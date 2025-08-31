Deportes

Conmoción en el fútbol chileno: un hincha murió durante el clásico Colo Colo-Universidad de Chile

Según indicaron las autoridades locales, la victima se cayó desde el techo del estadio Monumental de Santiago cuando intentaba cambiarse de sector

Un hincha de Colo Colo
Un hincha de Colo Colo murió durante el clásico frente a U de Chile (REUTERS/Ivan Alvarado)

La muerte de un aficionado en el estadio Monumental de Santiago marcó el desarrollo del superclásico chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Según confirmó la Policía chilena, el incidente ocurrió este domingo, cuando el hincha cayó desde el techo del recinto mientras se disputaba el encuentro, que continuó sin interrupciones y con ventaja de 1-0 para el Cacique.

Un portavoz del departamento de Comunicaciones de la Policía chilena informó: “Efectivamente se registró un accidente que terminó con una persona fallecida en el Estadio Monumental”. La versión oficial indica que la víctima intentaba trasladarse de un sector a otro dentro del estadio en el momento de la caída, descartando que el hecho estuviera relacionado con disturbios.

El partido, que enfrentó a los dos equipos con mayor convocatoria del fútbol chileno, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. A pesar del accidente, las autoridades decidieron no suspender el encuentro, que continuó su curso habitual. La Policía reiteró que el suceso no tuvo vínculo con altercados ni incidentes violentos en las tribunas.

En abril, dos hinchas de
En abril, dos hinchas de Colo Colo fallecieron en la previa del duelo con Fortaleza (Photo by Javier TORRES / AFP)

De acuerdo con la información proporcionada por BioBioChile, el seguidor del equipo albo, cuya edad fue reportada en dos versiones distintas —31 y 39 años—, quedó inconsciente tras el impacto. Personal de emergencia lo trasladó de inmediato al hospital de La Florida, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El hecho tuvo lugar en pleno desarrollo del clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, lo que generó conmoción entre los asistentes y motivó la rápida intervención de las autoridades. El Fiscal Jorge Vitar, de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, se presentó en el estadio Monumental para encabezar las primeras diligencias investigativas. Por instrucción del fiscal, el OS9 fue designado para llevar adelante la investigación del caso.

Además, el medio trasandino detalló la secuencia de los hechos y la respuesta de los organismos de seguridad y salud. “El fanático de los albos habría intentado cambiarse de sector -desde Galvarino a Cordillera- en el recinto de Macul”, señala el reporte, subrayando la hipótesis inicial sobre las circunstancias que rodearon la caída.

Vale recordar que en abril de este año, dos hinchas de 13 y 18 años murieron en una avalancha previa al duelo frente a Fortaleza por la Copa Libertadores. En aquella ocasión, los hechos que desencadenaron la tragedia comenzaron cuando decenas de hinchas intentaron ingresar al estadio, presuntamente sin entradas, por los accesos de Tucapel y Caupolicán.

La presión de la multitud provocó el colapso de las rejas de seguridad, generando una estampida. En ese contexto, efectivos de Carabineros de la unidad de Control de Orden Público (COP) intervinieron utilizando un carro lanzagases. Durante la avalancha, una adolescente de 18 años y un niño de 13 años fueron aplastados por una reja que cedió ante la multitud.

En cuanto al clásico entre el Cacique y la U, terminó con victoria del local por 1 a 0. El único tanto del encuentro lo marcó Vicente Pizarro a los 81 minutos de juego.

Es preciso mencionar que Universidad de Chile se encuentra a la espera de la resolución de la Conmebol, por los graves incidentes que tuvieron lugar en Argentina, en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente.

