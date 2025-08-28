Deportes

El increíble movimiento de Franco Mastantuono en la práctica del Real Madrid que sorprendió a los fanáticos

El joven surgido de River apeló a un recurso cargado de talento en uno de los entrenamientos del Merengue. Las imágenes

Increíble movimiento de Mastantuono en un entrenamiento del Real Madrid

Franco Mastantuono es uno de los talentos más prometedores de los últimos tiempos. La figura surgida de River Plate que está dando sus primeros pasos en el Real Madrid, volvió a dejar su huella en uno de los entrenamientos de la Casa Blanca, donde estuvo rodeado de estrellas internacionales de la talla de Vinicius Junior, Federico Valverde, Arda Güler y Eduardo Camavinga, entre otros.

Las imágenes captaron los movimientos del atacante en un ejercicio ideado por Xabi Alonso. Se trató de un trabajo de velocidad y precisión, pero lo que cautivó a los integrantes del Merengue (y a todos los fanáticos que vieron la jugada a través de las redes sociales) fue la magia que desplegó el pibe de 18 años para levantar una pelota y eludir lo que aparentaba ser una marca de un rival. Naturalmente, la escena se convirtió en un fenómeno viral que trascendió las fronteras.

Recientemente, el Centre International d’Étude du Sport (CIES) consideró a Franco Mastantuono como el quinto mejor futbolista Sub 20 del mundo. Según la reconocida institución, el argentino ostenta un puntaje de 85.4 y figura detrás de otros cuatro jugadores: los dos del Barcelona Lamine Yamal (97.7) y Pau Cubarsí (93.4), el del París Saint Germain Warren Zaire-Emery (87.8) y el brasileño del Chelsea Estevao Willian (86.7).

Este ranking evalúa a los 200 futbolistas menores de 20 años con mayor proyección, se basa en una metodología que combina un índice de rendimiento —elaborado a partir de datos recopilados por Impect— y un índice de experiencia que pondera los minutos jugados según el nivel competitivo de cada encuentro.

“Yo creo que nos va a dar mucho, a corto, a medio y a largo plazo, porque es muy joven. Estoy contento de que esté con nosotros, tiene una gran energía, tiene una gran zurda y de aquí solo va a seguir mejorando y mejorando dentro de lo que es la dinámica de grupo”, destacó Xabi Alonso en la última conferencia de prensa, tras el debut como titular del ex atacante del Millonario en la victoria por 3 a 0 sobre el Real Oviedo.

La última actuación de Mastantuono se distinguió por su capacidad para integrarse en el circuito ofensivo del conjunto blanco, especialmente a través de la sociedad que conformó con el turco Arda Güler.

Su llegada a Madrid se produjo tras una operación valuada en 45 millones de euros incluyendo variables, monto que posiciona al argentino como una de las apuestas más importantes de la temporada. El club optó por inscribirlo en la camiseta solamente como “Mastantuono”, modalidad habitual para quienes inician su trayecto profesional en la elite europea.

En sus primeras semanas en la capital ibérica, el joven relató sus sensaciones y expectativas inmediatas. “Tenía ansiedad por querer sumarme ya con el equipo. Ahora debo pensar en lo que viene que es entrenar mañana. Creo que estoy preparado y espero estarlo para poder ayudar al equipo y que esta primera etapa no me cueste, para ya poder competir y jugar”, fueron sus declaraciones cuando se puso la camiseta del Merengue. Y al poco tiempo, el joven comenzó a expresar lo que mejor sabe dentro de los terrenos de juego. Con la pelota, el pibe pinta, sorprende y encandila. Sin dudas, sus seguidores esperan volver a verlo dentro de la cancha el próximo sábado a las 16:30 (horario de Argentina), cuando el Real Madrid reciba al Mallorca en el Santiago Bernabéu, por la tercera fecha de La Liga.

