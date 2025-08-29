Deportes

Marcelo Saracchi dejó Boca y fue presentado como nuevo refuerzo del Celtic de Escocia

El defensor de 27 años, que había sido marginado del plantel Xeneize, buscará recuperar rodaje futbolístico en su cuarto paso por el Viejo Continente. No juega un partido oficial desde el 20 de junio

El futbolista de Boca Juniors llegó al club cedido por un año

Marcelo Saracchi fue presentado como nuevo jugador del Celtic de Escocia por el término de una temporada en calidad de préstamo desde Boca Juniors. El lateral izquierdo de 27 años se fue del Xeneize con dirección al fútbol escocés después de dos años con esta camiseta. En el último tiempo había dejado de estar en la consideración del entrenador Miguel Ángel Russo hasta el punto de no ser convocado en ninguno de los seis partidos que jugó el equipo durante el Torneo Clausura.

El tetracampeón local y ganador de 13 de las últimas 14 Ligas de Escocia hizo oficial la operación a través de sus redes oficiales: “El internacional uruguayo Marcelo Saracchi se ha incorporado al Celtic en calidad de cedido por el Boca Juniors durante toda la temporada, sujeto a la autorización internacional. ¡Bienvenido al Celtic, Marcelo!”.

Esto sucede a horas de un golpe deportivo inesperado para el cuadro verde y blanco, luego de haber quedado eliminado de la UEFA Champions League en el Repechaje de ingreso a la Fase Liga ante el humilde Kairat Almaty de Kazajistán. Los dirigidos por Brendan Rodgers no supieron cómo hacerle un gol en 180 minutos a un conjunto sin historia en la élite y cayeron 3-2 en los penales con el arquero kazajo de 21 años, Temirian Anarbekov, como gran figura: contuvo los remates de Adam Idah, Luke McCowan y Daizen Maeda.

Esta derrota los relegó a la Fase Liga de la UEFA Europa League. Celtic estuvo en el Bombo 2 y salió sorteado este viernes para medirse a la Roma y Bologna de Italia, Feyenoord y Utrecht de Países Bajos, SC Braga de Portugal, Estrella Roja de Serbia, Sturm Graz de Austria y Midtjylland de Dinamarca.

Celtic confirmó la contratación de
Celtic confirmó la contratación de Marcelo Saracchi

Saracchi arrojó sus sensaciones por este nuevo paso en su carrera, que será el cuarto en el Viejo Continente después de RB Leipzig de Alemania, Galatasaray de Turquía y Levante de España: “Estoy muy contento, tenía mucha ansiedad y ganas de venir. Conocí a mis compañeros, muy emocionado y con muchas ganas de entrenar y estar en la cancha junto al equipo. Ojalá que sea pronto”.

“Vine esta temporada un año. La idea es agarrar rodaje, juego, y experimentar una nueva Liga en la que no he jugado y me da mucha emoción jugar y conocerla”, analizó sobre sus expectativas en la Scottish Premiership. El charrúa disputó 52 partidos con Boca Juniors, en los que marcó cuatro goles y repartió cinco asistencias, aunque llega a Escocia sin actividad: no juega un encuentro oficial desde el 20 de junio, cuando ingresó 10 minutos en la derrota 2-1 contra Bayern Múnich por el Mundial de Clubes.

Más adelante, fue consultado por sus experiencias en el Xeneize y el Millonario, dos de los clubes más grandes del mundo, y ahora su elección de desembarcar en el máximo campeón liguero en Escocia junto al Rangers: “Es algo que disfruto. No es algo que me inhiba o no me deje entregar el 100%, al contrario; saca lo mejor de mí. Por eso también me gustan estos desafíos de jugar en clubes como Boca, River o Celtic. Son equipos con aficiones muy grandes que demandan muchísimo”.

El posteo de la pareja
El posteo de la pareja de Marcelo Saracchi luego de su salida de Boca al fútbol europeo

El defensor no había realizado declaraciones a la prensa antes de embarcar rumbo a Europa desde Ezeiza, pero su pareja, Luciana Jarque, utilizó sus redes sociales para exponer cómo había atravesado Saracchi estos últimos meses: “Las rachas malas no duran para siempre, y como familia siempre te vamos a seguir en esta carrera que a veces es tan cruel y lleva tanto sacrificio que nadie ve. Te amamos, Pepe”. Él republicó el mensaje y agregó: “Gracias, amor. ¡Los amo!”.

Marcelo Saracchi era uno de los futbolistas que estaba próximo a salir en este mercado de pases. El otro es Vicente Taborda, que será vendido al Panathinaikos de Grecia, luego de dos préstamos a Platense, donde se consagró campeón del Torneo Apertura. La entidad europea ofreció 4,5 millones de dólares por el 80% del pase del jugador y Boca se quedará con un 20% de la ficha para una futura transferencia. Platense recibirá un 10% correspondiente de la actual operación por derechos de “vidriera”, un ítem firmado en el último acuerdo con el Calamar que se prolongaba hasta fin de año.

Usará el número 36
Usará el número 36 (Crédito: @CelticFC)

El kit especial que llevaron

