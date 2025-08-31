Deportes

La FIA le entregó un reconocimiento al Automóvil Club Argentino en el Congreso Americano de la entidad

El ACA fue distinguido por su proyecto de innovación institucional. Mohammed Ben Sulayem, titular de la entidad que rige el automovilismo a nivel mundial, le entregó el premio a César Carman

Guardar
La presencia del ACA se
La presencia del ACA se lució durante el Congreso

El Automóvil Club Argentino (ACA) fue distinguido por su proyecto de innovación institucional durante el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), celebrado en Asunción del Paraguay, donde se consolidó su papel como referente regional en el desarrollo del automovilismo y la movilidad.

En el marco de este encuentro, el ACA también anunció la llegada de los FIA Esports Sudamérica 2025 a la Argentina, con la primera fecha programada para el 14 de noviembre en la sede central de la entidad en la Ciudad de Buenos Aires, evento que reunirá a representantes de más de 15 países.

La ceremonia, que contó con la presencia de 33 delegaciones de clubes de las Américas, fue encabezada por el presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. El reconocimiento al ACA se otorgó en el contexto del “Desafío de Innovación” (FIA Innovation Challenge 2025), una iniciativa que distingue a los proyectos más destacados de la red de clubes de la región americana. El proyecto galardonado, titulado “Somos equipo – La fuerza de la unidad en acción”, promueve el trabajo colaborativo como motor de transformación institucional.

César Carman, presidente del ACA, recibió la distinción en Asunción y fue felicitado por Ben Sulayem por el compromiso de la entidad con el automovilismo argentino y regional. Carman subrayó la importancia de participar en un evento que calificó como “una referencia ineludible del calendario internacional del automovilismo y la movilidad”, y valoró el acompañamiento de organizaciones que buscan alcanzar los máximos estándares de calidad, el desarrollo regional y el compromiso con el futuro.

Durante su intervención, Carman remarcó que encuentros como el Congreso Americano de la FIA resultan “fundamentales” para profundizar los lazos que potencian el ecosistema del deporte motor, impulsan los avances en movilidad y tecnología automotriz, y contribuyen a mejorar la calidad de la educación y la seguridad vial. En sus palabras, “aquí se unen la dedicación, la pasión y la responsabilidad”.

Por su parte, Ben Sulayem destacó ante los participantes, en un evento organizado localmente por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), que la federación está “mejorando e innovando en todos nuestros sectores y reuniendo a una comunidad apasionada para compartir conocimientos e ideas, dentro de una federación conectada a nivel mundial, líder en el mundo del automovilismo y la movilidad”. El presidente de la FIA también celebró el avance de la movilidad y los deportes de motor en el continente americano, señalando que “están evolucionando a un ritmo veloz”.

El momento de la entrega
El momento de la entrega del premio: por el ACa recibió su titular, César Carman

Un momento relevante del congreso fue el anuncio de la incorporación del Rally del Paraguay al calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA por primera vez, hecho que Ben Sulayem calificó como un “hito histórico para los deportes de motor en América del Sur”.

Ben Sulayem manifestó su respaldo a la posibilidad de que el WRC y otras categorías FIA de automovilismo regresen a la Argentina. Expresó que “es bueno estar en un lugar donde te quieren, donde sos bienvenido”, y elogió a la delegación del ACA al afirmar que “Argentina se merece el evento”, resaltando que “son más dinámicos”, “quieren marcar la diferencia” y “son serios sobre el deporte”. Concluyó: “Tenemos que apoyarlos”.

El ACA, a través de su presidente, explicó que el proyecto premiado representa un eje central en la estrategia de la institución, que atraviesa un período de crecimiento orientado al siglo XXI. Carman detalló que el club se enfoca en nuevos procesos de innovación, el desarrollo de alianzas estratégicas y la renovación de las metodologías de trabajo y atención. Según sus palabras, “este reconocimiento de la FIA lo que nos dice es que vamos en la dirección correcta”.

Santiago Peña, presidente de Paraguay,
Santiago Peña, presidente de Paraguay, César Carman, titular del ACA, y Ben Sulayem, de la FIA

La presentación oficial de los FIA Esports Sudamérica 2025 en la Argentina refuerza el liderazgo regional del ACA, tanto en materia de innovación institucional como en la promoción del automovilismo digital. La competencia, que tendrá su primera fecha en Buenos Aires, reunirá a más de 15 países y sus representantes gamers.

Temas Relacionados

FIAACAautomovilismodeportes-argentina

Últimas Noticias

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el título de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders: hora, TV y formaciones

Las Garzas jugarán la final contra los Rave Green en el Lumen Field, desde las 21:00 (hora argentina). La transmisión estará a cargo de Apple TV

El Inter Miami de Lionel

El catastrófico GP de Países Bajos de Ferrari: así fueron los abandonos de Hamilton y Leclerc

La escudería italiana tuvo un fin de semana para el olvido en Zandvoort, donde puso en riesgo su posición en el Campeonato de Constructores

El catastrófico GP de Países

Qué dijo la Reina Máxima sobre Colapinto y la entrevista que casi le hace romper el protocolo

Máxima Zorreguieta disfrutó del ambiente de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos

Qué dijo la Reina Máxima

El filoso mensaje del representante de Colapinto tras la gran carrera del argentino en Países Bajos

Jamie Campbell-Walter respaldó a su pupilo luego de que lograra un 11º puesto tras las críticas de Flavio Briatore, hombre fuerte de Alpine: “Sin importar lo que digan los demás, estás entregando todo”

El filoso mensaje del representante

Dejó las críticas atrás: los elogios de Flavio Briatore a Colapinto luego del GP de Países Bajos de F1

El asesor ejecutivo de Alpine reconoció la labor del piloto argentino que acarició los puntos en Zandvoort

Dejó las críticas atrás: los
ÚLTIMAS NOTICIAS
De vestidos etéreos a transparencias:

De vestidos etéreos a transparencias: los hitos del cónclave que reunió a referentes de la moda argentina

Por 50 balas: investigan por contrabando a un ex diputado neuquino en Chile

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “El dólar no está atrasado”

Alerta global por la prevalencia de la anemia en mujeres: cuáles son los síntomas clave

El Senado reactivará la emergencia en discapacidad, pero se abrió una puja entre los bloques por el temario

INFOBAE AMÉRICA
Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

La increíble histora de la pintura robada por los nazis que apareció en Argentina y volvió a desaparecer

TELESHOW
El sensual video de La

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates

El provocativo comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara: “No laburó nunca”

Emanuel Ortega habló del calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido: “Yo no terminaba de salir de mi asombro”

El llamativo tatuaje de Thiago Medina después de su polémica separación de Daniela Celis

La increíble fiesta sorpresa que le organizó Nico Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños: “No podía reaccionar”