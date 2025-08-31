Deportes

Brilló en el Real Madrid y el Bayern Múnich, jugó tres Mundiales, ganó una Champions y a los 41 años debutó en el pádel profesional

Arjen Robben sorprendió al irrumpir en el circuito con un triunfo: “Me presenté con pocas expectativas, aunque intenté luchar en la pista y hacer todos los puntos posibles”

El debut de Arjen Robben en el pádel profesional generó una notable expectación. A los 41 años, el exfutbolista internacional, conocido por su paso por clubes como Real Madrid, Bayern de Múnich y Chelsea, se estrenó con victoria en el torneo FIP Bronze de Westerbork, una cita del circuito CUPRA FIP Tour organizada por la Federación Internacional de Pádel. Su presencia en la pista atrajo a cientos de aficionados interesados en presenciar el salto de una leyenda del fútbol a una disciplina en pleno auge, según relataron tanto AS como COPE.

En su primer partido, Robben formó pareja con su compatriota Werner Lootsma y se enfrentó a Ralph Boekema y Mark Weldmate, también exfutbolista. El encuentro se complicó desde el inicio: tras perder el primer set por 4-6, Robben y Lootsma igualaron el marcador con un 6-3 y, en un desenlace de alta tensión, remontaron en el tercer set, imponiéndose en el tie-break por 7-6. Durante el partido, salvaron hasta seis bolas de partido, una muestra de la competitividad que el exfutbolista mantiene fuera del césped.

Gracias a esta victoria, Robben y su compañero accedieron al cuadro principal del torneo. Sin embargo, la siguiente ronda presentó un desafío mayor: se midieron a Sten Richters y Thijs Roper, jugadores ubicados en los puestos 155 y 144 del ranking FIP, respectivamente. La experiencia y el nivel de los rivales se impusieron con claridad, y la pareja neerlandesa cayó por 6-1 y 6-0. A pesar de la derrota, Richters y Roper elogiaron a Robben, a quien calificaron como “el mejor exfutbolista profesional que sabe jugar al pádel”.

La participación del ex extremo no solo generó comentarios entre sus rivales, sino que también captó la atención de un público numeroso. Las gradas del club de Westerbork se llenaron de seguidores interesados en ver cómo el exjugador trasladaba su talento y espíritu competitivo a la pista de pádel.

El vínculo de Robben con el pádel se remonta a su etapa en Alemania, donde comenzó a practicar este deporte y llegó a jugar hasta tres veces por semana. Su afición lo llevó a construir una pista de pádel en el jardín de su casa y a participar en partidos de exhibición junto a otros exfutbolistas como Robin van Persie, así como con figuras destacadas del pádel como Juan Lebrón y Ale Galán. Además, ha invertido en clubes de pádel en Países Bajos, consolidando su compromiso con la disciplina.

Tras su retiro del fútbol en 2021, Robben ha mantenido un físico envidiable y una pasión intacta por el deporte. En declaraciones recogidas por COPE, el exfutbolista reconoció que su incursión en el pádel profesional empezó “con pocas expectativas, aunque intenté luchar en la pista y hacer todos los puntos posibles”. El neerlandés también admitió que no sabe si se tomará esta nueva faceta con la misma seriedad que su carrera futbolística.

Festejo con la casaca del Bayern Múnich (REUTERS/Michael Dalder/File photo)

El FIP Bronze de Westerbork, aunque es la categoría más baja del CUPRA FIP Tour, reunió a jugadores de renombre y se convirtió en el escenario ideal para que el exfutbolista demostrara que el talento y la competitividad pueden trascender disciplinas.

Al concluir su participación, Robben dejó claro que su aproximación al pádel se basa en el disfrute y la superación personal, manteniendo la pasión y el esfuerzo como motores principales de esta etapa.

Con los botines y la pelota, el neerlandés Robben disputó 21 temporadas en la élite. Ganó 30 títulos, incluyendo la Champions League con el Bayern Múnich. Disputó tres Mundiales y fue subcampeón en uno (Sudáfrica 2010). Ahora, encuentra la adrenalina competitiva en el pádel.

