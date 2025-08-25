Deportes

Dos futbolistas de Boca están a punto de ser vendidos a Europa: los millones que recaudará el club

En las próximas horas, el Xeneize se desprenderá de dos jugadores: uno no es tenido en cuenta por Miguel Russo y el otro hace tiempo es cedido a préstamo

En las horas decisivas del mercado europeo, Boca Juniors está a punto de transferir a dos jugadores clave que hasta ahora no formaban parte del plantel activo. Marcelo Saracchi y Vicente Taborda están a un paso de continuar sus trayectorias en Europa mientras la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, ultima detalles de ambas operaciones.

Marcelo Saracchi, lateral uruguayo de 27 años, llegó a Boca en agosto de 2023. Desde la salida de Marcos Rojo a Racing y con la llegada de Miguel Ángel Russo como entrenador, el defensor perdió lugar entre los convocados y terminó entrenándose apartado del plantel principal junto a otros jugadores en una cancha alternativa de Boca Predio. Su destino apunta al Celtic FC de Escocia, club que entabló negociaciones para incorporarlo a través de un préstamo con cargo y una opción de compra situada en el entorno de 2 millones de dólares. La operación podría cerrarse en cuestión de horas y esto permitiría a Boca liberar un cupo de extranjero en su nómina profesional.

Marcelo Saracchi no es tenido
Marcelo Saracchi no es tenido en cuenta por Miguel Russo en Boca (REUTERS/Cris Mattos)

La intención de transferir a Saracchi no surgió solo por el interés europeo sino por la falta de minutos y su condición contractual con el club argentino. El lateral suma 52 partidos y 4 goles con la camiseta azul y oro. Luego de ser marginado tras el Mundial de Clubes, su ciclo en Boca parece cercano al cierre. El futbolista busca volver a jugar con regularidad para aspirar a ser convocado por la selección uruguaya. Aunque su salida permitiría la incorporación de un refuerzo, desde el club manifestaron que se retiraron del mercado de pases.

Vicente Taborda, por su parte, tampoco integró el equipo principal en este semestre. El mediocampista, de 24 años y formado en las divisiones inferiores, será transferido al Panathinaikos de Grecia tras dos experiencias a préstamo en Platense, donde fue campeón del Torneo Apertura. El club griego ofreció 4,5 millones de dólares por el 80% del pase del jugador. La operación incluye que Boca conserve un 20% de la ficha para una futura transferencia y que Platense reciba el 10% correspondiente, tal como estipula el acuerdo vigente hasta diciembre, por derechos de “vidriera”.

Vicente Taborda, que dejó una
Vicente Taborda, que dejó una muy buena imagen en sus cesiones a Platense, jugará en Europa (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Taborda debutó en Boca Juniors en 2021 y desde entonces alternó su carrera entre el plantel profesional del club de La Ribera y la institución de Vicente López. Bajo las órdenes de Diego Martínez, tuvo escasa participación y regresó a Platense, donde su rendimiento captó la atención del fútbol europeo. En el Xeneize disputó 17 partidos y no marcó goles, mientras que en Platense resultó una pieza relevante en el reciente título local.

Estas salidas surgen cuando el mercado de pases local ya cerró, pero en Europa las transacciones se mantienen abiertas hasta principios de septiembre. Boca priorizó en esta ventana cerrar traspasos de jugadores que no son tenidos en cuenta y de esta manera optimizar los ingresos y evitar depreciación de activos.

En paralelo, surgió la oferta de Olympiacos de Grecia por Kevin Zenón, futbolista de Boca, aunque la dirigencia rechazó la propuesta de 7 millones de dólares por el 100% del pase. Fuentes vinculadas al club consultadas por TyC Sports mencionaron que el reciente incremento del impuesto a las transferencias decretado por el gobierno nacional —del 7,5% al 13,06%— impactó en la decisión de preservar al jugador ante una oferta considerada insuficiente, ya que el ingreso neto para el club habría descendido a unos 3,5 millones de dólares. Por ese motivo, la directiva de Boca aspira a que Zenón recupere protagonismo y eleve su valor en el futuro, ya que Russo lo ha relegado de la convocatoria en los últimos encuentros.

Temas Relacionados

argentina-deportesBoca JuniorsVicente TabordaMarcelo SaracchiMiguel RussoCeltic FCPanathinaikos

