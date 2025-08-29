Deportes

El Fenerbahce echó a José Mourinho tras quedar afuera de la Champions League: la suculenta indemnización que recibirá

El elenco turco quedó afuera en el playoff contra Benfica y quedó destinado a disputar la Europa League

José Mourinho, despedido del Fenerbahçe
José Mourinho, despedido del Fenerbahçe en el inicio de la temporada (REUTERS/Murad Sezer)

El futuro de José Mourinho en el Fenerbahçe quedó sellado tras la reciente eliminación del club turco en la fase previa de la UEFA Champions League. Apenas unas horas después de la derrota ante el Benfica, la directiva del equipo anunció la destitución del entrenador portugués mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

En el mensaje, el club expresó: “Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”.

La salida de Mourinho se produjo casi 48 horas después de que el Fenerbahçe quedara fuera de la máxima competición europea de clubes, tras caer ante el conjunto portugués el pasado miércoles. Este resultado no solo privó al equipo de disputar la fase de grupos de la Champions, sino que también dejó al club en la séptima posición de la Superliga turca, con un balance de una victoria y un empate. Además, el equipo se encuentra a solo dos días de enfrentar al Gençlerbirliği como visitante, en un partido programado para el domingo.

La eliminación ha representado un golpe considerable tanto para la institución como para el técnico luso, quien no participaba en la Champions League desde el 10 de marzo de 2020, cuando dirigía al Tottenham. Desde entonces, han transcurrido casi 2.000 días sin que Mourinho lograra regresar a la competición que conquistó en dos ocasiones y que, en esta ocasión, ha precipitado el final de su etapa en Turquía, apenas un año después de su llegada y con una temporada más de contrato pendiente.

En el contexto de la eliminación, el vicepresidente del Fenerbahçe, Hadmi Akin, había manifestado su confianza en superar la eliminatoria, al considerar que el Benfica no era un rival de gran nivel. No obstante, la realidad deportiva terminó por contradecir esas expectativas. De acuerdo con información obtenida por MARCA, el despido de Mourinho ha estado acompañado de una indemnización millonaria cercana a los 15 millones de euros.

En una entrevista reciente, Mou había argumentado por qué era uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: “Hay un antes y un después de mí metodológicamente. En cómo se entrena y cómo se piensa sobre un partido. Hay un cambio radical en los inicios de los 2000, cuando gané mi primera Champions. En el período 2000-2004 hay un auge de curiosidad con la forma en la que trabajaba y después claramente hay un post. Cuando llegué al Inter, la primera vez que fui a Italia, ningún jugador creía en esa manera de trabajar. Creo que hubo un cambio radical ahí a nivel metodológico”.

Ahora los turcos tendrán el consuelo de disputar la Europa League, que fue sorteada hoy. Ocuparon el Bombo 2 de la segunda competición europea por excelencia junto al Braga de Portugal, Crvena Zvezda de Serbia, Lyon de Francia, el PAOK de Grecia, el Viktoria Plzeň de República Checa, Ferencváros de Hungría, Celtic de Escocia y Maccabi Tel-Aviv de Israel.

EL FUTURO DE JOSÉ MOURINHO

El Fenerbahçe de Mou, afuera
El Fenerbahçe de Mou, afuera de la Champions League (REUTERS/Pedro Nunes)

“Tengo un sueño enorme en mi carrera. Ganar el próximo partido”, había dicho el portugués en su entrevista más reciente. Respecto a su futuro como entrenador, reveló que todavía tiene un objetivo a nivel internacional, mientras que también señaló a los combinados nacionales que podría llegar a comandar en el futuro a largo plazo: “Lo mío es dirigir en algún momento a la selección portuguesa en un campeonato del mundo. Mi primera experiencia como entrenador de selección nacional debe ser con Portugal. Después, como profesional que soy, puedo entrenar a otras selecciones como Brasil, Inglaterra o Italia”.

