Polémica: aterrizó en Alemania para unirse al Bayern Múnich, pero se lesionó el delantero titular y el Chelsea canceló la operación minutos antes de la firma

Chelsea canceló el traspaso de Jackson al Bayern Múnich minutos después de que el futbolista aterrizara en Alemania (AP Foto/Chris Szagola)

En los últimos días del mercado de pases del fútbol europeo se desató un enorme revuelo alrededor de una transferencia que se venía tejiendo hace varias semanas. El futuro de Nicolas Jackson en el Chelsea dio un giro inesperado tras la lesión de Liam Delap, lo que llevó al club londinense a cancelar el acuerdo de cesión que había alcanzado con el Bayern Munich. Según informaron, la directiva del cuadro londinense comunicó al conjunto Bávaro que el delantero debía regresar a Londres a horas de la firma, frustrando así una operación que ya estaba prácticamente cerrada. Sin embargo, el agente del futbolista subió una publicación en la que dejó en claro que no pretenden dar marcha atrás a la operación.

“El Chelsea ha informado al Bayern Múnich que no seguirá adelante con la cesión de Nicolas Jackson y le ha pedido que regrese a Londres tras la lesión de Liam Delap”, destacó el periodista especializado en el mercado de pases David Ornstein, en un artículo con The Athletic. Por su parte, Bild indicó que el futbolista “había aterrizado en Múnich el sábado por la tarde y tenía previsto someterse después a un reconocimiento médico”.

La situación se precipitó el sábado, cuando Delap sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la victoria de este sábado por 2-0 ante el Fulham, en la que Enzo Fernández marcó un tanto y brindó una asistencia. El delantero tuvo que abandonar el campo a los 14 minutos, señalando de inmediato molestias en el isquiotibial, y fue reemplazado por Tyrique George. El entrenador, Enzo Maresca, manifestó tras el encuentro que espera que el atacante esté fuera de las canchas durante aproximadamente ocho semanas, lo que deja al equipo con una plantilla ofensiva limitada.

El viaje en avión que aterrizó en Múnich con el futbolista y su agente (@FabrizioRomano)

La baja de Delap, sumada a la posible salida de Jackson, habría dejado al Chelsea con João Pedro como único punta disponible. Maresca explicó la situación al término del partido: “Con dos delanteros es suficiente, pero cuando uno de ellos está lesionado durante semanas, no es suficiente. Su lesión no pinta bien. Estaba a tope y se lesionó el tendón de la corva, así que eso requiere semanas”.

El traspaso de Jackson al Bayern Múnich parecía inminente. Según informó el portal inglés, ambos clubes habían alcanzado un acuerdo para un préstamo de una temporada con opción de compra. El coste de la cesión ascendía a 15 millones de euros, mientras que la cláusula de fichaje se fijaba en 65 millones de euros para el verano de 2026.

“A Jackson se le ha dado permiso para viajar. Y ha pactado un precontrato con el Bayern en caso de que se ejerza la opción de compra”, informó por su parte el periodista Ben Jabobs, cronista inglés especializado en transferencias. En medio de todo esto, Diomansy Kamara, agente del ex atacante del Villareal, subió una historia a su Instagram personal en el que dejó un mensaje contundente: “No vamos a volver atrás. El avión no va hacia atrás. Múnich...”

“Jackson aterrizó en Alemania el sábado para completar su traspaso, pero le comunicaron que tenía que volver a Inglaterra”, lo resumió en el Daily Mail el cronista Kieran Gill. “Se cree que el delantero senegalés de 24 años no estaba muy contento al enterarse de la decisión que se había tomado”, agregó. El periódico The Guardian expuso que “la postura del Chelsea es que no se ha firmado ningún contrato y que deben proteger los intereses del club”, por lo que le “han informado al Bayern que el acuerdo no se concretará”.

El futbolista ya se encontraba en Múnich para realizarse la revisión médica y firmar contrato con el Bayern

Con este panorama, la transferencia del atacante senegalés de 24 años quedó en el aire y a la espera de una resolución final. ¿El condimento especial de la historia? El próximo 17 de septiembre a las 16:00 (hora de Argentina), Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena al Chelsea por la primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

En la última temporada, en la que los Blues se consagraron campeón del Mundial de Clubes y de la UEFA Conference League, Nicolas Jackson fue un activo importante en la planificación de Enzo Maresca. En un total de 37 partidos, el senegalés convirtió 13 goles y brindó seis asistencias. No obstante, Chelsea fichó a João Pedro (63 millones de euros) y Liam Delap (35 millones de euros) en el presente mercado de pases, algo que dejó relegado al africano y rápidamente buscó una salida.

En medio de esta polémica, Chelsea anunció de forma oficial la contratación de Alejandro Garnacho proveniente del Manchester United. De esta manera, el cuadro de la Premier League ya desembolsó una cifra aproximada a los 279 millones de euros, aunque recaudó más de 300 millones, según informó el sitio especializado Transfermakt.