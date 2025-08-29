Palmeiras anunció la contratación de una estrella de Brasil en la previa al duelo contra River por la Copa Libertadores

Andreas Pereira con la camiseta del Fulham en la Premier League (REUTERS/Isabel Infantes)

Palmeiras quiere volver a ser campeón en la Copa Libertadores y desembolsó una impactante suma de dinero para contratar a una de las grandes estrellas de la selección de Brasil. El Verdao oficializó la llegada de Andreas Pereira, algo que marca un nuevo capítulo en la ambiciosa estrategia de refuerzos del club paulista de cara al exigente cruce ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“¡Bienvenido a mayor campeón de Brasil, Andreas Pereira! El centrocampista de 29 años es nuestra nueva incorporación”, anunció Palmeiras en sus redes sociales. El jugador firmará contrato hasta diciembre de 2028, tras un acuerdo que implica el pago de 10 millones de dólares al Fulham de la Premier League, cifra que será abonada en cuotas durante los próximos cuatro años.

“El interés que Palmeiras ha mostrado en mí ha sido muy especial y gratificante. Agradezco a la presidenta Leila Pereira, al director deportivo Anderson Barros y al entrenador Abel Ferreira por confiar en mi trabajo y ofrecerme la oportunidad de vestir la camiseta de un club tan grande. Estoy deseando llegar a Brasil para unirme a mis nuevos compañeros y estar en la cancha para ayudar al equipo”, comentó Andreas Pereira en el comunicado oficial del club.

La transferencia de Pereira responde a la necesidad del Palmeiras de reforzar el mediocampo tras la salida del colombiano Richard Ríos, recientemente transferido al Benfica de Portugal. El club ya había sumado a Lucas Evangelista como alternativa en esa zona, pero la dirigencia apostó por el exjugador del Manchester United para aportar experiencia y polifuncionalidad antes del enfrentamiento por los cuartos de final de la Copa Libertadores con River Plate, previsto para el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con la revancha el 24 en el Allianz Parque de São Paulo, ambos encuentros a las 21:30.

El mensaje de Palmeiras para oficializar la contratación de Pereira

“Recibí innumerables mensajes de apoyo que me confirmaron que tomé la mejor decisión al aceptar la oferta del Palmeiras. Incluso se lo comenté a mis padres y a mi esposa: cuando te das cuenta de que una afición tan apasionada quiere que vengas a jugar a un gran club, te sientes bienvenido y seguro de haber tomado la decisión correcta”, añadió el futbolista.

El proceso de incorporación de Pereira se aceleró en las últimas semanas, luego de que el futbolista y su entorno comenzaran a evaluar alternativas ante la falta de minutos en el inicio de la nueva temporada en Inglaterra.

El club paulista, dirigido por Abel Ferreira, había intentado ficharlo en el primer mercado de 2025, pero tras dos meses de negociaciones, el jugador optó por permanecer en el Fulham. La situación cambió cuando el mediocampista quedó relegado al banco de suplentes, lo que motivó la reanudación de las conversaciones y el rápido avance hacia un acuerdo verbal de poco más de 10 millones de dólares.

El entrenador del Palmeiras ha buscado consolidar el mediocampo tras la partida del colombiano Ríos, una pieza clave en la temporada anterior. Durante la rotación, han participado futbolistas como Emiliano Martínez, Raphael Veiga, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno y Allan, aunque sin alcanzar la estabilidad deseada. La llegada de Pereira representa el duodécimo refuerzo del club en la temporada, sumándose a incorporaciones como el arquero Carlos Miguel, los defensores Bruno Fuchs y Micael, los laterales Khellven y Jefté, los mediocampistas defensivos Emiliano Martínez y Lucas Evangelista, y los delanteros Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa y Vitor Roque.

Andreas Pereira marcó tres goles en diez partidos con la selección de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

Nacido en Bélgica, Andreas Pereira desarrolló su formación en las divisiones juveniles del PSV Eindhoven, el PSG de Holanda y el Manchester United, donde inició su carrera profesional. Posteriormente, sumó experiencia en clubes como Granada, Valencia, Lazio, Flamengo y el propio Fulham. En su último equipo disputó 119 partidos, anotó diez goles y brindó 19 asistencias. Su paso por el Mengao durante 2021 y 2022 resultó especialmente relevante, con 53 partidos oficiales, 8 goles y 3 asistencias, aunque también protagonizó una jugada polémica en la final de la Copa Libertadores 2021, cuando una pérdida suya derivó en el gol que consagró campeón al Palmeiras.

En el plano internacional, Pereira ha sido convocado por la selección de Brasil, integrando la nómina de Carlo Ancelotti, aunque está ausente en la última lista. El futbolista considera que su regreso a Brasil le permitirá luchar por un lugar en el plantel que disputará el Mundial de 2026. Su contrato con el Fulham tenía vigencia hasta 2026, pero el interés del Palmeiras y la conveniencia económica facilitaron la operación.

La transferencia se produce en un contexto reglamentario que permite a los clubes de la Copa Libertadores modificar la lista de buena fe hasta 72 horas antes del inicio de la serie. Vale recordar que el Palmeiras viene de eliminar a Universitario de Perú por un global de 4-0 y, tras la transferencia de su joven figura Estevao al Chelsea, ha incorporado a jugadores como Vitor Roque y Ramón Sosa para mantener la competitividad. La expectativa por el cruce con River Plate es máxima, especialmente por el antecedente de la semifinal de 2020 y la importancia de la llave en la ruta hacia el título continental. El propio Abel Ferreira expresó: “La próxima etapa será difícil, pero seguimos como siempre”.