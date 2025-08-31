La FIA le entregó un reconocimiento al Automóvil Club Argentino en el Congreso Americano de la entidad

La presencia del ACA se lució durante el Congreso

El Automóvil Club Argentino (ACA) fue distinguido por su proyecto de innovación institucional durante el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), celebrado en Asunción del Paraguay, donde se consolidó su papel como referente regional en el desarrollo del automovilismo y la movilidad.

En el marco de este encuentro, el ACA también anunció la llegada de los FIA Esports Sudamérica 2025 a la Argentina, con la primera fecha programada para el 14 de noviembre en la sede central de la entidad en la Ciudad de Buenos Aires, evento que reunirá a representantes de más de 15 países.

La ceremonia, que contó con la presencia de 33 delegaciones de clubes de las Américas, fue encabezada por el presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. El reconocimiento al ACA se otorgó en el contexto del “Desafío de Innovación” (FIA Innovation Challenge 2025), una iniciativa que distingue a los proyectos más destacados de la red de clubes de la región americana. El proyecto galardonado, titulado “Somos equipo – La fuerza de la unidad en acción”, promueve el trabajo colaborativo como motor de transformación institucional.

César Carman, presidente del ACA, recibió la distinción en Asunción y fue felicitado por Ben Sulayem por el compromiso de la entidad con el automovilismo argentino y regional. Carman subrayó la importancia de participar en un evento que calificó como “una referencia ineludible del calendario internacional del automovilismo y la movilidad”, y valoró el acompañamiento de organizaciones que buscan alcanzar los máximos estándares de calidad, el desarrollo regional y el compromiso con el futuro.

Durante su intervención, Carman remarcó que encuentros como el Congreso Americano de la FIA resultan “fundamentales” para profundizar los lazos que potencian el ecosistema del deporte motor, impulsan los avances en movilidad y tecnología automotriz, y contribuyen a mejorar la calidad de la educación y la seguridad vial. En sus palabras, “aquí se unen la dedicación, la pasión y la responsabilidad”.

Por su parte, Ben Sulayem destacó ante los participantes, en un evento organizado localmente por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), que la federación está “mejorando e innovando en todos nuestros sectores y reuniendo a una comunidad apasionada para compartir conocimientos e ideas, dentro de una federación conectada a nivel mundial, líder en el mundo del automovilismo y la movilidad”. El presidente de la FIA también celebró el avance de la movilidad y los deportes de motor en el continente americano, señalando que “están evolucionando a un ritmo veloz”.

El momento de la entrega del premio: por el ACa recibió su titular, César Carman

Un momento relevante del congreso fue el anuncio de la incorporación del Rally del Paraguay al calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA por primera vez, hecho que Ben Sulayem calificó como un “hito histórico para los deportes de motor en América del Sur”.

Ben Sulayem manifestó su respaldo a la posibilidad de que el WRC y otras categorías FIA de automovilismo regresen a la Argentina. Expresó que “es bueno estar en un lugar donde te quieren, donde sos bienvenido”, y elogió a la delegación del ACA al afirmar que “Argentina se merece el evento”, resaltando que “son más dinámicos”, “quieren marcar la diferencia” y “son serios sobre el deporte”. Concluyó: “Tenemos que apoyarlos”.

El ACA, a través de su presidente, explicó que el proyecto premiado representa un eje central en la estrategia de la institución, que atraviesa un período de crecimiento orientado al siglo XXI. Carman detalló que el club se enfoca en nuevos procesos de innovación, el desarrollo de alianzas estratégicas y la renovación de las metodologías de trabajo y atención. Según sus palabras, “este reconocimiento de la FIA lo que nos dice es que vamos en la dirección correcta”.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, César Carman, titular del ACA, y Ben Sulayem, de la FIA

La presentación oficial de los FIA Esports Sudamérica 2025 en la Argentina refuerza el liderazgo regional del ACA, tanto en materia de innovación institucional como en la promoción del automovilismo digital. La competencia, que tendrá su primera fecha en Buenos Aires, reunirá a más de 15 países y sus representantes gamers.