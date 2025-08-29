Deportes

La cruda reflexión del DT de la U de Chile tras los incidentes en la cancha de Independiente: “Sentí un gran desprecio por la vida”

Gustavo Álvarez dio una conferencia de prensa previa al clásico con Colo-Colo y contó una situación que tuvo que atravesar su hijo menor de edad en un palco

Guardar

Las repercusiones sobre los graves incidentes sucedidos en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana, aún siguen apareciendo. En esta ocasión, Gustavo Álvarez, DT del conjunto trasandino, dio detalles de una situación particular que tuvo que afrontar su hijo, en una conferencia de prensa previa al clásico frente a Colo-Colo.

Mientras la Conmebol continúa evaluando los descargos presentados por ambos clubes y se acerca la audiencia programada para la próxima semana en Paraguay, los equipos se enfocan en sus compromisos locales. Por su parte, la U de Chile afrontará el partido ante el Cacique el domingo. Fue en este contexto que Álvarez decidió abordar públicamente el tema, subrayando el impacto emocional que los hechos tuvieron tanto en los protagonistas como en sus familias.

El técnico argentino relató que, tras reencontrarse con su hijo cerca de la una de la madrugada, el niño le formuló “dos o tres preguntas” en las que no encontró respuesta. “Tengo un hijo de 9 años que estaba en la cancha. Estuvo encerrado en un palco una hora y media con hinchas del otro equipo que lo amenazaban. Cuando nos volvimos a ver cerca de la una de la mañana me hizo dos o tres preguntas que no tuve respuesta”, expresó Álvarez, de 52 años.

Esta vivencia, según explicó, llevó al cuerpo técnico a solicitar la suspensión del partido del domingo siguiente ante el Everton, por la liga chilena. “Me parece que había dos factores. Uno lo emocional post trauma y segundo, por respeto, teníamos hinchas que hasta estaban desaparecidos y no me parecía, bajo ningún punto de vista, que siga el circo”, afirmó el entrenador.

Los incidentes en Independiente-U de
Los incidentes en Independiente-U de Chile (Fotobaires)

En su mensaje, Álvarez extendió un saludo a toda la comunidad de Universidad de Chile y reiteró el calvario vivido en Avellaneda. “El no saber sobre el estado de salud de su familia, no tener noticias de ellos, la impotencia de no poder hacer nada. Estoy hablando de muchos kilómetros de distancia entre familiares y seres queridos, y de nosotros mismos que a 100 metros estábamos incomunicados por temas de conexión, sin saber lo que había pasado. Fue un momento muy doloroso”, relató el técnico.

El entrenador también reflexionó: “Lo que sentí fue un gran desprecio por la vida, por el prójimo. Y odio infundado. El fútbol es deporte, no es lugar para estas cuestiones. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a Dios no lamentamos fallecimientos. Pero fue doloroso y nos obliga a replantearnos muchas cosas”.

En cuanto a la situación del plantel, Álvarez confirmó que con el regreso de Gonzalo Alfaro todos los integrantes del equipo ya se encuentran en Santiago de Chile, lo que consideró motivo de alivio. Aprovechó la ocasión para agradecer las muestras de solidaridad y sentido común recibidas, destacando el apoyo de la ANFP, otros clubes y jugadores, así como la decisión de Colo-Colo de no disputar los partidos del fin de semana.

Gustavo Álvarez dirige a Universidad
Gustavo Álvarez dirige a Universidad de Chile desde inicios del 2024 (Universidad de Chile)

Además, hizo una mención especial a las palabras de Arturo Vidal y Esteban Pavez, subrayando que la rivalidad deportiva no debe confundirse con el odio entre nacionalidades o hinchadas.

La Conmebol ha citado a ambos clubes a una audiencia el martes 2 de septiembre en su sede de Asunción, Paraguay, a las 15:00. Aunque la convocatoria es para la misma hora, la audiencia se realizará por separado, primero con los representantes de un equipo y luego con los del otro. Se prevé que por parte de Independiente asistan los mismos cuatro representantes que viajaron tras el partido en el Libertadores de América: Néstor Grindetti, Daniel Seoane, Carlos Montaña y el abogado Maximiliano Walker.

Temas Relacionados

IndependienteUniversidad de ChileCopa Sudamericanadeportes-argentinaConmebolGustavo Álvarez

Últimas Noticias

Barracas se enfrenta a Newell’s con el objetivo de subirse a la cima de la zona A del Torneo Clausura

El Guapo intenta cosechar una victoria que lo deposite en lo más alto ante una Lepra que querrá resurgir tras el clásico de Rosario. Al mismo tiempo, Banfield juega con Tigre

Barracas se enfrenta a Newell’s

Se confirmaron las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura: cuándo se jugará el clásico entre Independiente y Racing

El duelo más atractivo de la décima jornada tendrá lugar después de la serie de la Academia ante Vélez por los cuartos de la Libertadores. Todos los horarios

Se confirmaron las fechas 8,

El gesto más “repugnante” del US Open: un espectador le robó a un niño el regalo de un tenista y causó indignación

Kamil Majchrzak fue protagonista involuntario de la situación después de ganarle en cinco sets a Karen Khachanov

El gesto más “repugnante” del

Palmeiras anunció la contratación de una estrella de Brasil en la previa al duelo contra River por la Copa Libertadores

El Verdao hizo oficial la incorporación de Andreas Pereira, quien llega desde la Premier League y forma parte de la selección de Ancelotti

Palmeiras anunció la contratación de

Perdió su saque y se largó a llorar en medio del partido: el colapso emocional de la tenista Coco Gauff en el US Open

La estadounidense de 21 años rompió en llanto a mitad del encuentro frente a la croata Donna Vekic

Perdió su saque y se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adorni se refirió a los

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

Receta de hamburguesas de quinoa y zanahoria, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
El desconsuelo de Dillom al

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales

Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”