeón del mundo y bicampeón de América con la Albiceleste, se dispuso a cambiar el chip para enfocarse en los duelos ante Venezuela y Ecuador, que decretarán el epílogo de las Eliminatorias.

El próximo jueves, en el Monumental y ante la Vinotinto, es probable que se dé un hito: el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en territorio argentino. El propio capitán aceptó que puede tratarse de un cotejo especial. Ante esta evidencia, Paredes dejó una llamativa reflexión.

“No estoy preparado todavía para esa noticia, lo disfrutaré hasta el último día, cuando él decida no estar más en la Selección; lo decidirá él, pero yo estoy negado a eso, así que no lo voy a pensar”, sorprendió.

