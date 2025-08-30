Deportes

De un pasado de lesiones a protagonista del US Open: así fue la transformación física de Jack Draper

El británico sorprendió en Nueva York con una imagen renovada gracias a estrictas rutinas diarias de gimnasio, ejercicios aeróbicos y un cambio de mentalidad

Por Ramiro Manera

Guardar
El tenista británico atribuye su
El tenista británico atribuye su cambio a un entrenamiento disciplinado tras superar lesiones y busca consolidarse en la élite mundial (REUTERS/Kevin Lamarque)

La presencia de Jack Draper en el US Open de Nueva York ha generado un intenso debate. El tenista británico, ubicado en el quinto puesto del ranking mundial, ha mostrado una musculatura mucho más definida, lo que ha despertado la atención de aficionados y medios especializados.

Este cambio, comparado por la BBC con el de un luchador de la WWE, convirtió al jugador en uno de los protagonistas más comentados en el inicio del torneo.

Cambio motivado por lesiones y búsqueda de superación

Con apenas veintitrés años, Draper presenta unas cifras impactantes: una estatura de 1,93 metros y un peso de 84 kilos, según el perfil oficial del ATP Tour.

Esta transformación física responde tanto a las exigencias del tenis profesional como a la urgencia de dejar atrás los problemas físicos que lo han perseguido en los últimos meses.

La musculatura definida de Draper,
La musculatura definida de Draper, comparada con la de un luchador de la WWE, genera debate entre aficionados y medios especializados (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El detonante de este cambio fue una serie de lesiones que relegaron al británico y le impidieron jugar en los torneos previos al US Open, incluidos los Abiertos de Cincinnati y Canadá.

A esto se sumó una temprana eliminación en Wimbledon, que reforzó la necesidad de fortalecer su cuerpo para estar a la altura de la exigencia y el ritmo del circuito.

Un entrenamiento enfocado en la fortaleza y la disciplina

Draper reconoció en entrevistas recientes que la mejora física ha exigido una dedicación excepcional. “He trabajado muchísimo para mejorar mi físico en la cancha”, afirmó Draper, quien atribuye su evolución a una combinación de factores genéticos y a los cambios en su enfoque hacia la preparación física.

Antes del proceso, el tenista admitió que solía evitar el gimnasio. Sin embargo, un cambio sustancial en su mentalidad lo llevó a incorporar la disciplina y la constancia como ejes centrales de su entrenamiento.

El nuevo enfoque físico y
El nuevo enfoque físico y mental de Draper le permite afrontar los retos del circuito con mayor energía y confianza (Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images)

El impacto de su nueva actitud queda reflejado en el énfasis que ha puesto en la fortaleza mental, pues considera que la perseverancia ha sido tan importante como la genética para lograr el físico actual.

El resultado no solo le ha dado una complexión más sólida, sino que también ha incrementado su confianza para competir al máximo nivel.

Rutinas exigentes y el desafío del tenis moderno

El enfoque de Draper incluye un programa diario de entrenamiento que inicia con fuerza y acondicionamiento. De acuerdo con distintos medios locales, el británico combina sesiones con pesas y ejercicios de resistencia al aire libre, en las que predominan las carreras y los ejercicios que ponen a prueba su capacidad aeróbica.

Este plan ha sido diseñado para optimizar la potencia, la agilidad y la flexibilidad, elementos considerados indispensables en el tenis actual.

El programa de entrenamiento de
El programa de entrenamiento de Draper combina fuerza, resistencia y agilidad para responder a las exigencias del tenis moderno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Men’s Fitness destaca que la preparación física de Draper responde a las demandas de un deporte cada vez más físico, en el que la diferencia se encuentra en la velocidad de reacción y la habilidad para mantener la intensidad durante largas jornadas.

Los ejercicios dirigidos específicamente a mejorar la velocidad de salida y la movilidad le han aportado ventajas frente a rivales menos preparados en ese aspecto.

Debut renovado y apoyo incondicional de sus seguidores

El regreso de Draper al plano competitivo se formalizó el 25 de agosto, cuando enfrentó a Federico Gómez en la primera ronda del US Open.

Esta nueva etapa llega marcada no solo por la recuperación tras las lesiones, sino por el interés de consolidarse entre la élite mundial del tenis. Su determinación es palpable tanto en sus declaraciones como en su actitud dentro de la cancha.

La transformación de Draper inspira
La transformación de Draper inspira a otros atletas y recibe el apoyo incondicional de sus seguidores en redes sociales (Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn)

En redes sociales, la transformación de Draper se refleja en las reacciones entusiastas de sus seguidores, especialmente en Instagram.

Allí, los mensajes de apoyo y los emojis con corazones y fuego se multiplican en cada publicación, dejando en evidencia el reconocimiento a su esfuerzo y su evolución. La imagen rejuvenecida del tenista se ha convertido en un símbolo de superación, atrayendo a un nuevo público que valora tanto la entrega como el resultado obtenido.

Meta: afrontar los retos con mayor energía y solidez

La nueva percepción de Draper sobre su propio cuerpo es positiva. El tenista señala que la renovación física ha elevado su energía y resistencia durante los partidos, lo que le permite afrontar cada desafío del circuito con una base más sólida que en el pasado.

En su entorno profesional, entrenadores y compañeros coinciden en que esa transformación será clave para su permanencia entre los mejores.

El regreso competitivo de Draper
El regreso competitivo de Draper en el US Open marca el inicio de una etapa enfocada en la superación y la constancia (Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images)

Estos ajustes, además de marcar un avance notorio en su rendimiento, tienen el potencial de inspirar a otros atletas en circunstancias similares.

Draper encara la temporada con el objetivo de consolidar su posición en el ranking y demostrar que la dedicación fuera de la cancha es tan determinante como la habilidad con la raqueta.

La evolución de su físico y su mentalidad abren un nuevo capítulo en su trayectoria, caracterizado por la determinación y la búsqueda constante de mejora.

Temas Relacionados

Jack DraperUS OpenTenis profesionalTransformación físicaNueva YorkNewsroom BUE

Últimas Noticias

Fútbol y memoria selectiva, la influencia de la nostalgia digital convierte errores en leyendas

El balón Jabulani y figuras como Ronaldo o Zidane son hoy exaltados en redes sociales bajo una mirada que omite datos y contextos menos favorables, según un análisis de The New York Times

Fútbol y memoria selectiva, la

Barracas Central venció 2-1 a Newell’s y es el líder de la Zona A del Torneo Clausura

El Guapo logró un trabajado triunfo en Rosario para desplazar de la cima a Estudiantes y soñar con la clasificación a las copas internacionales. En simultáneo, Banfield le ganó 1-0 a Tigre

Barracas Central venció 2-1 a

Dolor en el mundo del boxeo por la muerte de Pileta Maidana, primo del ex campeón mundial y manager de deportistas

Gustavo fue una pieza clave en la carrera pugilística del Chino Maidana y acompañó a otras figuras del boxeo

Dolor en el mundo del

Se confirmaron las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura: cuándo se jugará el clásico entre Independiente y Racing

El duelo más atractivo de la décima jornada tendrá lugar después de la serie de la Academia ante Vélez por los cuartos de la Libertadores. Todos los horarios

Se confirmaron las fechas 8,

El gesto más “repugnante” del US Open: un espectador le robó a un niño el regalo de un tenista y causó indignación

Kamil Majchrzak fue protagonista involuntario de la situación después de ganarle en cinco sets a Karen Khachanov

El gesto más “repugnante” del
ÚLTIMAS NOTICIAS
El juicio por el crimen

El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

Disminuyó un 80% el robo de cables feroviarios y aumentaron las detenciones por delitos en los trenes

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

Por qué se iluminaron de naranja los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Francia, Alemania y el Reino

Francia, Alemania y el Reino Unido presionaron a Irán en la ONU para evitar la reimposición de sanciones por su programa nuclear

El régimen de Maduro activó la segunda etapa del alistamiento de milicianos para “defender” al país

Rusia amenazó a Japón ante sus planes de desplegar misiles estadounidenses Typhon: “Tendremos que tomar las medidas”

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

TELESHOW
Tras las disculpas de Mirtha

Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto

La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”